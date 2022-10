Ostapenko izkrīt no pasaules ranga 'Top 20'; Gulbis pakāpjas par vienu vietu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko jaunajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) pasaules vienspēļu rangā pirmdien noslīdēja uz leju par sešām pozīcijām un ieņem 23.vietu.

Tikmēr dubultspēlēs Ostapenko atkāpusies no devītās uz 11.vietu.

2022.gada sezonas vērtējumā Ostapenko vienspēlēs saglabā 19.vietu, bet dubultspēlēs ar ukrainieti Ļudmilu Kičenoku noslīdējušas no trešās uz ceturto pozīciju.

Latvijas otrās raketes godu atguvusi Daniela Vismane, kurai rangā deviņu vietu kāpums un 260.pozīcija, kamēr Darja Semeņistaja zaudējusi septiņas vietas un ieņem 263.pozīciju. Diāna Marcinkēviča pakāpusies par piecām pozīcijām uz augšu un ieņem 302.vietu, četras vietas atguvusi Kamilla Bartone (581.), bet 159 vietas zaudējusi pauzi tenisā paņēmusī Anastasija Sevastova (691.). Anna Ozerova noslīdējusi desmit vietas zemāk (969.), Līgai Dekmeijerei 50 vietu kritums (1221.), kamēr Margarita Ignatjeva pakāpusies par 24 vietām uz augšu (1364.).

WTA līderes godā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, otro vietu ieņem tunisiete Onsa Žabēra, kamēr trešā ir igauniete Anete Kontaveita. Par vienu pozīciju uz augšu pakāpušās neitrālā sportiste Arina Sabaļenka (4.), amerikāniete Džesika Pegula (5.), grieķiete Marija Sakari (6.) un Koko Gofa (7.) no ASV, kamēr četru vietu kritumu piedzīvojusi Spānijas pirmā rakete Paula Badosa, kura tagad ir astotā. Devīto vietu saglabā sezonu noslēgusī rumāniete Simona Halepa, bet labāko desmitnieku noslēdz Francijas sportiste Karolīne Garsija.

Dubultspēļu rangā Latvijas otrā rakete ir Marcinkēviča, kura pakāpusies par divām vietām augstāk uz 199.pozīciju, kamēr Vismane atkāpusies par divām vietām un ieņem 260.pozīciju. Pārējās Latvijas tenisistes rangā veikušas kāpumu - Semeņistaja par 18 pozīcijām (327.), Bartone - par sešām (369.), Patrīcija Špaka - par 11 vietām (899.), Elza Tomase ir 17 pozīcijas augstāk (943.), Dekmeijere - astoņas (1018.), Ignatjeva - 12 vietas (1299.), bet Denīzai Marcinkēvičai 20 vietu kāpums (1465.).

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmdien publicētajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis vienu pozīciju un ieņem 299.vietu.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Roberts Štrombahs rangā atguvis divas vietas (572.), Kārlis Ozoliņš ir vienu pozīciju augstāk (dalīta - 1207.), bet Mārtiņš Rocēns pakāpies par 11 vietām (dalīta - 1863.).

Ranga pirmais numurs joprojām ir spānis Karloss Alkarass, tālāk seko viņa tautietis Rafaels Nadals un norvēģis Kaspers Rūds, bet labāko četrinieku noslēdz neitrālais sportists Daņiils Medvedevs. Piekto vietu saglabā grieķis Stefans Cicips, sesto - Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, bet septīto - serbs Novaks Džokovičs. Tikmēr uz astoto vietu no devītās pakāpies neitrālais sportists Andrejs Rubļovs, kurš apsteidzis Teiloru Fricu no ASV, bet no 13.pozīcijas uz desmito vietu pacēlies kanādietis Fēlikss Ožē-Aljasims.

Latvijas pirmais numurs dubultspēļu rangā Miķelis Lībietis veicis 136 vietu kāpumu un ir 575.vietā, Štrombahs noslīdējis zemāk par 26 vietām (813.), Ozoliņš zaudējis trīs pozīcijas (1020.), bet Rocēns noslīdējis 198 vietas zemāk (dalīta - 1643.).