Ostapenko kritums WTA rangā; igauniete Kontaveita pakāpjas uz otro pozīciju

Latvijas vadošā tenisiste Jeļena Ostapenko Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā zaudējusi trīs pozīcijas un ieņem 16.vietu, bet uz otro pozīciju pakāpusies igauniete Anete Kontaveita.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova, kura nolēmusi ieturēt pauzi profesionālajā tenisā, zaudējusi desmit pozīcijas un ir 207.vietā.

Daniela Vismane rangā zaudējusi trīs vietas un šajā nedēļā ir 233.pozīcijā, par 17 pozīcijām atkāpusies Diāna Marcinkēviča (311.), kamēr Darja Semeņistaja pakāpusies par trim vietām (332.). Par trim vietām pozīciju rangā uzlaboja arī Kamilla Bartone (352.), Anna Ozerova pakāpusies par septiņām vietām (973.), Patrīcija Špaka zaudējusi trīs pozīcijas (1106.), Līgai Dekmeijerei kritums par 57 vietām (1199.), bet Margaritai Ignatjevai - vienas pozīcijas kāpums (1257.).

WTA ranga līderes godā joprojām ir poliete Iga Švjonteka, no piektās uz otro vietu pakāpusies igauniete Anete Kontaveita, bet no ceturtās uz trešo vietu pacēlusies Paula Badosa no Spānijas.

Ceturtā rangā tagad ir tunisiete Onsa Žabēra, kas veikusi divu vietu kāpumu, bet no trešās uz piekto vietu noslīdējusi grieķiete Marija Sakari. No septītās uz sesto vietu pakāpusies baltkrieviete Arina Sabaļenka, bet aiz viņas seko čehiete Karolīna Plīškova, kurai vienas pozīcijas kāpums.

No 11.vietas uz astoto pacēlusies Džesika Pegula no ASV, bet desmitnieku nemainīgi noslēdz amerikāniete Daniela Kolinsa un spāniete Garvinje Mugurusa.

Lielāko kritumu no desmitnieka piedzīvoja Barbora Krejčīkova, kura no otrās pozīcijas atkāpās līdz 14.vietai.

Dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpās par deviņām pozīcijām un tagad ieņem 21.vietu, Vismane zaudējusi piecas vietas un ieņem 213.pozīciju, bet Marcinkēviča pakāpusies par 11 pozīcijām un tagad ieņem 215.vietu. Septiņas pozīcijas zaudējusi Bartone (351.), par vienu vietu kāpums ir Semiņistajai (448.), Špakai (1065.) un Dekmeijerei (1068.), Ignatjevai izdevies pakāpties par divām vietām (1116.), Sevastova zaudējusi vienu vietu (1378.), Ozerova pakāpusies par divām vietām (1465.), bet Sabīne Rutlauka - par piecām (1718.).

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmdien publicētajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis desmit vietas un ieņem 374.pozīciju.

Latvijas otrā rakete Roberts Štrombahs pakāpies par 18 vietām un ieņem 744.pozīciju, bet Mārtiņš Podžus atkāpies par 72 pozīcijām (894.) Kārlis Ozoliņš atguvis vienu vietu(1495.), Mārtiņš Rocēns pakāpies par 108 vietām uz dalītu 1816.pozīciju, bet Artūrs Lazdiņš un Jānis Podžus zaudējuši pa divām pozīcijām (abiem - dalīta 1926.).

Pēc Francijas atklātā čempionāta ATP ranga līderpozīciju saglabājis serbs Novaks Džokovičs, otro vietu ieņem krievs Daņiils Medvedevs, bet trešais ir joprojām ir vācietis Aleksandrs Zverevs.

Uz ceturto vietu no piektās pakāpies spānis Rafaels Nadals, vienu pozīciju zemāk noslīdējis grieķis Stefans Cicips, kurš tagad ir piektais, bet no astotās uz sesto vietu pakāpies norvēģis Kaspers Rūds. Pozīciju zemāk ir spānis Karloss Alkarass, kam seko ir krievs Andrejs Rubļevs - abi zaudējuši rangā pa vienai vietai. Devītais ATP rangā joprojām ir kanādietis Fēlikss Ožē-Aljasims, bet desmitnieku noslēdz itālis Mateo Berretīni.

Dubultspēļu rangā par Latvijas pirmo numuru atkal Štrombahs, kas gan zaudējis desmit pozīcijas un ieņem 676.vietu. M.Podžus zaudējis 63 pozīcijas (697.), kamēr Ozoliņam 14 vietu kritiens (1007.). Vēl J.Podžus zaudējis 17 pozīcijas (1345.), kamēr Lazdiņš zaudējis astoņas vietas (dalīta 1433.vieta), bet Rocēns ir par četrām vietām augstā nekā iepriekš (dalīta 1671.).