Ostapenko sasniedz 'Australian Open' otro kārtu jauktajās dubultspēlēs

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Jeļena Ostapenko piektdien Melburnā pārī ar spāni Davidu Vegu Ernandesu sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta otro kārtu.

Pirmās kārtas mačā Ostapenko/Vega Ernandess ar 6-2, 6-7 (5:7), 10:6 pieveica Haočinu Čanu no Taivānas un austrālieti Maiklu Venusu.

Izšķirošajā taibreikā Latvijas/Spānijas duets nonāca zaudētājos ar 0:3 un 3:5, taču spēja izglābties un maču noslēgt savā labā.

Otrajā kārtā jeb astotdaļfinālā Latvijas/Spānijas pāra pretinieki būs turnīra galvenie favorīti, ar pirmo numuru izsētie Džuliana Olmosa no Meksikas un Marselo Arevalo no Salvadoras vai taivāniete Latiša Čana un Igo Niss no Monako.

Jau vēstīts, ka piektdien Ostapenko pirmo reizi sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā vienspēlēs spēja sasniegt ceturto kārtu jeb astotdaļfinālu. Savukārt sieviešu dubultspēlēs, kur Latvijas pirmā rakete pārī ar ukrainieti Ludmilu KIčenoku bija izliktas ar piekto numuru, nācās piedzīvot zaudējumu jau pirmajā kārtā.

Iekļūšana ceturtajā kārtā ir Ostapenko labākais sasniegums Austrālijas atklātā tenisa čempionāta vienspēlēs. Iepriekš viņai nebija izdevies pārvarēt trešo kārtu.

2023.gada sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs Melburnā uz cietā seguma norisināsies līdz 29.janvārim.