Ostapenko sasniedz ceturtdaļfinālu Luksemburgas turnīrā

Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Jeļena Ostapenko ceturtdien Luksemburgas WTA "International" turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 4-6, 6-2, 6-2 pārspēja turnīra pirmo raketi Elīzi Mertensu.

Ostapenko WTA rangā atrodama 63.vietā un šajā turnīrā piedalās ar rīkotāju īpašo ielūgumu, bet viņas pretiniece ir 19.pozīcijā.

Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 60 WTA ranga punktus.

Ostapenko nākamajā duelī tiksies ar kvalifikācijas turnīra barjeru pārvarējušās Vācijas tenisistes Antonijas Lotneres un viņas tautietes Andreas Petkovičas pāra uzvarētāju.

Latvijas tenisiste šajā mačā pieļāva 14 dubultkļūdas, no kurām desmit bija pirmajā setā.

Ostapenko maču iesāka ar četrām atspēlētām breikbumbām, bet ceturtajā geimā, uzvarot pie pretinieces serves, panāca 3-1. Tiesa, septītajā un devītajā geimā viņa tomēr zaudēja servi, kas vēlāk Mertensai ļāva uzvarēt ar 6-4.

Spītējot diviem medicīniskajiem pārtraukumiem, Latvijas tenisiste otro setu iesāka ar uzvarētiem trim geimiem pēc kārtas. Tāpat viņa krietni uzlaboja savu servi un atņēma pretiniecei arī seta pēdējās divas serves, panākdama 6-2.

Tāpat pretiniece tika nobreikota arī trešā seta otrajā breikā, kas ļāva panākt jau 3-0. Pēc tam, kad trešajā geimā Ostapenko atspēlēja vienu breikbumbu, abas tenisistes servēja stabili līdz astotajam geimam, kad Ostapenko vēlreiz lauza servi un pielika punktu mačam.

She did it her way...@JelenaOstapenk8 dispatches top seed Elise Mertens 4-6, 6-2, 6-2 to reach the final eight at @WTAluxembourg pic.twitter.com/kPnK98Gj8r