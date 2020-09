Ostapenko Strasbūrā veic skaistu atspēlēšanos; Bertensa nespēj pabeigt maču

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Strasbūras WTA "International" sērijas turnīra otrajā kārtā pēc skaistas atspēlēšanās panāca mača rezultātu 2-6, 6-4, 4-2 pret nīderlandieti Kiki Bertensu, kura pēc tam nespēja turpināt spēli.

Līdz ar to Ostapenko sasniedza Strasbūras turnīra ceturtdaļfinālu.

Ostapenko ceturto reizi tikās ar šobrīd WTA rangā astotajā vietā esošo Bertensu, un tagad abas tenisistes uzvaras dala uz pusēm. Pasaules rangā Latvijas tenisiste ieņem 43.vietu.

Ostapenko spēles sākums bija ļoti smagnējs. Viņa pirmajā setā divreiz zaudēja savu serves geimu, un Bertensa uzvarēja ar 6-2. Otrais sets iesākās ar 19. minūšu ilgu geimu, kurā Ostapenko vēlreiz piekāpās pie savas serves, taču viņa uzreiz atbildēja ar ātru breiku.

Turpinājumā Bertensa panāca seta rezultātu 4-2, šķietami tuvojoties uzvarai mačā. Tomēr nākamos četrus geimus uzvarēja Ostapenko, panākot trešo setu. Trešo setu Ostapenko atkal sāka ar nenosargātu serves geimu, taču viņa atkal mirkli vēlāk spēja rezultātu izlīdzināt. Kad viņa vēlreiz lauza Bertensas servi un panāca rezultātu 4-2, Nīderlandes sportiste nevarēja turpināt maču veselības problēmu dēļ.

Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 60 WTA ranga punktus. Nākamajā kārtā Ostapenko tiksies ar japānieti Nao Hibino (WTA 84.).

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Spēles statistika:

Ostapenko pēc mača intervijā uz korta: "Šis nebija labākais veids, kā uzvarēt. Ceru, ka viņa būs gatava "French Open". Mačs tiešām bija ļoti smags. Spēles sākumā sasteidzu notikumus, bet pēc tam spēlēju gudrāk. Fiziski kortā jutos labi."

Bertensa nespēja pabeigt maču un izstājās no turnīra. Viņa ārstei pateica, ka zina, kāda ir problēma un nevēlas riskēt ar savu veselību.

Bertensa pēc zaudētā serves geima apsēdās uz soliņa, atšņorēja savus apavus un gaidīja medicīnisko palīdzību.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 6-4, 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko vēlreiz paveicās, kad bumbiņa pēc viņas forhenda sitiena pārvēlās pāri tīkla trosei. Ar servi Bertensa punktu atguva, taču trešajā izspēlē Ostapenko no labās raidīja bumbiņu gar sāna līniju un panāca 30:15. Nīderlandes tenisiste zaudēja nākamos divus punktus, un Ostapenko lauza servi.

https://twitter.com/WTA/status/1308739725784526853

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 6-4, 3-2Ostapenko iedzina pretinieci stūrī un ar nākamo sitienu guva skaistu punktu. Tad Bertensai neizdevās sitiens no aizsardzības, bet latviete turpināja ar saīsināto sitienu. Ostapenko labi servēja, Bertensa sita tīklā un Latvijas tenisiste "sausā" uzvarēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 6-4, 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko atkal kareivīgi noskaņota atgriezās kortā un Bertensas serves geimā izvirzījās vadībā ar 40:0. Taču viņa pirmās divas iespējas neizmantoja. Īpaši sāpīga bija otrā, kad viņa devās pie tīkla un izsita ārpus laukuma. Serves uzņemšanā Ostapenko izdarīja uzbrukuma sitienu no kreisās pa diagonāli un atkal izlīdzināja rezultātu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 6-4, 1-2Spēcīgs uzbrukums no labās Ostapenko deva "tīru" punktu, tad viņa perfekti nospēlēja saīsināto, panākot 30:0. Ar servi viņa turpināja gūt punktus, bet Bertensa ar viltīgu serves uzņemšanu panāca latvietes kļūdu. Geims noslēdzās ar Bertensas neveiksmi serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 6-4, 0-2Bertensa pieļāva dubultkļūdu serves geima ievadā, taču pēc tam nostādīja Ostapenko neērtā pozīcijā un panāca viņas kļūdu. Ostapenko atbildēja ar lielisku sitienu no kreisās, kad Bertensa jau bija pretkustībā. Nīderlandes tenisiste ātri guva nākamos divus punktus un ar "eisu" noslēdza geimu.

https://twitter.com/WTA/status/1308735018307473409

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 6-4, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Bertensa ar skaistu bekhendu pašā laukuma stūrī guva pirmo punktu, tad Ostapenko netrāpīja laukumā. Garākā izspēlē Bertensa ieraidīja bumbiņu tīklā, taču pēc tam Ostapenko izdarīja to pašu, dodot Bertensai divas breikbumbas. Ostapenko izpildīja labu otro servi, kas viņai deva uzbrukuma iespēju, kuru realizēja. Taču Bertensa nospēlēja teicamu saīsināto sitienu un lauza Ostapenko servi.

Sākas 3. sets.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 6-4. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 2. setu.Bertensa kļūdījās sitienā pa diagonāli, tad Ostapenko teicami uzbruka otrās serves uzņemšanā, kam sekoja laba spēle pie tīkla (40:0). Bertensa pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko pagarināja maču.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 5-4Bertensa nedaudz bija zaudējusi entuziasmu un divas reizes pēc kārtas sita bumbiņu tīklā. Tad viņai neizdevās serves uzņemšana. Ostapenko arī šajā geimā nespēja izvairīties no dubultkļūdas, bet tas geima gaitu nemainīja. Bertensa no kreisās sita pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 4-4. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko zaudēja pirmo punktu, tad Bertensa pieļāva dubultkļūdu. Trešajā izspēlē nīderlandiete rupji kļūdījās pie tīkla. Turpinājumā Ostapenko sistā bumbiņa pārvēlās pāri tīklam, un viņa ieguva divas breika iespējas. Pirmo iespēju Latvijas pārstāve neizmantoja, uzņemšanā sitot tīklā. Tad Bertensa vēlreiz pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 3-4Bertensa guva divus punktus pēc kārtas, taču Ostapenko ar labām servēm rezultātu izlīdzināja. Garā izspēlē Latvijas tenisiste pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma, taču Bertensa pie tīkla pieļāva kļūdu, nerealizējot breikabumbu (40:40). Ostapenko ar skaistu sitienu no kreisās panāca rezultātu "vairāk", bet tad viņai neizdevās saīsinātais sitiens, jo Bertensa to uzņēma un guva punktu. Ostapenko visu izdarīja lieliski, taču izspēles noslēgums bija neveiksmīgs, bumbiņai pavisam nedaudz netrāpot laukumā. Taču viņa nepadevās, izspēlēja lielisku kombināciju un guva punktu ar sitienu no labās. Nākamās izspēles noslēgumā Ostapenko uzskatīja, ka bumbiņa lidoja ārpus laukuma, un to neuzņēma, taču tiesnesis nepiekrita viņai. Nīderlandes sportiste guva šo punktu. Nākamajās izspēlēs Ostapenko ieguva iespēju noslēgt geimu, bet viņai to neizdevās izdarīt. Kārtējais Latvijas tenisistes serves geims ieilga. Turpinājumā Bertensa neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 2-4.Ostapenko vēlreiz nespēja izrādīt nekādu pretestību Bertensai viņas serves geimā, gūstot tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko ar veiksmīgu saīsināto sitienu guva pirmo punktu, tad Bertensa teicami uzbruka otrās serves uzņemšanā, gūstot "tīru" punktu. Ostapenko neērtu sitienu uzņēma ar neprecīzu sitienu, bet viņa atbildēja ar spēcīgu uzbrukumu. Latvijas tenisiste ieraidīja bumbiņu tīklā, bet Bertensai nākamajā izspēlē arī neizdevās bumbiņu dabūt tīklam. Bertensa ieguva breikbumbu, kad Ostapenko netrāpīja laukumā, un garā izspēlē to realizēja, Latvijas tenisistei netrāpot laukumā.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 2-2Bertensa atkal pie savas serves darbojās ļoti pārliecinoši, šoreiz uzvarot geimu "sausā".

https://twitter.com/WTA/status/1308725271638372353

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 2-1. Garā izspēlē Ostapenko nespēja uzņemt saīsināto sitienu, tad Bertensa trāpīja sitienu pašā laukuma stūrī. Bertensa panāca rezultātu 40:0, bet pirmo breika iespēju viņa neizmantoja, kad nedaudz izsita ārpus laukuma. Varens sitiens no labās Ostapenko ļāva atspēlēt vēl vienu punktu, bet rezultāts 40:40 kļuva pēc teicama sitiena no kreisās gar sāna līniju. Vēl viens bekhens šķērsām laukumam ļāva panākt rezultātu "vairāk", bet laba kombinācija Bertensas izpildījumā atjaunoja neizšķirtu. Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, līdz Bertensa kļūdījās divreiz pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 1-1.Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko geimu iesāka veiksmīgi un skaists sitiens pa sāna līniju viņai deva pārsvaru 30:0. Tad viņa panāca trīskāršo breikbumbu, un pie tīkla viņa nospēlēja ļoti precīzi, ātri izlīdzinot rezultātu otrajā setā.

https://twitter.com/WTA/status/1308721217717886978

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko no labās mēģināja sist asā leņķī, tomēr viņai neizdevās trāpīt laukumā. Bertensa ilgstoši atvairīja latvietes uzbrukumus, līdz netrāpīja laukumā. Nīderlandes tenisiste atkal darbojās no aizsardzības, bet šoreiz viņa punktu gribēja gūt ar saīsināto sitienu, taču netrāpīja. Pēc tam kļūdu pieļāva Ostapenko, taču viņa vadību atguva ar servi. Divas Ostapenko dubultkļūdas pēc kārtas deva Bertensai breikbumbu, taču viņa to neizmantoja, kad serves uzņemšanā netrāpīja laukumā. Ostapenko panāca rezultātu "vairāk", kad izprovocēja pretinieces kļūdu sitienā no labās, bet pēc tam pati sita tīklā no kreisās. Bertensa neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā, tomēr viņa atbildēja ar zemu sitienu, kas tik tikko pārlidoja pāri tīklam. To Ostapenko nespēja uzņemt, tad viņa netrāpīja laukumā, un Bertensa ieguva vēl vienu breika iespēju. Latvijas tenisiste svarīgā brīdī izdarīja labu servi. Spēcīgs Ostapenko sitiens lidoja pāri laukumam, taču viņa izspēlē no labās trāpīja serves laukuma pašā stūrī, un pretiniece netika pie bumbiņas. Vēl viens lielisks uzbrukums atkal deva rezultātu "vairāk", Bertensa vāju otro servi pārvērta punkta guvumā. Ostapenko trāpīja saīsināto sitienu, tad pieļāva dubultkļūdu, spēles garākajam geimam turpinoties. Bertensa no kreisās sita šķērsām laukumam un ieguva kārtējo breikpunktu, bet Ostapenko atspēlējās, agresīvā izspēlē nodzenājot pretinieci pa gala līniju. Ostapenko pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma saīsināto sitienu, tad latviete no kreisās iesita tīklā. Pirmais geims ilga 19 minūtes

Sākas otrais sets.Pirms otrā seta sākuma vēl tika aplaistīts korts.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-6. Ostapenko zaudē pirmo setu.Bertensa ar "sausā" uzvarētu serves geimu noslēdza pirmo setu.

https://twitter.com/WTA/status/1308717701414572033

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko izcēlās ar ļoti labu servi, tam sekoja viņas saīsinātais sitiens, uz kuru Bertensa pat nemēģināja paspēt. Trešajā izspēlē viņai "norāvās" sitiens no kreisās, bumbiņai lidojot tālu ārpus laukuma, bet tad viņa devās sava laukuma puses vidū, sita no kreisās, taču trāpīja tīklā (30:30). Bertensa ieguva breika iespēju, kad bumbiņa pēc viņas sitiena trāpīja tīkla trosē un pārvēlās pāri, iekrītot Ostapenko laukumā. Ostapenko noslēgumā sita ārpus laukuma un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-4Ostapenko sitiens no labās pa diagonāli lidoja ārpus laukuma, tad Bertensai izdevās perfekts saīsinātais sitiens. Latvijas tenisiste serves uzņemšanā trāpīja pa līniju un punktu atguva. Bertensa geimu noslēdza pārliecinoši.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 2-3Ostapenko skrējienā no kreisā trāpīja tīklā, taču nākamajā izspēlē viņa spēlēja pacietīgāk, nostādīja sevi labā pozīcijā, lai izdarītu precīzu uzbrukumu no labās laukuma stūrī. Pēc skaistās epizodes viņa pieļāva dubultkļūdu, taču nākamā izspēle viņai atkal bija veiksmīga, kad sitiens no kreisās deva "tīru" punktu. Bertensa neveiksmīgi uzņēma serves geima noslēgumā.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-3Geims iesākās ar abu tenisistu kļūdām, un pie rezultāta 15:30 Ostapenko izpildīja lielisku uzbrukumu pa diagonāli. Bertensa uzņēma Ostapenko sitienu no labās gar sāna līniju un atbildēja ar taisnu sitienu no kreisās, gūstot punktu. Turpinājumā Ostapenko piesteidzās pie tīkla, lai uzņemto saīsināto, Bertensa izspēlēja "sveces" sitienu, ko rīdziniece uzņēma neprecīzi.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko neveiksmīgi izspēlēja saīsināto sitienu, ko Bertensa izmantoja. Tad Ostapenko netrāpīja laukumā un pieļāva dubultkļūdu, dodot pretiniecei trīskāršo breikbumbu. Pie tīkla Ostapenko ļoti neveiksmīgi centās izdarīs saīsināto sitienu un serves geimā palika "uz nulles".

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-1Ostapenko neveiksmīgi uzņēma pirmo Bertensas servi šajā mačā, tad aizsardzībā viņa netika galā ar nīderlandietes uzbrukumu no labās. Bertensa turpināja ļoti pārliecinoši servēt, kas radīja problēmas latvietei, tomēr pēc pretinieces sitiena ārpus laukuma Ostapenko tika pie pirmā punkta. Latvijas tenisiste izdarīja ļoti agresīvus uzbrukumus un guva vēl vienu punktu, bet Bertensai savu servi izdevās nosargāt ar precīzu saīsināto sitienu.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa 1-0Spēles iesākumā Ostapenko izspēlē devās pie tīkla, bet nenospēlēja precīzi. Nākamajā izspēlē viņa ar skaistu kombināciju un spēcīgu sitienu no labās punktu atguva. Turpinājumā viņa pavisam nedaudz netrāpīja laukumā, tomēr sitiens no kreisās gar sāna līniju atjaunoja neizšķirtu rezultātu. Bertensas sitiens no aizsardzības stājas bija neprecīzs, tam sekoja neveiksmīga serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko – Kiki Bertensa. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Abas tenisistes savā starpā aizvadījušas trīs spēles, kurās divreiz uzvarējusi Bertensa, bet reizi – Ostapenko.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien turpina Strasbūras tenisa turnīru. Ostapenko pretiniece ir Kiki Bertensa no Nīderlandes, kura šobrīd ir viena no TOP 10 spēlētājām. Pasaules rangā Latvijas tenisiste ieņem 43.vietu, bet Bertensa atrodama astotajā pozīcijā.