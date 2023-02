Ostapenko turnīru Abū Dabī sāk ar sarežģītu uzvaru

Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien, 6. februārī, ar uzvaru sāka Abu Dabī WTA 500 punktu turnīru.

Sacensībās ar piekto numuru izliktā Ostapenko, kura WTA rangā atrodama 12. vietā, vairāk nekā divu stundu ilgā pirmās kārtas cīņā ar 7-5, 1-6, 7-5 uzvarēja planētas 42. raketi, amerikānieti Danielu Kolinsu.

Par iekļūšanu otrajā kārtā Ostapenko ieguvusi 55 WTA ranga punktus un 11 500 ASV dolāru prēmiju.

Kā viena no turnīra favorītēm Ostapenko šo spēli nesāka pārliecinoši. Cīņa kortā bija līdzvērtīga, taču pirmā seta septītajā geimā Kolinsa ieguva breiku, pēcāk izvirzoties vadībā ar 5-3. Latvijas pirmā rakete gan parādīja raksturu un pamanījās uzvarēt nākamos četrus geimus pēc kārtas, tostarp divreiz nobreikojot pretinieci.

Savukārt otrajā setā Ostapenko bija pilnībā pazaudējusi savu spēli, ātri nonākdama iedzinējos ar 0-4. Sasmelt izlieto neizdevās, tāpēc uzvarētāja izšķīrās izšķirošajā - trešajā - setā. Tajā abas tenisistes aizvadīja nervus kutinošu cīņu, Kolinsa arī izrādīja neapmierinātību ar latvietes komandu, acīmredzami norādot, ka Ostapenko mamma nosaukusi viņu ne pārāk glaimojošā vārdā.

Tasty in Abu Dhabi!! Collins just accused Ostapenko’s Mum (I think) of calling her a bitch. “Excuse me….what did you just say to me”. #wtaabudhabi It’s been bubbling for ages