Ostapenko un Sevastova jau pirmajā kārtā izstājas no 'Italian Open'

Latvijas tenisistes Jeļena Ostapenko (WTA 43.) un Anastasija Sevastova (WTA 46.) pirmdien jau pirmajā kārtā izstājās no dalības "Italian Open" turnīrā Romā

.Ostapenko ar rezultātu 4-6, 3-6 zaudēja Polijas tenisistei Magdai Linetei (WTA 35.), bet Sevastova pirmās kārtas spēlē piekāpās Itālijas pārstāvei Jasmīnei Paolīni (WTA 99.) - 2-6, 3-6.

Sevastova spēles gaitā neuzvarēja nevienu savas serves geimu, pretiniecei piekāpjoties ar rezultātu 2-6, 3-6. Tādējādi liepājniece šīs sezonas WTA tūrē desmit spēlēs piedzīvojusi jau deviņus zaudējumus.

Mačs jau no tā paša sākuma bija negaidītām kļūdām pilns un saraustīts. Sevastova spēja lauzt vienu pretinieces servi, panākot rezultātu 1-2, bet tad divas reizes pēc kārtas palika bez punktiem savos serves geimos. Lai gan seta izskaņā Paolīni izniekoja divas mačbumbas, ar trešo Itālijas tenisiste uzvarēja setu.

Otrais sets sagādāja vēl savdabīgāku spēles gultni, abām tenisistēm kopā zaudējot septiņus serves geimus pēc kārtas. Šāda sērija gan tika noslēgta, Paolīni gūstot visus punktus savā serves geimā un izcīnot uzvaru.

Anastasija Sevastova spēlē kopā izpildīja vien sešus netveramus sitienus no spēles, bet pieļāva 15 nepiespiestas kļūdas.

Ostapenko mačs pret Lineti iesākās veiksmīgi, un viņa izvirzījās vadībā ar 3-1, tomēr turpinājumā viņa zaudēja četrus geimus pēc kārtas. Breika deficītu viņa vairs neatspēlēja un zaudēja pirmo setu.

Otrajā setā Latvijas tenisiste nonāca iedzinējos ar 0-2, taču bet spēja lauzt pretinieces servi un izlīdzināt rezultātu. Bet Linete atkal pēc tam spēlēja veiksmīgāk un izmantoja to, ka Ostapenko nespēja trāpīt savas serves ar tādu precizitāti, kā gribētos.

Ostapenko visā spēlē pieļāva 15 dubultkļūdas, bet pirmās serves realizācijas procents bija tikai 39%. Ostapenko šajā spēlē tika pie trim breikbumbām, no kurām realizēja divas. Savukārt Linetei bija 15 breikbumbas, no kurām izmantoja piecas.

Portāls "Delfi" piedāvāja abu spēļu teksta tiešraidi.

Romas tenisa turnīrs: Ostapenko un Sevastova uzsāk dalību

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 3-6. Ostapenko zaudē maču.Ostapenko netrāpīja sitienu no labās gar sāna līniju, tad atkal viņai neveicās servēs. Linetes uzbrukumi pēc Ostapenko otrajām servēm divās epizodēs bija neveiksmīgi, rezultātam kļūstot 30:30. Ostapenko izmantoja pretinieces kļūdas un nākamo izspēli uzvarēja "tīri", bet tad atkal pieļāva dubultkļūdu (40:40). Tam sekoja vēl viena dubultkļūda, bet tad Ostapenko no kreisās netrāpīja sitienu no kreisās.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 3-5.Ostapenko skaistā izspēlē no labās trāpīja sitienu pa diagonāli un izlīdzināja geima rezultātu 30:30. Pēc tam viņai divas reizes pēc kārtas neizdevās serves uzņemšana.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 3-4Ostapenko pie rezultāta 30:0 trāpīja "eisu", bet "sausā" uzvarēto geimu noslēdza ar sitienu pie tīkla.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 2-4Ostapenko spēlēja ar niknumu, taču tas noslēdzās sitienu tīklā no kreisās. Vēl vienā ātrā izspēlē latviete sita ārpus laukuma no labās, bet tad aizsardzībā netika galā ar pretinieces sitienu pa diagonāli. Beidzot arī Ostapenko guva punktu, sitot no labās gar sāna līniju, tad viņai paveicās, kad bumbiņa no tīkla troses iekrita pretinieces kortā. Vēl vienā izspēlē Linete pa diagonāli netrāpīja laukumā un rezultāts kļuva 40:40. Nākamajā izspēlē Linete panāca rezultātu vairāk, bet noslēgumā Ostapenko sitiens no labās atdūrās tīklā.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko serves geims atkal iesākās ļoti slikti, taču viņa pamanījās atspēlēties no 15:40. Linete ieguva arī trešo breika iespēju, bet Ostapenko ar servi to atspēlēja. Polijas tenisistei izdevās lielisks pretuzbrukums, ar kuru laukuma stūrī galā netika Ostapenko. Latvijas tenisiste turpināja cīnīties, taču atkal zaudēja savu servi.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ar labiem uzbrukumiem iesāka pretinieces serves geimu un panāca 30:0. Arī trešajā izspēlē viņa bija labā pozīcijā, bet Linetei izdevās lēcienā apspēlēt latvieti. Ostapenko nākamajā izspēlē uzvarēja un ieguva divkāršo breikbumbu. Pirmo nerealizēja, jo neuzņēma servi, bet tad Linete no aizsardzības pozīcijas sita bumbiņu pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 1-2.Saraustīti ritēja trešais geims. Ostapenko turpināja meklēt savu servi. Beidzot viņai izdevās laba pirmā serve, kas uzreiz izspēlē deva pārsvaru un ļāva izvirzīties vadībā ar 40:30. Taču tad viņa pieļāva dubultkļūdu, kas bija jau desmitā šajā mačā. Nākamajā izspēlē Linete sita pāri laukumam, bet tad Ostapenko ar servi guva punktu.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 0-2.Linete aizvadīja drošu serves geimu, izvirzoties vadībā ar 40:15. Ostapenko saasināja cīņu, gūstot nākamo punktu. Taču vēl vairāk pagarināt cīņu rīdziniecei neizdevās.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko arī otrajā setā turpināja krāt dubultkļūdas, taču viņa atspēlējās un panāca rezultātu 30:30. Latvijas tenisistei neizdevās saīsinātais sitiens, kas deva Linetei breikbumbu. To poliete izmantoja un uzreiz seta sākumā izvirzījās vadībā.

Sākas 2. sets.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-6. Ostapenko zaudē 1. setu.Ostapenko neizdevās nerves uzņemšana, savukārt Linete turpinājumā pieļāva dubultkļūdu un zaudēja punktu. Ātra izspēle Ostapenko noslēdzās nelabvēlīgi, tam sekoja viņas neveiksmīgi uzņemta serve (15:40). Linete izkārtoja labu sitienu no kreisās gar sāna līniju, taču sita neprecīzi. Ostapenko izspēlē no labās sita tīklā un zaudēja 1. setu.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 4-5Ostapenko guva divus punktus pēc kārtas, taču tad viņa atkal pazaudēja servēšanas ritmu. Pēc viņas septītās dubultkļūdas rezultāts kļuva 30:30. Latvijas tenisiste no labās ietrieca bumbiņu tīklā, tomēr Linetei arī neizdevās serves uzņemšana, bumbiņai atduroties tīklā. Ostapenko uzspieda savu agresīvo spēles stilu un panāca pretinieces kļūdas.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 3-5Ostapenko apņēmīgi cīnījās un centās uzturēt augstu tempu, tomēr pie rezultāta 30:30 Linetei izdevās laba serve. Ar "eisu" poliete nostiprināja vadību mačā.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko izcēlās ar lielisku sitienu gar sāna līniju no kreisās, taču uzreiz punktu zaudēja ar ceturto dubultkļūdu spēlē. Nākamā izspēle noslēdzās ar viņas sitienu tīklā, tad sekoja sitiens pāri laukumam. Polijas tenisiste izmantoja iespēju un lauza Latvijas tenisistes servi.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 3-3Ostapenko garā izspēlē pavisam nedaudz izsita ārpus laukuma, tad viņai neizdevās serves uzņemšana. Nākamo punktu guva Ostapenko, kad viņa sita asā leņķī un poliete neaizsniedzās līdz bumbiņai. Linete panāca rezultātu 40:15, taču Ostapenko turpināja cīņu. Taču Polijas tenisiste ar servi noslēdza geimu un rezultātu izlīdzināja.

Linete ar apsaitētu augšstilbu var turpināt spēli. Mačs atsākas.

Spēlē pauze, jo Linetei nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 3-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko divreiz kļūdījās sitienā no labās un trāpīja tīklā. Nākamo punktu guva Latvijas tenisiste, taču tad Linete panāca divas breikbumbas. Ostapenko pirmo atspēlēja, taču poliete turpinājumā atbildēja ar breiku.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Ostapenko teicami uzņēma servi, raidot bumbiņu asā leņķī, un Linete to nespēja uzņemt. Tad poliete netrāpīja laukumā no labās. Latvijas tenisiste turpināja veiksmīgi un ieguva trīskāršo breika iespēju. Ātrā izspēlē Linetei neizdevās trāpīt laukumā.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 2-1Ostapenko darbojās agresīvi un nonāca uzbrukuma pozīcijā pie tīkla, ko arī izmantoja. Tad viņa precīzi sita no labās šķērsām laukumam, bet šai epizodei sekoja punkts, kas gūts ar spēcīgu servi. Linete neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā, un Ostapenko "sausā" uzverēja geimu.

Spēles statistika (televīzijas kanāls "Best4SportTV"):

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 1-1Ostapenko ātri nonāca iedzinējos ar 0:30, tad viņa neveiksmīgi novērtēja situāciju un ļāva "sveces" sitienam iekrist laukumā. Linete netrāpīja laukumā un zaudēja pirmo punktu serves geimā, taču noslēgumā Ostapenko no labās pa diagonāli izsita ārpus laukuma.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 3-6. Sevastova izstājas no turnīraJa nav, tad nav... Liepājniecei šodien nesanāk viņas firmas zīme - izcilie saīsinātie sitieni, Paolīni 15:0. Itālijas tenisistei trīs mačbumbas, 40:0! Pirmo pretiniece neizmanto, sitot bumbiņu tīklā. Paolīni spēles izskaņā ļoti palīdz tīkla trose, bumbiņai nokrītot tieši Sevastovas laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete 1-0Ostapenko spēli iesāka ar kļūdu, kad vienkāršu sitienu no labās izsita ārpus laukuma. Uzreiz viņa punktu atguva ar sitienu no kreisās, taču tam sekoja vēl viens "auts" viņas izpildījumā. Pēc Ostapenko dubultkļūdas Linete ieguva dubulto breikbumbu, taču Latvijas tenisiste ar sitienu no kreisās brīvajā laukumā punktu atspēlēja. Ostapenko rezultātu izlīdzināja, kad nodzenāja pretinieci pa gala līniju. Tomēr servēšana rīdziniecei sagādāja problēmas, vēl viena dubultkļūda. Linete uzņēma pretinieces otro servi, taču Ostapenko izmantoja polietes pozicionālo kļūdu, gūstot vieglu punktu. Latviete atspēlēja vēl vienu breikbumbu, tad panāca pretinieces kļūdu un ieguva rezultātu "vairāk". Kārtējā dubultkļūda neļāva noslēgt geimu. Linete netrāpīja laukumā no labās, tad īsā izspēlē vēlreiz viņa pārsita bumbiņu pāri laukumam.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 3-5. Sevastova zaudē serves geimuSevastova izpilda ļoti paredzamo saīsināto, bet Paolīni gaužām kļūdās savā sitienā, 15:15. Itālijas tenisiste jau pati kļūdās nogrieztā sitienā, Sevastovai 30:15. Paolīni ļoti uzkrītoši iekāpj laukumā, nonāk pat pateicīgā pozīcijā, bet kļūdās forhendā, 40:15. Paolīni atkal paspēj uz Sevastovas saīsināto, pēc tam arī uzvarot divcīņā pie tīkla, 40:40.Bumbiņa pēc Sevastovas bekhenda lido tīklā, pārsvars Paolīni. Bumbiņa pēc bekhenda lido neizprotami neprecīzi. Itālijas tenisiste servēs par uzvaru spēlē.

Jeļena Ostapenko - Magda Linete. Spēle sākusies!Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 3-4. Sevastova lauž pretinieces serviPaolīni pēc ilgas cīņas pa diagonāli sit bumbiņu tīklā, Paolīni 0:30. Sevastova nopelna arī trešo breikbumbu. Itālijas tenisiste pirmo punktu atgūst ar labu servi, 15:40. Paolīni cenšas spēlēt uzbrūkoši, bet triec bumbiņu tīklā.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 2-4. Sevastova zaudē serves geimuSevastova ar netveramu servi pa līniju panāk 15:30. Vēl viena izcila serve! 30:30. Liepājniece centīgi atsitas, bet Paolīni atkal triec bumbiņu laukumā, spēlējot pie tīkla, 30:40. Ilga izspēle noslēdzas ar Sevastovas kļūdu bekhendā.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 2-3. Sevastova lauž pretinieces serviSevastova atkal eleganti pārceļ bumbiņu pāri pretiniecei, Paolīni 15:30. Šādi sitieni ir praktiski vienīgie, kuri liepājniecei pārsvarā sanākuši. Tiesa, Itālijas tenisiste bieži arī gūst punktus, spēlējot pie tīkla. Dažādie pavērsieni vien turpinās. Sevastova aizvada labu geimu, servējot pretiniecei.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 1-3. Sevastova zaudē kārtējo serves geimuNepiespiesta kļūda, 0:30. Paolīni ar agresīvu spēli no laukuma vidus pārliecinoši panāk 0:40. Trīs breikbumbas Itālijas tenisistei. Paolīni kāpj laukumā pretim Sevastovas servei, gūst pārsvaru un noslēdz geimu.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 1-2. Sevastova lauž pretinieces serviSevastovai pēc ilgāka pārtraukuma padodas netverams sitiens. Ar bekhendu gūts 15:30, servējot pretiniecei. Vēl viens bekhends! Jau 15:40. Divas breikbumbas Sevastovai. Liepājniece neuzņem pretinieces servi, 30:40. Sevastova uzvar ilgā izspēlē.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 0-2. Sevastova zaudē serves geimuPaolīni atkal tiek pie breibkumbām, rezultāts 15:40. Sevastova ar labu spēli no gala līnijas panāk 30:40. Abas tenisistes sacenšas pa diagonalī, bet Paolīni pamazām tuvojas tīklam līdz Itālijas tenisiste izmanto savu pozīciju, izpildot netveramu sitienu. Sevastova joprojām nav uzvarējusi kādu serves geimu.

Pirmā seta statistika (televīzijas kanāls "Best4SportTV"):

Tuvāko minūšu laikā kortā dosies arī Jeļena Ostapenko (WTA 43.), kura tiksies ar polieti Magdu Lineti (WTA 37.). Abām tenisistēm šī būs pirmā savstarpējā spēle.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6, 0-1Sācies otrais sets! Arīdzan otrais sets tiek uzsākts ar garu izspēli. Šoreiz pārāka Sevastova, 15:0. Cerams, ka tas noteiks toni arī setam. Sevastova izmēģina pirmo saīsināto no neērtās puses. Tas gan atkal nonāk tīklā, 15:15. Paolīni realizē sarežģītu gremdi, liecoties jau atpakaļ, un rezultāts jau 15:40. Geims zaudēts.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-6. Sevastova zaudē pirmo setuDubultkļūda liepājniecei un rezultāts jau 15:40. Paolīni tikusi pie divām setbumbām. Itālijas tenisiste abas iznieko, raidot bumbiņu ārpus laukuma pēc labām Sevastovas servēm. Līkločiem bagāta spēle, kas parasti gan beigusies ar Sevastovas zaudētiem geimiem.Paolīni ar elegantu saīsināto sitienu tomēr izmanto trešo breikbumbu. Pirmais sets Sevastovai pavisam nav sanācis.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-5Sekmīga bekhendu sērija ļauj Latvijas tenisistei gūt vienu punktu, bet geimā kopumā rezultāts jau 40:15 par labu pretiniecei. Liepājniece izcili pārceļ bumbiņu pāri pie tīkla esošajai Paolīni. Viņa bumbiņu vien aizsniedz, 40:30. Sevastova kļūdās, pretiniecei uzvar geimu.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-4. Sevastova atkal uz nulles serves geimāKļūdas, kļūdas, kļūdas... 0:40. Paolīni trīs breikbumbas. Itālijas tenisiste atkal veiksmīgi uzbrūk, kas piespiež Sevastovai no sarežgītas situācijas kļūdīties forhendā.

Sevastova pēc geima atdod raketi trenerim un dzīvesbiedram Ronnijam Šmitam. Viņš to steidz nogādāt tālāk stīgošanas meistaram. Katrā ziņā pagaidām abām tenisistēm veiksmīgas darbības mijušās ar daudz kļūdām.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 2-3. Sevastova lauž pretinieces serviSevastova nespēj uzņemt divas diezgan vājas serves, Paolīni 30:15. Liepājniece kļūdās no gala līnijas, 40:15. Pagaidām liepājniecei pavisam nepadodas spēle. Itālijas tenisiste gan arī pieļauj divas kļūdas, 40:40. Sevastova izcili uzņem servi, patrenkājot pretinieci pa gala līniju, bet tad neizprotama kļūda Paolīni.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 1-3. Sevastova zaudē serves geimuSevastovai dubultkļūda, rezultātam esot 0:30. Paolīni tiek pie trim breikbumbām. Nepiespiesta kļūda liepājniecei. Ātri zaudēts vēl viens serves geims.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 1-2. Sevastova lauž pretinieces serviItālijas pārstāvei nepadodas bekhends no gala līnijas, 0:30. Sevastovas pirmais saīsinātais šodien nepārlido pāri tīklam, Paolīni 15:30. Sevastova izrausta pretiniece pa gala līniju, 30:40. Breikbumba. Latvijas tenisiste aizvada skaistu izspēli, trāpot vairākus bekhendus, tomēr pēdējais no tiem krīt mazliet ārpus laukuma. Sevastova sagaida pretinieces kļūdus un lauž viņas servi.

Izskatās, ka māla segums un abu tenisistu spēles maniere sagādās ilgu izspēļu pilnu maču.

Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 0-2. Sevastova zaudē serves geimuSevastovai divas nepiespiestas kļūdas, 15:30. Negaidīti neprecīzs sitiens tīklā, 15:40. Paolīni divas breikbumbas. Pretiniece uzreiz pēc Sevastovas serves spēlē uzbrūkoši, liepājnieces raidītā bumbiņa atkal nonāk tīklā.

Spēle sākusies! Anastasija Sevastova – Jasmīne Paolīni 0-1Jau pirmais punkts sagādā ilgu izspēli, kuras noslēgumā paaugstinājuma tiesnesim jāmeklē bumbiņas nospiedums uz māla. Paolīni serves geimā tiek pie 15:0. Itālijas tenisiste pakāpeniski nospiež Sevastovu, pie tīkla panākot 40:15. Liepājniece sit bumbiņu tīklā. Mājiniece uzvar geimu.

Romā ārā šobrīd +34 grādi pēc Celsija. Vēl viena minūte atlikusi iesildīties.

Ar uz sejām uzvilktām maskām Sevastova un Paolīni iznāk laukumā.

Pagaidām grandiozā centrālajā laukumā tenisistes vēl nav iznākušas, tā kā spēles sākums varētu aizkavēties. Ērmīgu noskaņu rada arī tā tukšās tribīnes.

Sevastovas mačs varētu sākties ap pulksten 15.45.

Savukārt Ostapenko vēl jāpaciešas vismaz viens iepriekšējā mača sets. Viņas pretiniece Magda Linete jau vienreiz pieveikta vienīgajā savstarpējā spēlē. Ostapenko 2018. gada mačā bija pārāka ar rezultātu 6:3, 6:3.

Paolīni augstākā vieta WTA rangā bijusi 93. vieta. WTA turnīros Itālijas tenisiste vēl nav triumfējusi, bet divreiz viņai sanācis pieveikt kādu no "top-50" tenisistēm.

Pirmā laukumā Romā dosies Anastasija Sevastova, pirms kuras spēles ātrāk tika aizvadītas divas iepriekš plānotās spēles. Viņas pretiniece Jasmīne Paolīni turnīrā piedalās, pateicoties organizatoru "wild card". Pret 24 gadus veco tenisisti Sevastova nav spēlējusi.