Ostapenko un Sevastova uzlabo pozīcijas WTA rangā; Gulbim 68 vietu kritums

Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) pasaules rangā Latvijas vadošās spēlētājas Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova uzlabojušas savas pozīcijas, bet Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā zaudējis 68 pozīcijas un tagad ieņem 265. vietu.

Ostapenko no 27. vietas pakāpusies un 25. pozīciju, kamēr Sevastova no 71. ailītes tikusi uz 65. vietu.

Daniela Vismane rangā pakāpusies par četrām vietām un šajā nedēļā ir 275 .pozīcijā, Diāna Marcinkēviča pakāpusies par trim vietām (283.), tāpat četru vietu kāpums Kamillai Bartonei (395.), bet piecas vietas augstāk ir Darja Semeņistaja (547.).

Par četrām vietām zemāk nekā nedēļu iepriekš rangā ir Sabīne Rutlauka (945.), toties 212 vietu kāpumu piedzīvojusi Anna Ozerova (980.). 26 vietas zaudējusi Margarita Ignatjeva (1099.), četras – Patrīcija Špaka (1126.), bet Līga Dekmeijere pakāpusies par vienu pozīciju augstāk (1343.).

Pirmo reizi labāko desmitniekā iekļuva sezonas pirmā "Grand Slam" – Austrālijas atklātā čempionāta – fināliste Kolinsa, kas no 30. vietas pakāpās uz desmito.

WTA ranga līderes godu saglabā Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija, kurai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka. No ceturtās uz trešo vietu pakāpusies čehiete Barbora Krejčikova, bet no devītās pozīcijas uz ceturto ailīti spējusi tikt Iga Švjonteka no Polijas.

Savu piekto vietu rangā saglabājusi čehiete Karolīna Plīškova, sestā joprojām ir Paula Badosa no Spānijas, trīs vietas zaudējusi un uz septīto pozīciju noslīdējusi spāniete Garvinje Mugurusa, astotā joprojām rangā ir grieķiete Marija Sakari, bet devītā rangā tagad ir igauniete Anete Kontaveita, kas zaudējusi divas vietas.

Savukārt ATP ranga līderis joprojām ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko krievs Daniils Medvedevs, bet trešais ir Vācijas sportists Aleksandrs Zverevs.

Ceturtais joprojām rangā ir grieķis Stefans Cicips, piektajā vietā ir "Grand Slam" rekordists spānis Rafaels Nadals, uz sesto no septītās vietas pakāpies itālietis Mateo Beretīni, kurš apsteidzis krievu Andreju Rubļovu, kam seko norvēģis Kaspers Rūds, kanādietis Fēlikss Ožē-Aljasims un Janiks Siners no Itālijas.

Mārtiņš Podžus rangā pakāpies par četrām vietām uz 614. pozīciju, 1vienu vietu zaudējis Roberts Štrombahs (766.), par četrām vietām uz leju noslīdējis Kārlis Ozoliņš (1043.), sešas vietas zaudējis Artūrs Lazdiņš (dalīta 1633. vieta), bet septiņas vietas zemāk nekā iepriekšējā rangā ir Jānis Podžus (dalīta 1997.), tikmēr Mārtiņš Rocēns zaudējis četras vietas (dalīta 2072.).