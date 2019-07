Ostapenko vēlreiz trāpa pāriniekam; trijos setos gūta uzvara ļauj sasniegt ceturtdaļfinālu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pārī ar Robertu Lindstedu no Zviedrijas trešdien pārvarējusi Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu turnīra astotdaļfināla kārtu, 2-6, 7-5, 6-4 pieveicot ar ceturto numuru izsētos Džonu Pīrsu un Šuaju Džanu.

Latvijas un Zviedrijas pāris pirmajā setā ļāva pretiniekiem divreiz lauzt viņu servi, tajā piekāpjoties 2-6.

Arīdzan otrais sets iesākās neveiksmīgi, Ostapenko un Lindstedam nonākot zaudētājos 0-2. Taču pāris uzvarēja nākamo geimu, laužot pretinieku servi, bet tad to pašu paveica pie ļoti svarīgā 5-5. Rezultātā uzvara otrajā setā ar 7-5.

Trešajā setā atkārtojās tas pats scenārijs, abiem tenisistiem atgūstoties no 0-2. Visticamāk, svarīgākais spēles brīdis pienāca seta desmitajā geimā. Džana un Pīrss panāca divas breikbumbas, Ostapenko un Lindstedam esot vadībā 5-4, tomēr tās tika atspēlētas. Ostapenko pāris pie 40:40 turpināja iesākto un uzvarēja gan geimā, gan setā, gan spēlē.

Pārim turnīra ceturtdaļfinālā vajadzēs tikties ar Horvātijas tenisistu Franko Škugoru un Rumānijas pārstāvi Ralucu Olaru, kuri izsēti kā 12. numurs.

Spēles laikā Latvijas tenisiste gan neizvairījās no trešās kuriozās epizodes šī gada Vimbldonas čempionātā. Tenisiste ar bumbiņu jau bija trāpījusi francūzietei Alizē Kornē dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā, bet tad jaukto dubultspēļu otrajā kārtā Ostapenko apskādēja komandas biedru Robertu Lindstedu.

Tas pats scenārijs atkārtojās pirmā seta noslēdzošajā geimā, kurā, Ostapenko un Lindstedam zaudējot, tika atzīts pretinieku pārsvars ar rezultātu 2-6.

