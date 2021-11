Ostapenko WTA rangā pakāpjas uz 28.vietu, Vismane sasniedz jaunus rekordus; Gulbim neliels kāpums

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko WTA pasaules rangā pakāpusies uz 28.vietu, Anastasija Sevastova zaudējusi trīs vietas un noslīdējusi uz 68.pozīciju, bet Latvijas trešā rakete Daniela Vismane pakāpusies par 13 vietām un sasniegusi jaunu karjeras rekordu, pašlaik ieņemot 300.pozīciju rangā.

Diāna Marcinkēviča saglabājusi savu 358.vietu, Kamilla Bartone noslīdējusi par sešām vietām (401.), Darja Semeņistaja par septiņām (551.), bet Sabīne Rutlauka par vienu (914.).

Kritumu par trim pozīcijām piedzīvojusi Margarita Ignatjeva (1035.), par četrām - Patrīcija Špaka (1087.), par septiņām - Anna Ozerova (1181.) un astoņām - Elza Tomase (1193). Tikmēr Līga Dekmeijere rangā pakāpusies par 24 vietām (1263.).

Līdere rangā joprojām ir austrāliete Ešlija Bārtija, kurai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka un čehietes Barbora Krejčikova ar Karolīnu Plīškovu, bet piekto vietu saglabājusi spāniete Garvinje Mugurusa.

Sestā joprojām rangā ir grieķiete Marija Sakari, septītā - tunisiete Onsa Žabēra, bet astoto vietu saglabā igauniete Anete Kontaveita, kura pagājušajā nedēļā sasniedza karjeras rekordu. Par vienu vietu augstāk uz devīto pozīciju pakāpusies Iga Švjonteka no Polijas un vienas vietas kāpums arī desmitnieku noslēdzošai spānietei Paulai Badosai.

No desmitnieka izkritusi tikai vācietei Andželika Kerbere, kura atkāpusies par astoņām vietām uz 17.pozīciju.

Dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par divām vietām un ieņem 18.pozīciju. Marcinkēviča rangā atguvusi 15 vietas (263.), bet 26 vietu kāpumu uz 304.pozīciju piedzīvojusi Vismane, sasniegusi jaunu rekordu arī dubultspēlēs.

Divas pozīcijas rangā zaudējusi Bartone (447.), par 37 vietām zemāk ir Sevastova (650.) un vienu - Semeņistaja (743.). Četru pozīciju kāpums bijis Špakai (988.), 73 vietas zaudējusi Ignatjeva (1058.), trīs vietas - Dekmeijere (1350.), un trīs- Rutlauka (1671.).

Latvijas tenisists Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā pakāpies par vienu vietu - uz 194.pozīciju.

Arī Mārtiņš Podžus ieguvis vienu vietu (609.), bet desmit pozīcijas zaudējis Roberts Štrombahs (775.). Par piecām vietām uz leju noslīdējis Kārlis Ozoliņš (951.), vietas kāpumu piedzīvojis Artūrs Lazdiņš (dalīta 1578.vieta), bet piecas vietas zemāk nekā pirms nedēļas ir Mārtiņš Rocēns (dalīta 1619.). Savukārt par desmit vietām atkāpies Jānis Podžus (dalīta 1927.).

Līderis joprojām ir serbs Novaks Džokovičs, bet viņam seko krievs Daņiils Medvedevs. Abi tikās pagājušās nedēļas Parīzes "Masters" finālā un pārāks ar 4-6, 6-3, 6-3 bija Serbijas sportists.

No ceturtās uz trešo vietu pakāpies vācietis Aleksandrs Zverevs. Ceturtais pašlaik rangā ir grieķis Stefans Cicips, kas zaudējis vienu pozīciju, bet uz piekto vietu no sestās pacēlies krievu sportists Andrejs Rubļovs. Spānis Rafaels Nadals zaudējis vienu vietu un ir sestais, viņam seko itālietis Mateo Beretīni un norvēģis Kaspers Rūds. No desmitās uz devīto vietu pakāpies polis Huberts Hurkačs, bet vienu pozīciju zaudējušais Janiks Siners no Itālijas noslēdz labāko desmitnieku.

Dubultspēļu rangā M.Podžus zaudējis vienu vietu (520.), 13 vietas zaudējis Štrombahs (558.), bet vienu - Gulbis (786.). Ozoliņš pakāpies par 45 vietām (1118.). Par desmit vietām rangā nokrituši ari J.Podžus un Lazdiņš (attiecīgi 1321. un 1395.), tikmēr par astoņām vietām atkāpies Daniels Linkuns-Morozovs (1553.), bet par 11 vietām - Rocēns (dalīta 1641.).