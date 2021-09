Ostapenko zaudē vienu pozīciju WTA rangā; ATP rangā Gulbis saglabā 193. vietu

Latvijas vadošā tenisiste Jeļena Ostapenko WTA pasaules rangā zaudējusi vienu pozīciju un ieņem 30.vietu, kamēr Anastasija Sevastova pakāpusies par trīs vietām uz 67.pozīciju. Savukārt Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā saglabājis 193.vietu.

Ostapenko aizvadītajā nedēļā piedalījās Ostravas "WTA 500" sērijas turnīrā, kur apstājās otrajā kārtā, bet Sevastova nespēlēja.

Tikmēr deviņu vietu kāpums ir Latvijas trešajai raketei Danielai Vismanei (305.), Diāna Marcinkēviča saglabājusi savu vietu rangā (355.), Kamilla Bartone pakāpusies par piecām vietām (393.), Darja Semeņistaja atrodas par divām vietām zemāk nekā pirms nedēļas (671.), bet Sabīne Rutlauka zaudējusi četras vietas (897.).

Savukārt desmit vietu kritums bijis Margaritai Ignatjevai (1017.), astoņas pozīcijas zaudējusi Patrīcija Špaka (1062.), bet par vienu vietu kritumu rangā piedzīvojusi Elza Tomase (1168). Anna Ozerova pakāpusies par 101 vietu (1186.), bet Līga Dekmeijere rangā noslīdējusi par astoņām vietām (1392.).

Vadošajā desmitniekā joprojām līdere ir austrāliete Ešlija Bārtija, un viņai seko baltkrieviete Arina Sabaļenka un čehiete Karolīna Plīškova, bet par divām vietām uz ceturto pozīciju pakāpusies poliete Iga Švjonteka. Piektā ir čehiete Barbora Krejčikova, divas pozīcijas zaudējusi ukrainiete Jeļina Svitoļina, vienu vietu ieguvusi japāniete Naomi Osaka, apsteidzot amerikānieti Sofiju Keninu, devītā ir spāniete Garvinje Mugurusa, bet pirmajā desmitniekā iekļuvusi grieķiete Marija Sakari.

Aizvadītajā nedēļā WTA tūrē bija tikai Ostravas turnīrs, kurā uzvarēja igauniete Anete Kontaveita. Viņa par septiņām vietām pakāpās uz 23.pozīciju un atkal kļuvusi par Baltijas pirmo raketi.

Dubultspēļu rangā Ostapenko nemaina 26.pozīciju, tāpat savu vietu saglabā Marcinkēviča (310.), bet 24 vietu kāpums ir Vismanei (335.) ar 28 vietu kāpumu, kamēr Sevastova atguvusi vienu pozīciju (382.). Par četrām vietām pakāpusies Bartone (576.), bet par četrām vietām uz leju nokritusi Semeņistaja (772.) un par astoņām - Ignatjeva (972.). Tāpat astoņas pozīcijas zaudējusi Špaka (978.), Dekmeijere atkāpusies par divām vietām (1071.), bet Rutlauka - par desmit (1633.).

Gulbis iepriekšējās divās nedēļās ATP apritē nespēlēja, bet šonedēļ piedalīsies "Challenger" turnīrā Francijā.

Tikmēr divu vietu kāpumu veicis Mārtiņš Podžus (464.), uzreiz par 59 pozīcijām atkāpies Roberts Štrombahs (729.), bet pārējie Latvijas tenisisti nedaudz uzlabojuši savas vietas rangā. Par vienu vietu uz augšu pakāpies Kārlis Ozoliņš (955.), bet par desmit pozīcijām - Artūrs Lazdiņš (dalīta 1591.vieta), un deviņām Jānis Podžus un Mārtiņš Rocēns (abiem - dalīta 1625.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis ir "US Open" finālists serbs Novaks Džokovičs, viņam seko ASV čempions Daņiils Medvedevs no Krievijas, grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, krievu sportists Andrejs Rubļovs, spānis Rafaels Nadals, Mateo Beretīni no Itālijas, austrietis Dominiks Tīms, šveicietis Rodžers Federers un norvēģis Kaspers Rūds.

Aizvadītajā nedēļā notika divi "ATP Tour 250" Nursultanā un Marseļā. Nursultanā uzvarēja Dienvidkorejas tenisists Sunu Kvons, kurš par 25 vietām pakāpies uz 57.pozīciju, bet Marseļā titulu ieguva polis Huberts Hurkačs, kurš par pozīciju pacēlies uz 12.vietu.

Dubultspēļu rangā gandrīz visi Latvijas sportisti piedzīvojuši kāpumu, izņemot Štrombahu, kuram četru vietu kritums uz 556.pozīciju. Tikmēr pacēlušies ir M.Podžus (476.) - par vienu vietu, Gulbis - par sešām (799.), J.Podžus (966.) - par trīs, Ozoliņš (1175.) - 294, Lazdiņš (1395.) - par astoņām, Daniels Linkuns-Morozovs (1559.) - par astoņām un Rocēns (dalīta 2099.) - par 11 vietām.