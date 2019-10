Ostapenko zaudējums Pekinas dubultspēļu turnīra finālā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pārī ar ukrainieti Dajanu Jastremsku svētdien cieta zaudējumu Pekinas "Premier" dubultspēļu turnīra finālā.

Ostapenko/Jastremska ar rezultātu 3-6, 7-6 (7:5), 7:10 piekāpās amerikānietēm Sofijai Keninai un Betānijai Matekai Sendsai.

Par iekļūšanu finālā Ostapenko duets nopelnīja 650 WTA dubultspēļu ranga punktus.

Abi finālu sasnieguši pāri turnīrā bija starp neizliktajiem.

Ostapenko un viņas pāriniece Jastremska pirmās kārtas mačā ar rezultātu 6-4, 2-6, 10:4 uzvarēja amerikānieti Vaniu Kingu un Moniku Nikulesku no Rumānijas, bet otrās kārtas mačā jeb astotdaļfinālā ar rezultātu 6-4, 6-4 pārspēja sacensību favorītes Suveju Sje no Taivānas un Barboru Stircovu no Čehijas, kuras turnīrā bija izliktas ar pirmo numuru. Ceturtdaļfinālā Ostapenko/Jastremska ar rezultātu 6-2, 6-2 pārspēja amerikānieti Nikolu Meličaru un čehieti Kvētoslavu Peški, kurām turnīrā bija astotais numurs, bet pusfinālā ar rezultātu 4-6, 6-4, 10:6 uzvarēja čehu māsas Karolīnu un Kristīnu Plīškovas.

Tikmēr Anastasija Sevastova kopā ar vācieti Jūliju Gērgesu apstājās otrajā kārtā.

Vienspēlēs Ostapenko cieta zaudējumu otrajā kārtā, bet Sevastova nepārvarēja pirmo kārtu.