Ostapenko/Kičenoka iekļūst Sinsinati 'WTA 1000' sērijas turnīra dubultspēļu sacensību finālā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pārī ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku piektdien sasniedza Sinsinati "WTA 1000" sērijas turnīra dubultspēļu sacensību finālu, uzvarot divās spēlēs pēc kārtas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceturtdaļfinālā ar septīto numuru izsētās Ostapenko/Kičenoka ar 6-3, 3-6, 10:8 pārspēja Annu Daņiļinu no Kazahstānas un Beatrīsu Hadadu-Maju no Brazīlijas, bet pusfinālā pāris stundas vēlāk ar 4-6, 7-6 (7:5), 10:5 - neitrālo sportisti Veroniku Kudermetovu un Elīsi Mertensu no Beļģijas.

Finālā jātiekas ar ASV tenisisti Nikolu Melikaru-Martinesu un austrālieti Elenu Peresu.

Par iekļūšanu finālā Ostapenko nopelnīja 585 pasaules ranga punktus.

Jau ziņots, ka pirmās kārtas mačā Ostapenko/Kičenoka ar 6-1, 7-5 pieveica beļģieti Kristenu Flipkensu un spānieti Sāru Sorivesu Tormo, bet astotdaļfinālā ar ar 6-2, 6-4 pieveica Luciju Hradecku no Čehijas un indieti Saniju Mirzu.

Jau vēstīts arī, ka vienspēļu turnīru Ostapenko (WTA 15.) beidza otrajā kārtā, ar 4-6, 5-7 atzīstot mājinieces Medisonas Kīzas pārākumu (WTA 24.).

Ostapenko pirmās kārtas mačā ar 6-4, 6-4 pārspēja Hadadu-Maju (WTA 16.).

Par iekļūšanu turnīra otrajā kārtā Ostapenko nopelnīja 60 WTA ranga punktus.

Sinsinati turnīrs uz cietā seguma norisināsies līdz 21. augustam.