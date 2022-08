Serēna Viljamsa drīzumā noslēgs tenisistes karjeru

Titulētā amerikāņu tenisiste Serēna Viljamsa drīzumā noslēgs sportistes karjeru, un tas esot tuvāko nedēļu jautājums, pavēstījusi atlēte.

Viljamsa pirmdien Toronto "WTA 1000" sērijas turnīra pirmajā kārtā divos setos uzvarēja spānieti Nuriju Parisasu Diasu, tiekot pie pirmā panākuma 14 mēnešu laikā. 40 gadus vecā tenisiste šobrīd neatrodas pasaules rangā, jo ilgu laiku nav spēlējusi un cīnījusies ar veselības problēmām.

Amerikāniete "Vogue" žurnālā norādījusi, ka tuvojas savas karjeras noslēgumam un gatavojas aiziet pēc ASV atklātā čempionāta, kas notiks no 29. augusta līdz 11. septembrim.

Rakstā viņa akcentējusi, ka viņai nepatīk termins "aiziešana pensijā", taču uzsvērusi, ka tuvojas brīdim, kad vēlas pievērsties citām lietām, kas viņai ir svarīgas. Savukārt savā "Instagram" kontā Viljamsa piebildusi, ka laika atskaite līdz karjeras beigām ir sākusies.

Viljamsa piedalīsies "US Open", kurā uzvarējusi sešas reizes. Kopumā viņai ir 23 "Grand Slam" tituli, kas ir atklātās ēras rekords, bet tikai par vienu atpaliek no Mārgaretas Kortas - austrāliete gan lielu daļu no tiem savāca amatieru turnīros.

Savu iepriekšējo "Grand Slam" titulu Viljamsa izcīnīja 2017. gadā Austrālijā. Tobrīd viņa jau bija meitiņas gaidībās.