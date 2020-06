Serēna Viljamsa spēlēs 'US Open'

ASV tenisa zvaigzne Serēna Viljamsa trešdien apstiprināja spēlēšanu šī gada "US Open", kad ASV Tenisa asociācijas (USTA) amatpersonas apsolīja, ka sacensties pirmajā "Grand Slam" turnīrā pēc koronavīrusa pandēmijas beigām būs droši, videovēstījumā saka Viljamsa.

Tā kā vīriešu tenisa zvaigznes apšauba pasākuma norises nepieciešamību, USTA vēsta, ka turnīrs bez skatītājiem notiks no 31.augusta līdz 13.septembrim Ņujorkas Nacionālajā tenisa centrā, kas aprīlī kļuva par pagaidu slimnīcas ēku koronavīrusa pandēmijas apkarošanai.

"Es tiešām nevaru sagaidīt atgriešanos "US Open"," videovēstījumā saka Viljamsa. "Domāju, ka USTA veiks patiešām labu darbu, lai nodrošinātu, ka viss būs droši. Tas ir neiedomājami. Esmu sajūsmā."

Notikums "Flushing Meadows" būs pirmais "Grand Slam" pēc nāvējošā vīrusa uzliesmojuma, kas pārtrauca sporta sacensības pasaulē. Vimbldona tika atcelta, un "French Open" tika atlikts līdz septembrim.

Jau ziņots, ka USTA Bilijas Džīnas Kingas Nacionālā tenisa centra kortos pirms "US Open" norisināsies arī otrs lielākais ASV vasaras turnīrs - no Sinsinati pārceltās sacensības uz cietā seguma. Vīriešiem tas ir viens no tikai deviņiem "Masters 1000" sērijas turnīriem, bet sievietēm - vienas no piecām "Premier 5" kaluma sacensībām. Sacensības kalpos kā izmēģinājums drošības pasākumiem pirms "US Open".

USTA sagaida neto pamatdarbības ienākumu samazināšanos par 80%, jo "US Open" nebūs skatītāju. Turklāt būs jānodrošina 60 miljoni ASV dolāru (53,3 miljoni eiro) naudas balvās par abiem pasākumiem Ņujorkā, kā arī vēl 3,3 miljoni dolāru (2,9 miljoni eiro) Sieviešu tenisa asociācijai (WTA) un Tenisa profesionāļu asociācijai (ATP).

"Mums ir resursi, lai to vienreiz varētu paveikt bez skatītājiem," saka USTA izpilddirektors Maiks Dovss.