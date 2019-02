Sevastova cieš smagu zaudējumu Dubaijas WTA 'Premier' turnīra pirmajā kārtā

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova svētdien Dubaijas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 4-6, 2-6 piekāpās Taivānas tenisistei Suvejai Sje.

Sevastova WTA rangā ieņem 12.vietu un šajā turnīrā bija izlikta ar desmito numuru, bet Sje atrodama 31.pozīcijā.

Noslēdzot turnīru pirmajā kārtā, Sevastova tiks pie viena WTA ranga punkta.

Sevastova zaudēja savu pirmo servi, taču septītajā geimā revanšējās, bet seta galotnē vēlreiz tika nobreikota, kas pretiniecei ļāva uzvarēt ar 6-4. Otrajā setā Latvijas tenisiste pirmajos piecos geimos neizmantoja divas breikbumbas, kamēr pati atspēlēja četras. Tiesa, nākamās divas serves viņa zaudēja un piekāpās ar 2-6, mačam noslēdzot pēc 70 minūtēm.

Abām tenisistēm šī bija pirmā savstarpējā spēle karjerā.

Sevastova šonedēļ Dohas WTA "Premier" turnīrā, kas bija pirmās sacensības pēc Rīgā notikušā Federāciju kausa dueļa, arī apstājās pirmajā kārtā. Sevastova sezonas ievadā sasniedza Brisbenas WTA "Premier" turnīra ceturtdaļfinālu, turpinājumā apstājās Sidenejas WTA "Premier" turnīra pirmajā kārtā, bet pēc tam sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta ceturto kārtu.

Savukār Sje savā gada pirmajā turnīrā, Oklendas WTA "International" sacensībās, sasniedza pusfinālu, bet no nākamajiem trim turnīriem visveiksmīgāk nostartēja "Australian Open", kur sasniedza trešo kārtu.

Pašlaik 33 gadus vecās Sje kontā ir trīs WTA titulu, pērn triumfējot turnīrā Hirošimā. Daudz labāk viņai klājies dubultspēlēs, kur izcīnītas 20 trofejas, no kurām divas ir "Grand Slam".

Sevastova turnīrā Dubaijā spēlēja sesto reizi karjerā un ceturto pēc kārtas. Aizpērn viņa sasniedza pusfinālu, bet pērn apstājās pirmajā kārtā, tādējādi šogad viņai bija jāaizstāv tikai viens WTA ranga punkts. Savukārt Sje šeit spēlē ceturto reizi, iepriekš viņas labākais sasniegums Dubaijā ir sasniegta otrā kārtā.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Aļona Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 22.vietu, pirmajā kārtā spēkosies ar kvalifikāciju pārvarējušo Dženiferu Breidiju, kura reitingā ir 119.vietā.

Ostapenko svētdien ap plkst.16 aizvadīs pirmo maču dubultspēļu turnīrā. Viņa un čehiete Kateržina Sinjakova izliktas ar sesto numuru, pirmajā kārtā spēkojoties pret rīkotāju speciālo ielūgumu saņēmušajām Džūliju Elbabu no ASV un Aļonu Fominu no Krievijas.

Dubultspēļu turnīrā piedalīsies arī Sevastova, kura spēles kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas. Viņas pirmajā kārtā mēros spēkus ar turnīra septīto numuru Jekaterinu Makarovu no Krievijas un Luciji Hradecku no Čehijas.

Abām Latvijas vadošajām dāmu tenisistēm šis būs otrais turnīrs pēc pagājušajā nedēļas nogalē Rīgā notikušā Federāciju kausa, kurā viņas palīdzēja Latvijai pārspēt Slovākiju un iekļūt pārspēlēs par vietu Pasaules pirmajā grupā. Sevastova uzvarēja abās vienspēlēs, bet Ostapenko guva panākumu vienspēlē un dubultspēlē.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijai pārspēlēs tika ielozēta Vācija. Mači notiks 20. un 21.aprīlī Latvijā.