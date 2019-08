Sevastova neizmanto iespējas un izstājas no 'US Open'

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 11.) piektdien izstājās no ASV atklātā tenisa čempionātā, trešās kārtas spēlē ar rezultātu 4-6, 3-6 piekāpjoties Petrai Martičai (WTA 22.) no Horvātijas.

Sevastova spēli iesāka daudzsološi, izmantojot Martičas kļūdas un ātri vien panākot rezultātu 2-0. Ļoti ilgs izvērtās trešais geims, kurā horvātiete ar trešo breikbumbu spēja lauzt Sevastovas servi, drīz vien arī izlīdzinot rezultātu – 2-2.

Iespējas lauzt vēl kādu serves geimu bija arī liepājniecei. Tomēr Sevastova neizmantoja pa vienai breikbumbai divos geimos, taču tieši savu iespēju, rezultātam esot 4-4, izmantoja Martiča. Nākamajā geimā Horvātijas tenisiste jau tika pie trim setbumbām, kā arī uzvarēja pirmajā setā.

Otrajā setā aizvien vairāk izpaudās Martičas pārsvars. Horvātijas tenisiste turpināja spēlēt agresīvi, piespiežot Sevastovu atkāpties ļoti tālu no gala līnijas. Šāda spēles maniere ļāva horvātietei seta ievadā lauzt Sevastovas servi un panākt 2-0.

Latvijas tenisiste no šī deficīta tā arī nespēja atgūties, zaudējot spēlē ar rezultātu 4-6, 3-6.

Tādējādi liepājniece nespēj turpināt veiksmīgo sēriju "US Open" turnīros. Sevastova pērn sasniedza čempionāta pusfinālu, bet divus iepriekšējos gadus aizkļuva līdz tā ceturtdaļfinālam.

Par pusfināla sasniegšanu sportiste pērn nopelnīja 780 WTA ranga punktus, bet šogad Ņujorkā sakrāti vien 130 punktus, kas piespiedīs Sevastovu rangā nokrist no 11. vietas vismaz uz 18. pozīciju.

Naktī uz sestdienu Sevastovai gan vēl paredzēta dalība dubultspēļu turnīrā, pārī ar Anastasiju Pavļučenkovu spēlējot pret Moniku Adamčaku/Sinjunu Hanu.

'US OPEN': ANASTASIJA SEVASTOVA – PETRA MARTIČA

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 3-6. Martiča uzvar spēli.Martiča ar izcilu bekhendu pārsteidz Sevastovu, kura paliek kā iestrēgusi pludmales smiltīs, Sevastovai 0:30. Sevastova kļūdās. Martičai trīs breikbumbas. Horvātiete apvedošo sitienu raida ārpus laukuma, 15:40. Sevastova forhendu sit tīklā un izstājas no ASV atklātā tenisa čempionāta.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 3-5Dubultkļūda, Martičai 0:15. Pagaidām spēles ilgākais geims. Tā laikā abas tenisistes ar "svecēm" otru padzen no tīkla. Noslēgumā kļūdās Sevastova, sitot bumbiņu tīklā, 15:15. Martiča panāk rezultātu 40:15. Martiča ar agresīviem sitieniem arī uzvar geima pēdējo punktu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 3-4Tas teju izskatās komiski. Martiča izpilda divas gremdes, kuras Sevastova kaut kā pamanās atsist. Jautājums, vai, lai atsistu trešo, Sevastovai būtu maz palikusi vieta laukumā, 0:15. Laba servēšana ļauj panākt 30:15. Martiča atgūst divus punktus un tiek pie breikbumbas. Sevastova ar zemu sitienu liek Martičai liekties līdz potītēm, tomēr horvātiete nespēj atsit liepājnieces forhendu, 40:40.Sevastova saglābj serves geimu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 2-4Sevastova nespēj atsist Martičas servi, 30:15. Martičai atkal padodas laba serve, liepājniece to atsit, pretiniece uzreiz izpilda sitienu otrā laukuma stūrī, bet tas ir neprecīzs, 30:30. Sevastova eleganti aizsniedzas līdz apvedošam sitienam, ar bekhendu to raidot pāri tīklam, 40:40. Šķiet, ka tagad beidzot būtu jābreiko Martiča, lai cerētu uz uzvaru šajā spēlē.Martiča aizdzen Sevastovu tālu no gala līnijas, gūst punktu ar gremdi, pārsvars Martičai. Martiča uzvar geimu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 2-3Liepājniece pretinieci iztrenkā pa laukuma stūriem, 15:0. Sevastova ar skaitu bekhenda gremdi panāk 40:0. Zibenīgi uzvarēts geims.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 1-3Sevastova iztērē pirmo video atkārtojumu otrajā setā, apstrīdot Martičas gremdes precizitāti. Tiesnešu lēmums bija pareizs, Martičai 15:0. Tenisistes sacenšas ar forhendiem līdz Sevastova ar spēcīgu sitienu bumbiņu raida garām Martičai, 30:30. Martiča atbild ar netvaramu bekhendu gar sānu līniju, 40:30. Martičas bekhends aizķer tīklu, bumbiņa izkrīt ārpus laukuma, 40:40.Sevastova raida apvedošo, Martičai esot pēc tīkla, bet horvātiete paspēj uz to reaģēt. Nākamo sitienu Sevastova bez maz vai raida pa pretinieci. Tas nostrādā. Šķiet, ka tenisiste kaut ko nomurmina, tomēr punkts paliek punkts. Pēc tam Martiča gan ātri atgūst pārsvaru. Sevastova raida bumbu tīklā.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 1-2Sevastova parāda raksturu un ātri tiek līdz 40:15. Pēdējais punkts gūts ar eisu. Dubultkļūda, 40:30. Geims uzvarēts!

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 0-2Martiča uzvaras gadījumā būs sekmīgi izvēlējusies spēlēt agresīvi. Sevastova sit bumbiņu tīklā, jo bija jāizpilda sarežģīts sitiens tālu no gala līnijas, Martičai 30:15. Kļūda atsitot servi, 40:15. Rezultātam esot 40:30, abas tenisistes satiekas pie tīkla, bet Sevastovai nepadodas apvedošais sitiens.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6, 0-1. Sevastova zaudē serves geimuSevastova otro setu uzsāk ar divām kļūdām serves geimā, 0:30. Sevastova neprecīzi izpilda "sveci", kuru vajadzēja izpildīt, jo Martiča bija jau pie tīkla. Martičai trīs breikbumbas. Viens punkts tika atgūts, bet citādi pārāk viegli "atdots" serves geims.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-6. Martiča uzvar pirmo setuSevastova neveiksmīgi uzņem divas pretinieces serves, Martičai 30:0. Izcila serve pa līniju. Sevastova to nespēj uzņemt. Martičai trīs setbumbas. Horvātietei šķita, ka viņa trāpījusi netveramu sitienu. Izmantotais atkārtojums gan liecina, ka bumbiņa kritusi ārpus laukuma, 40:15. Sevastova vēlreiz neprecīzi atsit servi.

Sāpīgi. Rezultātam esot 2-1, Sevastova zaudēja pagaidām ilgāko geimu, ļaujot Martičai lauzt savu servi. Vēlāk liepājniece pati neizmantoja pa breikbumbai divos geimos. Tagad dota iespēja Martičai uzvarēt pirmo setu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-5. Sevastova zaudē serves geimuRezultātam esot 15:15, Sevastova pieļauj dubultkļūdu, 15:30. Martiča gar sānu līniju trāpa izcilu netveramo sitienu, divas breikbumbas. Martiča lauž Sevastovas servi.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-4Pagaidām spēlē skaistākais sitiens! Sevastova bija atkāpusies kādus divarpus metrus no gala līnijas, Martiča atradās pie tīkla, bet neticamā veidā liepājniece raidīja apvedošo sitienu garām pretiniecei, kas piezemējās tieši laukuma stūrī, Martičai 0:30. Rezultātam esot 15:30, Sevastova apstrīd netveramu sitienu, kas kritis tuvu sānu līnijai. Līnījtiesnesis gan bijis precīzs. Bumbiņa patiešām mazliet kritusi ārpus laukuma. Vienu no trim iespējām bija gan vērts izmantot. Ļoti svarīgs geims un brīdis pirmajā setā. Tagad 30:30. Martiča arī izmanto atkārtojumu. Viņas raidītā bumbiņa patiešām minimāli skārusi gala līniju, paliek 30:30. Sevastova ar netveramu sitienu panāk jau kārtējo 40:40. Būtu svētīgi uzvarēt šo geimu.Sevastova izpilda teicamu saīsināto, bumbiņai atsitoties tieši pāri tīklam, bet otrreiz jau krītot uz pavisam citu pusi, 40:40. Martiča otro reiz šodien neizprotami nepārceļ bumbiņu pāri tīklam, teju stāvot tieši blakus tam, pārsvars Sevastovai. Sevastova joprojām tiek piespiesta spēlēt ļoti tālu no gala līnijas. Martiča šādi arī spēj izkarot uzvaru geimā.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 4-3Nepiespiestām kļūdām bagāts geims līdz šim, 30:30. Martiča neprecīzi atsit Sevastovas servi, 40:30. Sevastova atsitas pret agresīvo Martiču, kura pamazām tuvojas tīklam un beigās arī panāk 40:40.Martiča divreiz pēc kārtas kļūdās.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 3-3Martiča aizvien biežāk piekopj agresīvu spēli, ejot dziļāk laukumā. Vēl viena gremde, 15:0. Sevastova uzreiz pēc serves atbild ar saīsināto. Neprecīzi, 30:0. Vēl viena gremde Martičai ļauj panākt 40:15. Sevastova uzmina Martičas nodomus izpildīt saīsināto, straujiem soļiem pieskrien pie tīkla un pretinieci apmāna ar savu sitienu, panākot 40:40.Tenisistes spēlē pa diagonāli, Martiča kļūdas bekhendā, Sevastovai pārsvars. Izcilā izspēlē Sevastova uzmin Martičas gremdes virzienu un izglābjas bezcerīgā sitienā. Izspēle turpinās tenisistēm spēlējot ļoti tālu vienai no otras, izpildot augstus sitienus, bet tā noslēdzas ar teicamu Martičas saīsināto, līdz kuram Sevastovai nebija variantu paspēt, pārsvars Martičai. Sevastova sit tīklā.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 3-2Nevienai no tenisistēm pagaidām īsti nepadodas sitieni. Sevastova serves geimu iesāk ar divām nepiespiestām kļūdām, 0:30. Martiča ļoti spēcīgi atsit liepājnieces servi, kas piespiež Sevastovu pamest laukumu, lai panāktu bumbiņu. Horvātietei vien atliek no pusmetra attāluma tukšā laukumā raidīt gremdi, tomēr viņa apbrīnojamā kārtā kļūdās, 15:30. Vēl viena Martičas kļūda, 30:30. Horvātiete ar agresīviem sitieniem vēlreiz piespiež Sevastovu spēlēt tālu no gala līnijas, 30:40. Martičai breikbumba. Sevastova laikus pamet gala līniju un šoreiz pati pietuvojas tīklam, 40:40.Martiča tiek līdz vēl vienai breikbumbai, bet tad seko divas viņas kļūdas, pārsvars Sevastovai. Sevastova uzvar geimu un notur iniciatīvu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 2-2Eiss, Martičai 15:0. Sevastova neuztver servi, 30:0. Tas notiek vēlreiz, 40:0. Martiča izpilda gremdi un ļoti ātri panāk atkal neizšķirtu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 2-1. Sevastova zaudē serves geimuMartičas nedienas turpinās. Vēl viens sitiens tīklā, 15:0. Ilga izspēle noslēdzas, Martičai pieskrienot pie tīkla un raidot netveramu sitienu, 15:15. Tenisistes spēli uzsākušas mazliet nogaidošā manierē. Ne viena, ne otra diži nesaasina spēles gaitu. Pagaidām tas nāk par labu Sevastovai. Martičai vēl viena kļūda, 30:15. Tīkls, 30:30. Sevastova ar tenisa klasiku "servēt vienā pusē, nākamais sitiens otrā" piespiež Martiču kļūdīties. Tam gan seko pašas sitiens tīklā, 40:40.Sevastova sekmīgi apstrīd līnījtiesneša lēmumu. Martičas sitiens patiešām bija kritis ārpus laukuma, pārsvars Sevastovai. Sevastova divreiz kļūdās, pārsvars Martičai. Sevastova atgūst 40:40, bet tad horvātiete uzspiež savu pārsvaru un piespiež Latvijas tenisistei vēlreiz kļūdīties, pārsvars Martičai. Pagaidām ilgākā izspēle beidzas, Martičai neveiksmīgi trāpot pa bumbiņu. Seko skaļas tenisistes dusmas, 40:40. Sevastova vēl divreiz trāpa tīklā un zaudē ilgo geimu.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 2-0. Sevastova lauž pretinieces serviAbas tenisistes apmainās ar neprecīziem sitieniem, 15:15. Spēle sākusies ar pietiekami ilgām izspēlēm. Martiča šoreiz sit tīklā, Martičai 15:30. Vēl viens tīkls. Sevastovai divas breikbumbas. Liepājniece neveiksmīgi atsit servi, 30:40. Dubultkļūda! Izcils spēles sākums Sevastovai. Pretinieces kļūdas ļāvušas gūt ātru vadību.

Anastasija Sevastova – Petra Martiča 1-0Spēle sākusies! Pirmo servi Martiča neveiksmīgi atsit. Tad Sevastova gūst punktus ar netveramu forhendu, 30:0. Eiss! Martiča atsit vēl vienu servi ārpus laukuma. Zibenīgi uzvarēts geims.

Martiča uzvarēja izlozi un izvēlējās, lai pirmā servē Sevastova.

Iesildīšanās vēl paredzēta trīs minūtes.

Lai gan trešdien Sevastovas spēli iztraucēja lietus, šodien Ņujorkā gan saulains, turklāt 26 grādus silts.

Tenisistes iznāk laukumā.

Tenisistes spēlēs uz desmitā laukuma, kur pirmīt dubultspēlē Elisa Mertensa un Arina Sabaļenka ar 6-3, 6-4 pieveica Annu Blinkovu un Jafanu Vanu. Šobrīd laukuma vēl ir tukšs, bet tribīnēs sēž kādi padsmit cilvēki.

Sevastovai vēl piektdien pēc Ņujorkas laika un naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika jāaizvada dubultspēles kopā ar krievieti Anastasiju Pavļučenkovu. Viņām pretī stāsies Monika Adamčaka no Austrālijas un ķīniete Sinjuna Hana. Šī spēle varētu sākties pēc pusnakts, ap pulksten 1.00.

Abas tenisistes aizvadīs trešo savstarpējo spēli, bet tā būs pirmā uz cietā seguma. Iepriekš abas spēkojušās tikai uz māla, uzvaras dalot uz pusēm. 2017. gadā Sevastova ar 1-6, 1-6 zaudēja "French Open" trešajā kārtā, bet 2018. gadā viņa Bukarestes "International" finālā uzvarēja ar 7-6 (7:4), 6-2.

Ja Sevastova pērn spēlēja "US Open" pusfinālā, tad Martiča otro reizi sasniegusi turnīra trešo kārtu. 22. vietā rangā esošā horvātiete otrajā kārtā pieveica kvalifikācijas turnīru pārvarējušo Rumānijas tenisisti Anu Bogdanu 6-2, 6-4.

Spēle ceturtdien beidzās tieši pēc pulksten 20, tā kā būs pagājusi aptuveni diennakts kopš iepriekšējās spēles beigām.

Sevastova šodien aizvadīs otro spēli divās dienās. Lietus dēļ tika pārcelta tenisistes trešdien paredzētā spēle pret talantīgo polieti Igu Švjonteku. Liepājniece otrās kārtas spēlē pretinieci apspēlēja ar rezultātu 3-6, 6-1, 6-3.