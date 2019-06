Sevastova pārliecinoši apspēlē Vanu un tiek līdz gada pirmajam pusfinālam

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51214593 [REQUEST_URI] => /news/other_kinds/teniss/sevastova-parliecinosi-apspele-vanu-un-tiek-lidz-gada-pirmajam-pusfinalam.d?id=51214593 [REDIRECT_URI] => /news/other_kinds/teniss/article.php?id=51214593 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/other_kinds/teniss/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/other_kinds/teniss/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 85.234.175.142 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.8,ru;q=0.7,lv;q=0.5,zh-Hans-CN;q=0.3,zh-Hans;q=0.2 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18362 [HTTP_COOKIE] => cX_S=jx65mjc6lh90nhso; cstp=604800; __glmrid=a0fc04d2-d54a-45fd-9ac2-9a9944539c94; _gat_deviceType=1; evid_0025=3e1747ed-a62b-4bfe-b193-2afaa0efdc4e; cX_P=jx65mjcb9j804kbz; cX_G=cx%3A30n2lxhwedp0z1xgaq9biscwwz%3A3s08memd60jof; __gads=ID=a9e3b71de5ae7b2a:T=1561125200:S=ALNI_MYvEOcn75NeyqIyxOQHgTQ4QIk57Q; _gat_deviceLang=1; delfi-adid=22cb522f-9627-4cf4-bddb-87257ed0ec8c%2C1561125185696%2C1561125185696; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; dcid=846470225,1,1592661192,1561125192,25cba0c1656f3bf22f4c9516736ed5bd; _gid=GA1.2.1283138973.1561125182; __io_session_id=85f92bc09.9ee12c2ea_1561133369875; _ga=GA1.2.828430651.1561125182; _fbp=fb.1.1561125186221.1363200597; __gfp_64b=zpMnw21BwodB6uX9LKEzOSJsuEPExpjxdsgGCrG9tZD.v7; evid_0025-synced=true; _gat_deviceGroup=1; evid_ref_0025=false; evid_set_0025=2; evid_0025=3e1747ed-a62b-4bfe-b193-2afaa0efdc4e; enreachresp_0025=; __io_unique_43359=21; enr_cint_sent=1; cx_ib_synced=1; __io=1439a713e.7002e82b5_1561125219422; adptset_0025=1; __io_lv=1561125219421 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1134921997 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 85.234.175.142, 10.1.0.110 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-parliecinosi-apspele-vanu-un-tiek-lidz-gada-pirmajam-pusfinalam.d?id=51214593 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/other_kinds/teniss/article.php [REQUEST_TIME] => 1561133438 )

21.06.2019 18:59 Sevastova pārliecinoši apspēlē Vanu un tiek līdz gada pirmajam pusfinālam (11) Authors Reinis Lācis Sporta nodaļas žurnālists Article Actions 4 Foto: EPA/Scanpix/LETA Latvija tenisiste Anastasija Sevastova piektdien Maljorkas WTA "International" turnīra ceturtdaļfināla spēlē 6-2, 6-1 izrēķinājās ar Jafaņu Vanu no Ķīnas, sasniedzot pirmo kāda WTA turnīra pusfinālu 2019. gadā. Liepājas tenisiste savu trešo šī gada ceturtdaļfināla spēli uzsāka ārkārtīgi precīzi, taču arī 58. vietā rangā esošā Jafaņa Vana rādīja atzīstamu sniegumu. Sevastova vairākkārt izcēlās ar saviem izcilajiem saīsinātajiem sitieniem, bet Vanai padevās vairākas agresīvas izspēles. Pirmais sets tika salauzts pie rezultāta 3-2, kad, Vanai servējot, pretiniece neguva ne punkta. Tam sekoja sarežģīts geims, kurā arīdzan ķīniete sasniedza savu spēles pirmo breikbumbu. Tomēr Sevastova saglabāja mieru, uzvarēja geimu un izvirzījās vadībā 5-2. Seta astotajā geimā pretinieces serve tika lauzta jau otro reizi, kas ļāva Sevastovai gūt drošu uzvaru pirmajā setā. Otrā seta sākums sagādāja vieglu izbīli, kad Vana panāca 1-1 pēc savas serves, bet Sevastova sāpēs savieba seju un saķēra ceļgalu. Liepājniece pārliecinoši uzvarēja nākamo geimu, bet pēc tā pārtraukumā pie ceļgala turēja maisiņu ledus. Savainojums šķietami gan Sevastovai netraucēja. Tenisiste pēc pauzes aizcīnījās līdz 40:40, bet tad spēja pārvērst neizšķirtu vēl vienā lauztā Vanas servē – rezultāts setā 3-1. Ķīnas tenisiste guva vēl pēdējo iespēju lauzt spēles gaitu, bet neizmantoja trīs breikbumbas pie Sevastovas serves. Latviete pārvarēja izbīli, bet tad noveda spēli līdz loģiskam iznākumam, uzvarot 6-2, 6-1. Lai gan spēles laikā bija vizuāli redzams, ka tenisistei traucē karstums, ko pati Sevastova pēc spēles arī atzina, latviete spēles laikā pieļāva tikai 12 nepiespiestās kļūdas. Sestdien, pusfināla kārtā Anastasija Sevastova tiksies ar amerikānieti Sofiju Keninu (30. vieta rangā), kura ar 1-6, 6-1, 6-3 ceturtdaļfinālā pieveica beļģieti Elisu Mertensu (21. vieta). Abas tenisistes Maljorkā jau esot kopā trenējušās, atklāja Sevastova. Liepājniecei šajā spēlē būs iespēja sasniegt jau ceturto Maljorkas turnīra finālu pēc kārtas. Sevastova pērn finālā piekāpās Vācijas tenisistei Tatjanai Marijai, bet 2017. gadā – pēc zaudējuma finālā gadu iepriekš – kļuva par tā čempioni. Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var iepazīties ar detalizētu mača gaitu. MALJORKAS WTA TURNĪRS: ANASTASIJA SEVASTOVA - JAFAŅA VANA https://twitter.com/WTA/status/1142097222625972225 Spēles statistika: https://twitter.com/IntarsStilbins/status/1142094969785765890 Sevastova pēc spēles: "Šī bija smaga spēle. Bija ļoti karsts, šajā laukuma pusē nebija vējš, kā arī no zāles nāk karstums. Prieks, ka spēju tikt cauri šādiem smagiem apstākļiem divos setos. [Jau 16. uzvara karjerā Maljorkas turnīrā] ir man neticams rezultāts. Šķiet, ka nekur citur neesmu tik labi spēlējusi. Mīlu šeit spēlēt. [Pusfināla pretiniece Sofija Kenina] ir lieliska tenisiste. Patiesībā mēs šeit kopā trenējāmies. Spēle nebūs viegla." Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2, 6-1. Sevastova uzvar!Pirmais punkts gūts pēc gudras pretkustības, 15:0. Sevastova pietuvojas tīklam, tomēr tiek apspēlēta, 15:15. Latvietei vien otro reizi šajā spēlē nepadodas saīsinātais sitiens, 15:30. Vana sit tīklā, 30:30. Ķīnietei vēl viena kļūda. Sevastovai pirmā mačbumba! Latviete ar agresīvu servi iedzen Vanu stūrī un ar atkārtotu sitienu uzvar spēlē! Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2, 5-1. Sevastova lauž Vanas serviSevastova sajūt vāju Vanas otro servi, pietuvojas pie tīkla pēc pirmā sitiena un ar otro raida to tukšā laukuma pusē, 15:15. Vanai dubultkļūda un Sevastova tiek pie divām slēptajām mačbumbām, Vanai 15:40. Izcils uzbrukums pie otrās spēles un liepājniecei jau pavisam tuvu uzvarai. Šajā pārtraukumā Sevastova maisiņu ar ledu vairāk izmanto, lai atvēsinātos pati. Latviete to patur gan uz galvas, gan pakauša. Cerams, ka tas liecina, ka ceļgala sāpes nav pārāk nopietnas. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2, 4-1Vana divreiz ienāk mazliet dziļāk laukumā un uzvar punktus pie Sevastovas serves, 0:30. Ķīniete turpina izcilu geimu, viņai trīs breikbumbas. Sevastova atkal uzspiež savu spēli, sitot pa diagonāli. Vana nespēj aizsniegties tik zemu, Sevastovai 30:40. Laba serve atļauj atspēlēt arī trešo breikbumbu, 40:40. Vana nespēj pārsist tīklu pēc pa līniju izpildītas serves. Uzreiz pēc tam tiek gūts piektais punkts pēc kārtas. Izbīļa brīdis pārvarēts. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2, 3-1. Sevastova lauž Vanas serviSevastova izcili atsit Vanas servi, 15:15. Latviete šķiet gatava pārvietoties pa gala līniju, tomēr Vana viņu pārsteidz ar ļoti zemu bumbiņu, Vanai 30:15. Pie 30:30 Sevastova cenšas atsist diagonālo servi, tomēr to dara ārpus laukuma. Vanai 40:30. Sevastova trāpa lēnu bumbiņu uz pašas sānu līnijas, 40:40. Abas tenisistes apmainās ar kļūdām. Saglabāts neizšķirts. Latviete labi atsit Vanas otro servi un tiek pie breikbumbas! Tīkls izpalīdz Sevastovai, nostāda Vanu nepateicīgā pozīcijā un uzvar geimu! Sevastova pārtraukumā izmanto iespēju paturēt uz labā ceļgala maisu ar ledu. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2, 2-1Vana nesekmīgi cenšas agresīvi uzbrukt pēc Sevastovas otrās spēles, 30:0. Arīdzan nākamā izspēle beidzas līdzīgi, 40:0. Latviete kļūdās sitienā, pēc tā atkal saķer ceļgalu, 40:15. Vana tiek piespiesta uzskraidīt pa visu laukumu līdz Sevastova izpilda slīpu sitienu no tieša tīkla tuvuma. Liepājniece gan pēc uzvarētā geima palūdz medicīnisko pārtraukumu. Pirmā seta statistika: https://twitter.com/WTA/status/1142088178171408391 Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2, 1-1Pirmais Sevastovas saīsinātais sitiens, kurš nav izdevies, Vanai 15:0. Tiek aizvadīta spēles ilgākā izspēle, abām tenisistēm pa laikam cenšoties spēlēt mazliet uzbrūkoši, bet beigās Vana gan izglābjas, 30:30. Ārkārtīgi sarežģīta Sevastovas svece gandrīz krīt laukumā, tomēr Vana netiek sodīta par pietuvošanos tīklam, Vanai 40:30. Liepājniece tiek līdz 40:40, tomēr tad Vana gūst divus punktus pēc kārtas. Sevastova geimu noslēdz ar sāpju izteiksmi sejā, pēc tam saķer savu ceļgalu. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2, 1-0Sevastova otrajā setā servē pirmā. Vana atsit servi, bet Sevastova tūlīt pat to raida laukumā, 15:0. Sevastova pie 40:15 gandrīz gūst eisu, tomēr šķiet, ka pāris centimetri to pārvērš dubultkļūdā, 40:30. Vana tiek izdancināta, geims uzvarēts. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 6-2. Sevastova uzvar pirmo setu!Sevastova nospēlē ļoti labi aizsardzībā pēc bīstamas Vanas serves, panāk 15:15. Tenisistes apmainās ar saīsinātajiem sitieniem. Sevastova pēcāk atbild ar sveci, kuru Vana nespēj iegremdēt laukumā, Vanai 15:30. Abas tenisistes satiekas pie tīkla, kur izcilā epizodē labāku reakciju izrāda Sevastova. Divas setbumbas latvietei! Pirmā setbumba tiek atspēlēta. Otrā pārvēršas ilgākā izspēlē, kurā triumfē Sevastova. Pirmais sets uzvarēts! Vanas treneris pārtraukumā mudina tenisisti censties Sevastovu padzenāt pa laukumu. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 5-2Sevastova izpilda mazliet planējošu sitienu, kas dod Vanai iespējas pāriet agresīvā izspēlē, 15:30. Latviete nākamajā izspēlē izrēķinās ar pretiniece un atgūst neizšķirtu, 30:30. Vana raida bumbiņu ļoti tuvu gala līnijai. Sevastovai šķiet, ka tā lidojusi ārā, bet tiesnesis spriež par labu pretiniecei, 30:40. Pirmā Vanas breikbumba šajā spēlē. Svarīgajā izspēlē Sevastova uzspiež sitienus ar labo roku, dzenot pretinieci stūrī. Lēnām liepājniece tuvojas tīklam līdz var iegremdēt bumbiņu laukumā, 40:40. Sevastova gūst pārsvaru, taču pēc tam pieļauj dubultkļūdu. Geims izvēršas sarežģīts, tomēr tas tiek uzvarēts. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 4-2. Sevastova lauž Vanas serviSaīsināto sitienu bilance Sevastovai pagaidām perfekta. Šoreiz pretiniece aizskrien līdz bumbiņai, taču nespēj to pārcelt pāri tīklam. Vanai 0:15. Tenisistes spēlē pa diagonāli līdz Vana sit bumbiņu ārpus laukuma. Lieliska izspēle liepājnieces izpildījumā, Vanai 0:30. Vēl viens saīsinātais sitiens, kurš gan bija krietni pateicīgāks ķīnietei, tomēr viņa tāpat bumbiņu raida tīklā. Trīs breikbumbas, Vanai 0:40. Otrā serve tiek atspēlēta ļoti zemu, Vanai pie kājām. Pretiniece nespēj raidīt bumbu pāri tīklam. Sevastova lauž servi. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 3-2Atkal serves geims uzsākts ar 0:15, kam seko veiksmīga izspēle un asa serve, 30:15. Latvietei jāaizsniedzas pēc zemas bumbas, sitiens lido pāri gala līnijai, 30:30. Tam seko vēl viena izcila serve pa līniju. Eiss, bumbiņai mazliet iegriežoties, 40:30. Arī pēdējais punkts tiek gūts. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 2-2Vana ar labu servēšanu un spēli aizspēlējas līdz 40:0, taču Sevastova vienu punktu atgūst ar savu firmas zīmi – izcilu saīsināto sitienu. Sevastova cenšas pārcelt bumbiņu pāri Vanai, kura atrodas pie tīkla, ar sveci, taču tā neizdodas. Geims zaudēts. https://twitter.com/WTA/status/1142081009489342464 Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 2-1Sevastova iztrenkā Vanu pa gala līniju līdz tiek izpildīts sitiens, kas lido potīšu augstumā. Nākamajā izspēlē liepājniece ar pārdomātiem sitieniem tiek līdz tīklam, kur var izpildīt vieglu gremdi, 30:15. Pirmais spēles eiss latvietei, 40:15. Nākamo servi Vana atvaira tīklā. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 1-1Sevastova "izvelk" teju nepanākamu bumbiņu, liekot izspēlei ievilkties. Vana tomēr spēj izmantot situācijas noteicējas pozīcijas, panāk 15:0. Eiss, Vanai 40:0. Ķīnas tenisiste izpilda vēl vienu labu servi, taču tā krīt tieši ārpus laukuma. Sevastova pie otrās serves spēj punktu atspēlēt, 40:15. Latviete izpilda nogrieztu, zemu sitienu, kuru pretiniecei grūti atsist. Bumbiņa lido tieši pāri gala līnijai. Sākotnēji punkts iedots Sevastovai, taču tiesnesis izlabo kļūdu, liekot punktu izspēlēt pa jaunu. Tam seko Vanas eiss. Anastasija Sevastova – Jafaņa Vana 1-0Sevastovas sitiens pēc ilgākas izspēles lido tīklā, spēle sākta ar 0:15. Abas tenisistes pagaidām spēlē pietiekami nogaidoši, izspēlēm ieilgstot. Liepājniece izpilda pēkšņu saīsināto sitienu, līdz kuram Vanai neiespējami aizsniegties, 30:15. Pēdējo punktu latviete gūst, izpildot Vanai grūti uzņemamu servi. Izlozi uzvar Vana, kura izvēlas, ka pirmā servēs Sevastova. Tagad pāris minūtes iesildīšanās. Abas tenisistes tikušas pieteiktas un iznāk laukumā Maljorkā. Sevastovai šī ir jau trešā iespēja šosezon sasniegt kāda turnīra pusfinālu. Brisbenas turnīra ceturtdaļfinālā liepājniece piekāpās ranga līderei Naomi Osakai, bet Štutgartē nācās atzīt Petras Kvitovas pārākumu. Šīs spēles uzvarētāju pusfinālā sagaida diezgan labs pārbaudījums – amerikāniete Sofija Kenina (30. vieta), kura ar 1-6, 6-1, 6-3 ceturtdaļfinālā pieveica beļģieti Elisu Mertensu (21. vieta rangā.). Savukārt šīs dienas pretiniece otrajā kārtā ar 7-6 (7:3), 6-3 pieveica Alisoni van Ujtvanku no Beļģijas, kura rangā atrodas pozīciju augstāk – 57. vietā. Pirms turnīra Maljorkā ķīniete bija zaudējusi septiņās spēlēs pēc kārtas. Sevastova ceturtdaļfinālu sasniedza, turnīra otrajā kārtā 6-2, 6-2 apspēlējot Austrālijas tenisisti Alju Tomļanoviču, kura rangā ieņem 47. pozīciju. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-parliecinosi-ieklust-maljorkas-turnira-ceturdalfinala.d?id=51208033 Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien Maljorkā turpina dalību WTA “International” turnīrā. Liepājniece šobrīd rangā ieņem 12. vietu, bet viņas ceturtdaļfināla spēles pretiniece Jafaņa Vana no Ķīnas atrodas 58. pozīcijā. Abas tenisistes līdz šim savā starpā nav spēlējušas. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Anastasija Sevastova Teniss WTA Pamanījāt kļūdu?

