Sevastova pēc lēnīga sākuma ieskrienas un pārliecinoši pārvar Vimbldonas pirmo kārtu

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 56.) pirmdien prestižā Vimbldonas tenisa čempionāta, pirmajā kārtā ar rezultātu 6-4, 6-1 pārspēja Kazahstānas tenisisti Zarinu Dijasu (WTA 101).

Sevastova pretiniece Vimbldonas turnīra otrajā kārtā būs ukrainiete Marta Kostjuka (WTA 70.), kura ar 6-3, 6-4 apspēlēja pēdējo sezonu karjerā aizvadošo nīderlandieti Kiki Bertensu (WTA 21.).

Sevastova savas karjeras pirmajā savstarpējajā duelī pret Dijasu uzvaru guva stundas un astoņu minūšu laikā.

Mača sākumā Sevastovai pieļāva diezgan daudz nepiespiestās kļūdas, un sestajā geimā Dijasa to izmantoja. Viņa izmantoja pirmo no divām breikbumbām un pārņēma vadību ar 4-2. Jau nākamajā geimā Sevastova atbildēja ar savu realizētu breiku, un pēc šī geima liepājniece sāka darboties ievērojami drošāk. Tad viņa uzvarēja arī nākamo pretinieces serves geimu un droši uzvarēja setu.

Otrajā setā Sevastovai viss ritēja kā pa diedziņu, kamēr Dijasai spēle pajuka. Vienīgo geimu latviete zaudēja seta ievadā, bet maču noslēdza ar sešiem uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Sevastovai Vimbldonas čempionāts līdz šim bijis neveiksmīgākais karjerā, un viņa nav tikusi tālāk par otro kārtu. Ar savu otrās kārtas pretinieci Kostjuku Sevastova cīnījās Īstbornas turnīra pirmajā kārtā, uzvarot ar 6-1, 6-7 (6:8), 6-4.

Anastasija trešo reizi karjerā iekļūst Vimbldonas čempionāta otrajā kārtā.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4, 6-1. Sevastova uzvar maču. Dijasas spēle bija pilnībā pajukusi, un Sevastovai izdevās izdarīt spiedienu uz pretinieci. Pie 15:30 viņa sita tīklā, tam sekoja kļūda no labās, sitot pāri laukumam. Sevastova ieguva pirmo mačbumbu, kuru izmantoja pēc pretinieces sitiena tīklā.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4, 5-1Sevastovai ļoti pārliecinošs serves geims. Dijasa vienīgo punktu guva ar precīzu sitienu serves uzņemšanā. Noslēgumā viņai no sarežģītas situācija izdevās dabūt bumiņu gar kreiso sāna līniju.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4, 4-1 Sevastova vēlreiz lauž pretinieces servi. Sevastova teicami nospēlēja pie tīkla un šoreiz nepieļāva Dijasas "sveces" sitienu. Kazahstānas tenisiste nākamajā epizodē sita ārpus laukuma, tomēr arī sportistei no Latvijas neliela kļūda, cenšoties trāpīt stūrī. Skrējienā pie tīkla Dijasa rezultātu izlīdzināja, bet brīdi vēlāk netrāpīja uzbrukumu gar sāna līniju no kreisās. Sevastova breika iespēju izmantot neizdevās, sitot ārpus laukuma. Sevastova ieguva vēl vienu iespēju lauzt servi, lēcienā no gaisa sitot aptuveni serves laukuma stūrī, Dijasa ar labu uzbrukumu no kreisās atkal panāca 40:40, taču Sevastova nākamo iespēju neizniekoja - saīsinātais sitiens un sarežģīts apvedošais sitiens deva punktu.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4, 3-1Sevastova saraustītā geimā nonāca iedzinējos ar 15:30, tomēr garākā izspēlē viņai izdevās trāpīt lielisku sitienu no labās gar sāna līniju. Tad Dijasa rupji kļūdījās pie tīkla, bet noslēgumā liepājniece teicami servēja.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4, 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi.Dijasas sitiens no labās atdūrās tīklā, bet ātra tempa izspēlē viņa sita nedaudz par tālu. Sevastova izpildīja perfektu "nogriezto" sitienu gar sāna līniju un panāca trīskāršo breikbumbu. Tad divreiz liepājniecei neizdevās serves uzņemšana, bet izspēlē no kreisās viņa sita tīklā (40:40). Dijasa ar sitienu ārpus laukuma deva ceturto breika iespēju šajā geimā Sevastovai, tomēr vēlreiz neizdevās noslēgt geimu, sitot tīklā no kreisās. Uzbrūkot no kreisās pa diagonāli, Sevastova ieguva vēl vienu iespēju izvirzīties vadībā. Dijasa ar dubultkļūdu "uzdāvināja" breiku.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4, 1-1Serves geimā Sevastova zaudēja pirmo punktu, bet tad Dijasa sita ārpus laukuma izspēlē un neveiksmīgi uzņēma trīs serves pēc kārtas.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4, 0-1Otrais sets iesākās ar īsām izspēlēm, kurās tenisistes pieļāva kļūdas. Pie rezultāta 30:30 Sevastova kļūdījās sitienā no labās, kas bija mērķēts gar sāna līniju, bet noslēgumā viņai neizdevās serves uzņemšana.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 6-4. Sevastova uzvar 1. setu. Servējot par uzvaru pirmajā setā, Sevastova trāpīja "eisu", tam sekoja vēl viena ātri uzvarēta izspēle. Vēl viena laba serve deva trīs setbumbas, bet noslēgumā serve pašā serves laukuma stūrī un viegli gūt punkts brīvajā laukuma pusē.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 5-4. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova precīzi sita gar sāna līniju skrējienā, izlīdzinot rezultātu 15:15. Dijasa trešajā izspēlē netrāpīja laukumā, tam sekoja labi domāta Sevastovas kombinācija, bet apvedošais sitiens, kad pretiniece bija pie tīkla, bija pāris cm neprecīzs. Dijasa iespieda Sevastovu aizsardzībā, un liepājniecei neizdevās dabūt bumbiņu pāri tīklam, tomēr arī kazahiete sita tīklā (40:40). Saīsinātais sitiens pārsteidza Dijasu, un Sevastova ieguva breika iespēju, un to izmantoja, kad pretiniece netrāpīja laukumā no kreisās.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 4-4Labas serves Sevastovai deva vadību ar 3:0, tomēr sitiens tīklā un dubultkļūda deva punktus Dijasai. Dijasa labi uzņēma servi, Sevastova atbildēja ar viegli un augstu sitienu, kuru kazahiete izmantoja, triecot bumbiņu no gaisa pa diagonāli. Sevastova breikbumbu atspēlējēja un rezultātu izlīdzināja, kad Dijasa nedaudz sita ārpus laukuma. Sevastova pēc kļūdas sitienā no kreisās gar sāna līniju ar servi atspēlēja vēl vienu pretinieces breika iespēju, taču Dijasa tika arī pie trešās breikbumbas. Teicami uzbrukumi labajā laukuma pusē ļāva Sevastovai uzlauzt pretinieces aizsardzību. Taču cīņa turpinājās - Dijasa uzņēma saīsināto un sita taisi laukuma stūrī. Perfekts saīsinātais ļāva atspēlēt kārtējo breikbumbu.Vēl vienā garā izspēlē tenisiste no Kazahstānas raidīja bumbiņu tīklā, tad viņa lieliski uzņēma servi un sita gar pašu sāna līniju. Dijasa neveiksmīgi atvairīja Sevastovas sitienu stūrī, bet tad kazahiete saīsināto sitienu no asa leņķa nepārsita pāri tīklam.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 3-4. Sevastova lauž pretinieces servi.Dijasa pieļāva otro dubultkļūdu spēlē, bet mirkli vēlāk viņa iedzina Sevastovu korta stūrī un guva punktu ar sitienu otrā stūrī. Latvijas tenisiste nākamajā epizodē nodzenāja pretinieci pa gala līniju, līdz viņa pieļāva kļūdu, tomēr pēc tam pati netrāpīja laukumā. Dijasas neveiksme saīsinātajā sitienā deva breika iespēju arī Sevastovai, un viņa to realizēja ar savu "dropšotu".

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 2-4. Sevastova zaudē serves geimu.Sevastovai geima pirmajā izspēlē pirmo punktu izdevās gūt skrējienā pie tīkla, no gaisa uzņemot bumbiņu un sitot to laukuma stūrī. Dijasa atbildēja ar jaudīgu uzbrukumu no labās, tad arī trešajā izspēlē viņa "tīri" gūt punkts no labās pa diagonāli. Sevastova sita tīklā, dodot pretiniecei dubulto breikbumbu. Sevastovai bija iespēja uzbrukt no labās gar sāna līniju, bet viņai neizdevās trāpīt laukumā.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 2-3Dijasai ļoti droši uzvarēts serves geims, vienīgo punktu zaudējot ar dubultkļūdu. Geimu viņa noslēdza ar gremdi pie tīkla.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 2-2Sevastova ar spēcīgiem sitieniem kontrolēja izspēli un panāca pretinieces kļūdu, bet Dijasa atbildēja ar labu otrās serves uzņemšanu, Sevastovas sitienam atduroties tīklā. Veiksmīgas serves deva nākamos divus punktus tenisistei no Latvijas, bet diezgan rupja kļūda skrējienā pie tīkla neļāva ātri noslēgt geimu. Tomēr tas tāpat neieilga, jo izdevās veiksmīgi ieservēt.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 1-2Skaists saīsinātais sitiens Sevastovas izpildījumā pretinieces serves geima iesākumā. Nākamā izspēle atkal bija gara, bet Sevastovas no kreisās sistā bumbiņa netika pāri tīklam. Ostapenko serves uzņemšanā knapi trāpīja pa līniju, taču izspēle noslēdzās ar viņas "autu". Pēc tam Latvijas tenisiste izpildīja saīsināto, Dijasa to uzņēma un, trāpot pa tīkla trosi, guva punktu, savukārt noslēgumā kazahietei izdevās pārsist bumbiņu pāri latvietei.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 1-1Sevastovas servēto bumbiņu Dijasa raidīja pāri laukumam, bet nākamās divas izspēles bija garas, tenisistes apmainījās ar sitieniem, taču abas noslēdzās ar liepājnieces neveiksmi, netrāpot laukumā (15:30). Ar servi Sevastova rezultātu izlīdzināja, bet vēl viena ātra kombinācija, kuru noslēdza pie tīkla, deva vadību. Dijasa sita tīklā no kreisās geima noslēgumā.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa 0-1Dijasa maču sāka ar labu servi, un uzņemto bumbiņu Sevastova sita tīklā, bet otrajā izspēlē viņai izdevās labs uzbrukums no labās. Sevastova pēc labas aizsardzības panāca pretinieces sitienu tīklā, savukārt pēc tam Dijasa ar drošām darbībām devās pie tīkla un panāca 40:15. Nākamajā epizodē viņa kļūdījās pie tīkla, bet noslēgumā Sevastovai neizdevās saīsinātais sitiens.

Anastasija Sevastova – Zarina Dijasa. Spēle sākusiesSevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Sevastova sezonu uz zāles seguma sākusi gana veiksmīgi - liepājniece Īstbornā pēc kvalifikācijas pārvarēšanas sasniedza ceturtdaļfinālu, kur pēc uzvaras ar 6-2 pirmajā setā divos taibreikos piekāpās citai Kazahstānas sportistei Jeļenai Ribakinai. Dijasa jūnijā piedalījās divos turnīros Notingemā, kur WTA ranga sacensībās sasniedza otro kārtu, bet ITF turnīrā zaudēja pirmajā mačā.

Sākotnēji bija paredzēts, ka šī spēle notiks otrdien, tomēr laika apstākļi nospēlēja savu lomu spēles pārcelšanā.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-un-sevastova-lietus-del-netiek-pie-spelesanas-vimbldonas-cempionata.d?id=53339877

Anastasija Sevastova Vimbldonas čempionāta pirmajā kārtā aizvada savu pirmo savstarpējo spēli pret Kazahstānas tenisisti Zarinu Dijasu. 27 gadus vecā kazahiete Vimbldonā divreiz sasniegusi ceturto kārtu, bet Sevastova nav tikusi tālāk par otro.