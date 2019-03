Sevastova veselības problēmu dēļ nepabeidz Baltijas derbiju pret Kontaveitu

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien veselības problēmu dēļ nepabeidza Indianvelsas WTA "Premier" sērijas turnīra trešās kārtas maču pret igaunieti Aneti Kontaveitu.

Sevastova maču pret Kontaveitu iesāka ļoti neveiksmīgi, un viņa nonāca iedzinējos ar rezultātu 0-5. Tiesa, gandrīz visos geimos ritēja ļoti saspringta cīņa, kurā igauniete noslēgumā bija pārāka. Pēc piektā geima Sevastova kortā pasaules fizioterapeiti un ārstu, un pēc konsultācijas ar viņiem Latvijas tenisiste paziņoja par izstāšanos no turnīra.

Sevastova pasaules rangā ierindojas 11. pozīcijā, bet Kontaveita ieņem 21. vietu. Abām tenisistēm šī bija otrā savstarpējā spēle, un tagad uzvaras abas dala uz pusēm.

Par trešās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnīja 65 WTA ranga punktus, un jaunnedēļ viņa zaudēs vismaz vienu pozīciju pasaules rangā. Pagājušajā sezonā liepājniece iekļuva ceturtajā kārtā, tādējādi viņa neaizstāvēs pērn izcīnītos ranga punktus.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Pēc konsultācijas ar speciālistiem Sevastova paziņo par izstāšanos no Indianvelsas turnīra!

Sevastova fizioterapeitei un ārstam stāsta, ka viņai ir slikta pašsajūta un ka viņai problēmas ar degunu. Viņai tika izmērīts pulss un uzdoti vairāki jautājumi.

Sevastova palūgusi fizioterapeita palīdzību, taču speciālists kaut kur kavējas.

Anastasija Sevastova - Anete Kontaveita 0-5Kontaveita ar agresīvu uzbrukumu atrada caurumu Sevastovas aizsardzībā un guva "tīru" punktu", taču Sevastova serves uzņemšanā ar skaistu sitienu punktu atguva. Sevastova paaugstināja spēles tempu, un igauniete pieļāva kļūdas nākamajās izspēlēs. Latvijas tenisistei neizdevās izmantot divas breikbumbas - pirmajā viņa sita tīklā, bet otrajā - Kontaveita teicami trāpīja no labās. Sevastova ieguva vēl vienu iespēju, kad apspēlēja pie tīkla piegājušo pretinieci, taču Kontaveita atkal atspēlējās, noturot aizsardzību un paspējot uzņemt saīsināto sitienu. Ar servi igauniete ieguva rezultātu "vairāk", bet noslēgumā Sevastovai neizdevās serves uzņemšana.

Anastasija Sevastova - Anete Kontaveita 0-4. Sevastova vēlreiz zaudē serves geimu. Kontaveita negaidīti "īsi" uzņēma serve, un Sevastova no neērtas situācijas sita ārpus laukuma. Liepājniece punktu atguva ar precīzu bekhendu gar sāna līniju, savukārt turpinājumā abas apmainījās ar kļūdām. Kontaveita no labās vēlreiz sita ļoti neprecīzi, taču mirkli vēlāk forhends viņa deva punktu. Sevastova trāpīja tīklā, dodot pretiniecei breika iespēju, un to Kontaveita realizēja ar sitienu no kreisās pa diagonāli.

Anastasija Sevastova - Anete Kontaveita 0-3Kontaveita turpināja agresīvo uzbrukuma tenisu, kas viņai ļāva "sausā" uzvarēt serves geimu.

Anastasija Sevastova - Anete Kontaveita 0-2. Sevastova zaudē serves geimu. Kontaveita izkārtoja sev ērtu sitienu no kreisās un guva punktu, mirkli vēlāk Sevastova veiksmīgi servēja, taču trešajā izspēlē igauniete ar veiksmes palīdzību ieguva labu pozīciju un panāca, ka Sevastova nepārsit bumbiņu pāri. Rezultāts kļuva 30:30, kad Kontaveita sita tīklā uzņemšanā. Sevastovai "norāvās" sitiens, bumbiņa izlidoja ārpus laukuma un Kontaveita ieguva breika iespēju. Igauniete zaudēja nākamos divus punktus pēc kļūdām, tad arī Sevastova netrāpīja laukumā. Ar uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju Kontaveita ieguva vēl vienu breika iespēju, un to ar teicamu izspēli realizēja, sitot no labās gar sāna līniju.

Anastasija Sevastova - Anete Kontaveita 0-1Sevastova pirmajā izspēlē sita ārpus laukuma, tomēr pēc tam viņa izpildīja īsu iegriezto sitienu un punktu atguva. Kontaveita ar otro sitienu no labās guva "tīru" punktu, taču mirkli vēlāk viņa līdzīgā epizodē kļūdījās (30:30). Sevastova noslēgumā no labās trāpīja tīklā un netika galā ar pretinieces servi.

Anastasija Sevastova - Anete Kontaveita. Spēle sākusiesSevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Sevastova turnīru sāka no otrās kārtas, kur izcīnīja drošu uzvaru pār amerikānieti Medisonu Brenglu - 6-3, 6-4. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-sasniedz-prestiza-indianvelsas-turnira-treso-kartu.d?id=50894563

Sevastova ar Kontaveitu savā starpā tikušās vienu reizi, un 2016.gadā Zviedrijā notikušajā Bostades turnīrā Sevastova uzvarēja ar 6-2, 6-4.

Prestižajā Indianvelsas turnīrā šodien sagaidāms Baltijas tenisa derbijs - Sevastova pret Kontaveitu. Sevastova pasaules rangā ierindojas 11. pozīcijā, bet Kontaveita ieņem 21. vietu. Ar šiem numuriem abas tenisistes arī izsētas šajā turnīrā.