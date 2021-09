Spānis Alkarass uzvar Cicipu un pirmo reizi karjerā sasniedz 'Grand Slam' astotdaļfinālu

Spānijas 18 gadus vecais tenisists Karloss Alkarass piektdien Ņujorkā "US Open" trešajā kārtā trīs setu cīņā uzvarēja grieķi Stefanu Cicipu un pirmo reizi karjerā sasniedza "Grand Slam" turnīra astotdaļfinālu.

ATP ranga 55.rakete Alkarass ar 6-3, 4-6, 7-6 (7:2), 0-6, 7-6 (7:5) uzvarēja Cicipu, kuram bija piešķirts trešais numurs.

"Nespēju izskaidrot, kā šobrīd jūtos," emocionāls pēc panākuma bija Alakarass. "Pats nesaprotu, kas tur kortā notika. Neticu, ka tik aizraujošā mačā man izdevās uzvarēt Stefanu Cicipu. Man tas ir sapņu piepildījums."

Alkarass ir jaunākais tenisists, kuram kopš 1989.gada izdevies sasniegt "US Open" astotdaļfinālu. 1989.gadā 17 gadu vecumā to paveica amerikānis Maikls Čengs, bet kopumā "Grand Slam" turnīros pēdējo reizi astotdaļfinālā spēlēja tīnis Andrejs Medvedevs no Ukrainas. Viņš 1992.gadā to paveica Francijas atklātajā čempionātā.

Tāpat Alkarass piektdien kļuva par jaunāko spēlētāju "US Open" vēsturē kopš 1973.gada, kuram turnīrā izdevies uzvarēt vienu no trim izsētajiem tenisistiem.

"Nekad neesmu redzēji, ka kāds aizvadītu tik labu piekto setu," pretinieku slavēja Cicips. "Negaidīju, ka viņš pacelsies līmeni augstāk, jo īpaši tāpēc, ka "sausā" zaudēja ceturto setu."

"Viņš izcili tika galā ar stresu. Tas viņam palīdzēs sasniegt virsotnes," piebilda grieķis.

Daudz vieglākā cīņā trešo kārtu pārvarēja krievs Daniils Medvedevs (ATP 2.), kurš ar 6-0, 6-4, 6-3 uzvarēja Pavlo Anduharu-Albu no Spānijas (ATP 74.)

Tikmēr cits Krievijas tenisists Andrejs Rubļovs (7.), kuram bija piešķirts piektais numurs, trešajā kārtā ar 6-4, 3-6, 6-7 (6:8), 6-4, 1-6 piekāpās amerikānim Francesam Tifo (50.).

ASV tenisists astotdaļfinālā tiksies ar kanādieti Fēliksu Ožjē Aliasimu (15.). Ar 12.numuru izliktais tenisists ar 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 pārspēja spāni Roverto Bautistu Agutu (21.), kurš bija izlikts ar 18.numuru.

Savukārt argentīnietis Djego Švarcmans (14.), kurš izsēts ar 11.numuru, trešajā kārtā ar 6-4, 6-3, 6-3 pieveica Aleksu Molkanu no Slovākijas (138.).

Sestdienas vakarā par iekļūšanu "US Open" astotdaļfinālā cīnīsies ranga pirmais numurs Novaks Džokovičs no Serbijas, itālis Mateo Beretīni, kā arī labu sezonu aizvadījušais Alsans Karacevs no Krievijas.

ASV atklātais čempionāts, kas ir sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs, norisināsies līdz 12.septembrim.