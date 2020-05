Tenisistu atbalstam izveidots fonds sešu miljonu ASV dolāru vērtībā

Pasaules tenisa vadošās organizācijas izveidojušas palīdzības fondu vairāk nekā sešu miljonu ASV dolāru (5,3 miljoni eiro) apmērā tenisistiem, kurus vissmagāk skārusi koronavīrusa Covid-19 pandēmija, otrdien paziņoja sporta veida pārvaldes institūcijas.

Fondam, par kura izveidi tika paziņots pagājušajā mēnesī, var ziedot, izmantojot izsoles, spēlētāju ziedojumus un virtuālās tenisa spēles.

Kopīgajā paziņojumā Profesionālo tenisistu asociācijas (ATP) tūres un Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) tūres rīkotāji, Starptautiskā Tenisa federācija (ITF) un četru "Grand Slam" turnīru – "Australian Open", Francijas atklātā tenisa čempionāta, Vimbldonas un "US Open" – organizatori skaidro, ka Spēlētāju palīdzības programma atbalstīs tos, "kuri saskaras ar nepieredzētiem izaicinājumiem, kas saistīti ar Covid-19 globālo ietekmi".

Tā kā tenisa sezona ir apturēta vismaz līdz 13. jūlijam, kādiem "800 ATP un WTA vienspēļu un dubultspēļu tenisistiem" ir nepieciešams finansiāls atbalsts, teikts turpinājumā. Spēlētāju atbilstību fonda palīdzības saņemšanai nosaka spēlētāja vieta pasaules rangā un iepriekšējie prēmiju naudas apjomi.

Neraugoties uz finansiālajām grūtībām, ar kurām saskaras simtiem spēlētāju, ir tenisisti, kuri atsakās ziedot.

Jau ziņots, ka trešais pasaules numurs Dominiks Tīms noraidījis ideju par palīdzības fondu, pagājušajā mēnesī sakot, ka nedos naudu zemāka ranga spēlētājiem.

"Neviens tenisists – pat no rangā zemāk esošajiem – necīnās par izdzīvošanu," sportists izteicās Austrijas laikrakstam "Krone". "Neviens no viņiem necietīs badu. Patiešām neredzu, kāpēc mums šādiem spēlētājiem būtu jādod nauda. Labāk to dotu cilvēkiem vai organizācijām, kurām tā patiešām nepieciešama."

Covid-19 ir nodarījis lielu postu starptautisko sacensību kalendāram. Vimbldonas turnīrs tika atcelts pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara, bet "French Open" ir atlikts līdz septembra beigām.

Amerikas Savienoto Valstu Tenisa asociācija jūnija vidū lems par to, vai Ņujorkā šogad notiks "US Open" sacensības.