'US Open' turpinās sensācijas – zaudē vēl divi labāko desmitnieka tenisisti

Sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra "US Open" pirmajā kārtā pārsteidzošus zaudējumus otrdien piedzīvoja ranga pirmajā desmitā esošie Dominiks Tīms no Austrijas un krievs Karens Hačanovs.

Sacensībās ar ceturto numuru izsētais Tīms (ATP 4.) ar rezultātu 4-6, 6-3, 3-6, 2-6 piekāpās Itālijas tenisistam Tomasam Fabiano (ATP 87.).

Tīmam šosezon šī bija jau otrā neveiksme "Grand Slam" turnīra pirmajā kārtā, jo iepriekš viņš nevienā Vimbldonas mačā neizcīnīja uzvaru. Savu otrdienas sniegumu sportists gan skaidroja ar nogurumu.

"Pēc diviem setiem biju ļoti noguris. Esmu tālu no labākās formas – šodien kortā nebiju es," neapmierinātību ar savu sniegumu neslēpa Tīms.

Savukārt citā mačā turnīra devītais numurs Kačanovs (ATP 9.) ar rezultātu 6-4, 5-7, 5-7, 6-4, 3-6 piekāpās kanādietim Vasekam Pospisilam, kurš rangā ieņem vien 216. vietu. Viņam otrajā kārtā pretim stāsies amerikānis Tenijs Sandgrens (ATP 72.), kurš ar rezultātu 1-6, 6-7 (2:7), 6-4, 7-6 (7:5), 7-5 uzveica Žo Vilfrīdu Tsongu no Francijas (ATP 65.).

Tāpat otrajā kārtā spēles vācietis Aleksandrs Zverevs (ATP 6.), kurš sacensībās izlikts ar sesto numuru. Zverevs ar rezultātu 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 pārspēja Radu Albotu no Moldovas (ATP 41.).

No labāko trijnieka savu favorīta statusu apliecināja arī spānis Rafaels Nadals (ATP 2.). Turnīra otrais numurs ar rezultātu 6-3, 6-2, 6-2 uzvarēja Džonu Milmenu no Austrālijas (ATP 60.). Nadalam šī bija jau 15. uzvara "US Open" turnīra pirmajā kārtā, bet karjeras laikā viņš ne reizi nav izstājies no čempionāta, neguvis vismaz vienu panākumu.

Nadalam otrajā kārtā pievienosies arī francūzis Gaels Monfiss (ATP 13.), kurš ar rezultātu 7-6 (7:2), 6-4, 6-3 bija labāks pār Albertu Ramosu-Vinolu no Spānijas (ATP 51.).

Savukārt dienvidu kaimiņš Ričards Beraņķis no Lietuvas (ATP 68.) ar rezultātu 4-6, 7-6 (7:4), 3-6, 7-6 (7:4), 6-4 pieveica Jirži Veseliju (ATP 140.) no Čehijas.

Zīmīgi, ka turnīra vecākais dalībnieks Ivo Karlovičs (40 gadi) no Horvātijas (ATP 79.) pie rezultāta 2-6, 3-6, 2-1 izstājās no cīņas pret teju uz pusi jaunāko amerikāni Frencisu Tiafo no ASV (ATP 45.). "US Open" vēsturē vecākais spēlētājs, kurš sasniedza trešo kārtu bija Kens Rosvols, to paveicot 1977. gadā, kad viņš bija 42 gadus vecs.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies turpmākās divas nedēļas.

Tenisisti "US Open", kas norisinās uz cietā seguma, cīnās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.