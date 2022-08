Video: Gulbis lidina raketi un skaļi lamājas

Latvijas tenisists Ernests Gulbis trešdien Itālijā pārvarēja "Challenger" turnīra pirmo kārtu, tomēr viņš varētu saņemt sodu par nesavaldību un dusmu izvirdumu.

Itālijas ziemeļaustrumos Kordenonas ciematiņā notiekošajā turnīrā pirmās kārtas mačā Gulbis ar 7-6 (7:5), 6-4 pārspēja spāni Nikolasu Sančesu-Iskierdo, izcīnot savu septīto uzvaru pēdējos astoņos mačos. Gulbis emocijas nespēja savaldīt pirmā un otrā seta vidū, tomēr tas netraucēja gūt uzvaru visā mačā.

Pirmajā setā septītajā geimā Gulbis pieļāva dubultkļūdu, kas ļāva spānim lauzt latvieša servi. Gulbis uzreiz dusmās iespaidīgi meta raketi gandrīz pāri visam kortam un trāpīja korta norobežojošajā sētā. Pēc iespaidīgā metiena Gulbis nekautrējās rupjiem vārdiem paust nostāju pret turnīru un vietu, kurā tas sarīkots.



Otrajā setā sestajā geimā Gulbis vēlreiz nevaldīja emocijas. Viņš pēc dubultkļūdas no visas sirds trieca bumbiņu pa saulessargu, kas atradās uz turpat blakus esošā korta. Pēc dubultkļūdas šajā geimā bija 15-40, bet tiesnesis piešķīra soda punktu un Gulbis zaudēja geimu. Latvijas tenisists vērsās pie tiesneša, kādēļ viņam piešķirts sods, jo viņš nevienam netrāpīja, bet tikai aizsita bumbiņu, kas trāpīja pa saulessargu. "Vai tā kādam trāpīja? Tā pat palika korta ietvaros. Vai tuvumā bija kāda persona? Desmit metru attālumā. Jūs liekat mums spēlēt kaut kādā s..a laukumā – s..a laukumā – un tad vēl mūs sodāt," soģim teica Gulbis, kurš neslēpa dusmas par spēļu laukumiem un to atrašanās vietu.



😭😭😭

"WHYYY? Did it hit somebody? It even stayed in the local areas of the court! <…> Was it close to a person? Ten meters!.. You make us play in the shithole — SHITHOLE — and then we get warnings. Honestly, drives me nuts!" pic.twitter.com/fg2Ptbi17L

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 3, 2022