Video: 'US Open' sensācija – fane alus glāzes tukšotāja

ASV atklātajā tenisa čempionātā, kas šobrīd risinās Ņujorkā, par īstu interneta sensāciju un jauno zvaigzni ārpus korta kļuvusi kāda amerikāniete, kura vienā elpas vilcienā iztukšojusi alus glāzi.

Pirms gada "US Open" populāra kļuva kāda Megana Lakija. Vienā no spēlēm televīzijas režisori uz ekrāna parādīja Meganas tuvplānu un viņa izmantoja mirkli, paķēra drauga alus glāzi un to iztukšoja. Tajā pašā dienā vēlāk Megana ar savu draugu apmeklēja vīriešu vienspēļu turnīra spēli starp Roverto Bautistu-Agutu un Feliksu Ožjē-Aliasimu. Spēles televīzijas translācijas režisors atcerējās daiļavu, mača piektajā setā atkal tribīnēs sameklēja Meganu un parādīja viņu uz ekrāna tuvplānā. Meganai divreiz nebija jālūdz, viņa atkal paķēra sava puiša glāzi ar alu un to iztukšoja vēlreiz vienā elpas vilcienā, izpelnoties jau grandiozās ovācijas. Televīzijas spēles komentētājs tikai varēja noteikt: "Viņa atkal to paveica. Labs darbs!"

Megana ar savu draugu arī šogad devusies uz "US Open" un arī šogad spēļu translāciju režisori sameklējuši viņu tribīnēs. Kvēlākie "US Open" fani jau tajā brīdī saprata, kas notiks, un atbalstīja Meganu kārtējā "alus dzeršanas" izrādē.

Pagājušā gadā viņas iznāciens uz skatuves internetā skatīts vairāk nekā 350 000 reižu, uz ko tad pati Megana atbildēja "Man jūs pietrūksiet!". Taču šogad "US Open" oficiālajā tvitera kontā ievietotais video noskatīts jau vairāk nekā vienu miljonu reižu, bet rīkotāji ierakstam ielikuši pavadošo tekstu: "Izskatās, ka šobrīd tā kļūst jau par tradīciju!".

Savos sociālajos tīklos Megana arī nekautrējas jokot par šo tēmu, pie sava profila ierakstījusi, ka "iedzer pāris aliņus".