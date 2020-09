Viljamsa pārvar 'US Open' trešo kārtu; vīriešu vienspēlēs tālāk tiek favorīti

Titulētā amerikāņu tenisiste Serēna Viljamsa sestdien, 5. septembrī, svinēja uzvaru ASV atklātā čempionāta trešās kārtas spēlē, tādējādi turpinot cīņu par savu 24. "Grand Slam" titulu. Savukārt vīriešu vienspēlēs vadošie spēlētāji sestdien sasniedza šī turnīra ceturto kārtu jeb astotdaļfinālu, kurā pirmo reizi iekļuvuši trīs Kanādas tenisisti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viljamsa, kura rangā ieņem astoto vietu un turnīrā izlikta ar trešo numuru, ar rezultātu 2-6, 6-2, 6-2 pārspēja savu tautieti Sloeinu Stīvensu, kura reitingā ir 39. pozīcijā un Ņujorkā spēlēja ar 26. numuru.

Viljamsas kontā šobrīd ir 23 "Grand Slam" tituli, par vienu mazāk nekā leģendārajai Mārgaretai Kortai. ASV viņa izcīnījusi sešus "Grand Slam" titulus, pēdējo no tiem – 2014. gadā.

Tikmēr Stīvensa savu līdz šim vienīgo "Grand Slam" titulu izcīnījusi 2017. gadā, kad triumfēja "US Open". Viņa Viljamsu uzvarējusi vienā no septiņām savstarpējām spēlēm, vienīgo reizi to paveicot 19 gadu vecumā 2013. gada Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā.

Viljamsai nākamajā kārtā pretī stāsies grieķiete Marija Sakari, kura rangā ir 22. pozīcijā un "US Open" saņēmusi 15. numuru.

Tāpat astotdaļfinālā spēlēs arī šī gada Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Sofija Kenina. Ar otro numuru izliktā amerikāniete, kura rangā ieņem ceturto vietu, ar rezultātu 7-6 (7:4), 6-3 guva virsroku pār tunisieti Onsu Žabēru (WTA 31.).

Kakla savainojuma dēļ trešajā kārtā no turnīrā izstājās kādreizējā fināliste Medisona Kīza no ASV. Ņujorkā septīto numuru saņēmusī Kīza, kura reitingā ieņem 14.pozīciju, ar 6-7 (4:7), 2-3 piekāpās francūzietei Alizē Kornē (WTA 56.).

Kornē pretiniece nākamajā kārtā būs bulgāriete Cvetana Pironkova, kurai šis ir atgriešanās turnīrs pēc trīs gadu pauzes. Pironkova, kura reitingā nav atrodama, trešās kārtas cīņā ar 6-4, 6-1 uzveica turnīra 18.raketi Donnu Vekiču no Horvātijas (WTA 24.).

Nākamajā kārtā spēlēs arī divkārtējā fināliste Viktorija Azarenka, baltkrievu tenisistei, kura rangā ieņem 27.vietu, ar 6-4, 6-2 pārspējot polieti Igu Švjonteku (WTA 53.).

ASV atklātajā čempionātā Covid-19 pandēmijas dēļ nepiedalās vairākas tenisa zvaigznes, tajā skaitā Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko. No šī gada turnīra dalību atsauca vairākas favorītes, piemēram, pērnā gada čempione Bjanka Andresku, Simona Halepa, Ešlija Bārtija, Kiki Bertensa, Jeļena Svitoļina un citas augsta līmeņa tenisistes.

Ņujorka martā un aprīlī bija viena no vissmagāk cietušajām ASV pilsētām, kad Covid-19 epidēmija pārņēma ASV. Pagaidu slimnīca pat tika iekārtota ASV Tenisa centra iekštelpu laukumos.

Planētas trešā rakete Dominiks Tīms no Austrijas, kurš izsēts ar otru numuru, ar 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 pārspēja 2014.gada čempionu Marinu Čiliču no Horvātijas (ATP 38.), kurš izlikts ar 31.numuru.

Šī gada Austrālijas atklātā čempionāta finālistam Tīmam ceturtajā kārtā pretī stāsies kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, kurš rangā ieņem 21.vietu, bet turnīrā izlikts ar 15.numuru.

Ar negaidītu uzvaru Kanādas trijotnei pievienojies arī Vašeks Pospišils, kurš rangā ieņem 94.vietu. Viņš trešajā kārtā ar 7-5, 2-6, 4-6, 6-3, 6-2 apspēlēja turnīra astoto raketi Roverto Bautistu Agutu no Spānijas (ATP 11.).

Piektdien astotdaļfinālu sasniedza arī kanādietis Deniss Šapovalovs (ATP 17.), kurš izsēts ar 12.numuru.

Nākamo kārtu sasniedzis arī pērnā gada finālists Daniils Medvedevs no Krievijas. Medvedevs, kurš rangā ieņem piekto vietu un Ņujorkā spēlē ar trešo numuru, ar 6-3, 6-3, 6-2 guva virsroku pār amerikāni Džefriju Volfu (ATP 138.).

Tāpat ceturtajā kārtā spēlēs ranga astotais numurs un turnīra sestā rakete Mateo Beretīni no Itālijas. Viņš ar 6-4, 6-4, 6-2 guva virsroku pār norvēģi Kasperu Rūdu (ATP 37.).

Bez Medvedeva ceturtajā kārtā spēlēs vēl viens augsta līmeņa Krievijas tenisists Andrejs Rubļovs (ATP 14.). Turnīra desmitā rakete Rubļovs ar 6-0, 6-4, 6-0 apspēlēja itāli Salvatori Karuzo (ATP 100.).

Beretīni un Rubļovs astotdaļfinālā spēkosies savā starpā.

Turpretī Medvedeva un Rubļova tautietis Karens Hačanovs (ATP 16.), kurš izsēts ar 12.numuru, cieta neveiksmi. Viņš ar 4-6, 6-0, 6-4, 3-6, 1-6 piekāpās austrālietim Aleksam de Minoram (ATP 28.).

Traumas dēļ prestižajā turnīrā nestartē pieredzējušais šveicietis Rodžers Federers, bet iepriekš dalību atsauca arī spānis Rafaels Nadals, kurš "US Open" triumfēja pērn.

Ņujorka martā un aprīlī bija viena no vissmagāk cietušajām ASV pilsētām, kad Covid-19 epidēmija pārņēma ASV. Pagaidu slimnīca pat tika iekārtota ASV Tenisa centra iekštelpu laukumos.