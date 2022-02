Zverevs un Bruksbijs aizvada rekordvēlu spēli Akapulko turnīrā

Meksikā notiekošā Akapulko "ATP 500" turnīra pirmajā kārtā Aleksandra Zvereva no Vācijas un amerikāņa Džensona Bruksbija spēle noslēdzās īsi pirms pieciem no rīta, kas ir visu laiku vēlāk pabeigtais oficiālais mačs.

Pasaules ranga trešais numurs Zverevs pirmās kārtas mačā pieveica Bruksbiju (ATP 47.) trīs stundu un 19 minūšu ilgā cīņā ar 3-6, 7-6 (12:10), 6-2, bet spēles beigas tika fiksētas pulksten 04:54 pēc vietējā laika.

Līdzšinējais rekords piederēja Leitonam Hjūitam un Markosam Bagdatim, kuru spēle 2008.gada Austrālijas atklātajā čempionātā noslēdzās plkst.04:34 pēc vietējā laika.

Otrajā kārtā Zvereva pretinieks būs cits Vācijas tenisists Peters Gojovčiks (ATP 95.).

Zverevs šajā turnīrā triumfēja pagājušajā gadā, finālā ar 6-3, 7-6 (7:3) pieveicot Stefanu Cicipu no Grieķijas.

