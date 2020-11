Egleskalns atzīts par Grieķijas čempionāta kārtas vērtīgāko spēlētāju

Grieķijā ar 30 gūtajiem punktiem par pirmās kārtas vērtīgāko spēlētāju atzīts Hermans Egleskalns, Somijā latviešu pārstāvēto komandu trijās uzvarās pirmoreiz šosezon visu maču laukumā aizvadīja Markuss Cielavs, Krievijā atkal spēlēja Deniss Petrovs, Šveicē Edvarts Buivids iekarojis vietu pamatsastāvā, bet Austrijā pirmo neveiksmi sezonas piecos mačos cieta Ingrīdas Šveigeres un Ineses Raciņas vienība, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Pēc pāris nedēļu izlaišanas Covid-19 epidēmijas dēļ Deniss Petrovs sestdien aizvadīja Krievijas čempionāta spēli, kurā Ņižņijnovgorodas ASK viesos ar rezultātu 1-3 (23:25, 21:25, 25:19, 24:26) piekāpās Orenburgas "Ņeftjaņik". Petrovs viesu rindās guva divus punktus – vienu uzbrukumā, bet otru – blokā.

ASK turnīra tabulā ar vienu punktu četrās spēlēs 14 komandu vidū ierindojas 13. vietā.

Šonedēļ ASK Maskavā gaida Krievijas kausa pusfinālturnīrs, kurā jātiekas ar mājinieku "Dinamo", Kemerovas "Kuzbass" un Petrova iepriekšējo klubu Ļeņingradas apgabala "Dinamo".

Somijas čempionātā kopumā trīs uzvaras svinēja abas Latvijas volejbolistu pārstāvētās komandas. Romāna Sauša pārstāvētā Sastamalas "VaLePa" savā laukumā ar 3-1 (25:18, 25:14, 23:25, 25:15) pārspēja Joensū "Karelian Hurmos". Saušs uzsāka spēli pamatsastāvā, trešajā setā devās laukumā uz maiņu, kad rezultāts bija 16:20, un palika laukumā līdz uzvaras gūšanai. Viņa kontā šajā spēlē deviņi punkti, no kuriem viens gūts ar neatvairāmu servi.

Markusa Cielava pārstāvētā "Savo Volley" viesos ar 3-0 (25:21, 25:21, 25:20) apspēlēja Vantā "Ducks", bet pēc tam ar 3-1 (25:19, 30:28, 23:25, 25:22) – Oulu "Etta". Tas "Savo Volley" bija pirmais zaudētais sets sešās šīs sezonas spēlēs. Cielavs pirmajā spēlē laukumā nedevās, bet otro aizvadīja no pirmās līdz pēdējai minūtei, gūdams astoņus punktus, no kuriem pa vienam tika savākts ar servi un bloku.

"Savo Volley" ar 18 punktiem sešās cīņās ierindojas turnīra galvgalī, bet "VaLePa" ar deviņiem punktiem četrās spēlēs ir ceturtā desmit komandu konkurencē.

Ar divām uzvarām Grieķijas čempionātu uzsākusi Hermana Egleskalna pārstāvētā Pirejas "Olympiacos", kas viesos ar 3-1 (25:21, 22:25, 25:21, 25:19) pieveica "Kifisias" un mājās ar 3-0 (25:13, 25:11, 25:20) sagrāva "Filippos Veroias".

Lielisks pirmajā spēlē bija Egleskalns, kurš guva 30 punktus (uzbrukums – 27/44), no kuriem divi punkti tika gūti ar netveramu servi, viens – blokā. Par šādu sniegumu Latvijas izlases diagonālais spēlētājs tika atzīts par pirmās kārtas vērtīgāko spēlētāju. Tā bija 111. reize, kad kāds no "Olympiacos" spēlētājiem kopš 1998. gada, kad šāda atzinība tika ieviesta, tiek atzīts par kārtas labāko spēlētāju.

"Pirmkārt, esmu ļoti priecīgs, ka uzvarējām maču ar "Kifisias", un, protams, ka kļuvu par kārtas MVP un labi startējām čempionātā. Tā kā pirms dažām dienām manam tēvam bija dzimšanas diena, šo atzinību veltu viņam. Tā ir laba dāvana dzimšanas dienā," pēc balvas piešķiršanas Grieķijas žurnālistiem teica Egleskalns. Balvu Latvijas volejbolists saņēma pirms mača savā laukumā ar "Filippos Veroias".

Otrajā uzvarā Hermans ieguldīja deviņus punktus (uzbrukums – 8/13), vienu no tiem gūdams ar "eisu".

Šveices čempionātā Edvarta Buivida pārstāvētā "Lindaren Volley Amriswil I" komanda mājās ar 3-0 (25:23, 25:21, 25:14) pieveica "Basel Traktor I". Buivids laukumā aizvadīja visu spēli un ar 15 punktiem kļuva par mača rezultatīvāko dalībnieku, vienu punktu gūstot ar servi.

Ar pieciem panākumiem tikpat cīņās Amrisvilas komanda ieņem pirmo ailīti turnīra tabulā.

Aizvadītajā nedēļā Buivida klubam gan neizdevās iekļūt Čempionu līgas trešajā grupu turnīrā. Triju komandu turnīrā savā laukumā Amrisvilas klubs ar 0-3 (20:25, 21:25, 18:25) piekāpās Maskavas "Dinamo" un ar 0-3 (19:25, 22:25, 18:25) – Trento "Itas" no Itālijas.

Pirmajā mačā Buivids uz maiņu laukumā devās jau pirmajā setā, atlikušajā spēles daļā gūstot piecus punktus, no kuriem divus – ar servi un vienu – blokā. Otrajā mačā viņš laukumā devās sākumsastāvā, gūstot trīs punktus uzbrukumā.

H grupā uzvarēja Trento vienība, bet Šveices klubs dalību Eiropas kausos turpinās otrajā spēcīgākajā no tiem – Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) kausā, kur izloze pretī piespēlējusi Sanktpēterburgas "Zeņit".

Francijas otrajā spēcīgākajā līgā "ProB" sezonā vēl vienu zaudējumu cieta Reiņa Pekmana pārstāvētā "Martigues Volley-Ball", kas izbraukumā ar 0-3 (17:25, 20:25, 15:25) piekāpās "Grand Nancy Volley Ball". Pekmans ar astoņiem uzbrukumā gūtajiem punktiem dalīja komandas rezultatīvākā spēlētāja laurus.

Ceturtdien un piektdien spēles Ukrainas čempionātā paredzētas Uģa Krastiņa vadītajai Ļvivas "Barkom-Kažaņi" vienībai, taču trešdien mājās ieplānota arī pirmā spēle CEV Izaicinājuma kausā ar Bukarestes "Dinamo". Tāpēc, visticamāk, visas trīs spēles Ļvivas klubs neaizvadīs.

Savukārt Pērnavas klubu pārstāvošais Atvars Ozoliņš sarunā ar LVF Preses dienestu svētdien jau skaidroja, ka "Parnu VK" astotdaļfinālā iekļuva bez spēlēm, jo pretinieki no somu kluba Kokolas "Tiikerit" Covid-19 apstākļos ir atteikušies no pirmās kārtas mačiem. Tāpēc iesaistīšanās CEV Izaicinājuma kausā pērnaviešiem gaidāma vien decembrī. Šīs vienības rindās spēlē arī Toms Švans un Kristaps Platačs.

Zaudējumu Kipras čempionāta otrajā spēlē piedzīvojusi cēlāja Jāņa Jansona pārstāvētā Nikosijas APOEL, kas izbraukumā piekāpās Famagustas "Anorthosis" ar 1-3 (11:25, 25:19, 15:25, 13:25). Tas klubam dod devīto vietu deviņu komandu konkurencē.

Savukārt Austrijas čempionātā dāmām pirmo zaudējumu sezonā piedzīvoja latviešu Ingrīdas Šveigeres un Ineses Raciņas pārstāvētā "PSV VBG Salzburg" vienība, kas viesos ar 1-3 (23:25, 25:19, 23:25, 20:25) piekāpās "TI-abc-fliesen-volley".

Šveigere guva 16 punktus, no kuriem divus – ar bloku, un kļuva par rezultatīvāko savā komandā, bet Raciņa laukumā nedevās.

Zalcburgas vienība ar 11 punktiem piecās spēlēs turnīra tabulā ieņem ceturto vietu 10 komandu vidū.

Kalendārs

Vīrieši

CEV Izaicinājuma kauss, Ļvivas "Barkom-Kažaņi"

04.11. 19:00 Ļvivas "Barkom-Kažaņi" – Bukarestes "Dinamo"

Krievija, Deniss Petrovs

Krievijas kausa pusfinālturnīrs

06.11. 18:30 Maskavas "Dinamo" – Ņižņijnovgorodas ASK

07.11. 15:00 "Dinamo-ĻO" – Ņižņijnovgorodas ASK

08.11. 15:00 Kemerovas "Kuzbass" – Ņižņijnovgorodas ASK

Čehija, Toms Vanags

07.11. 19:00 Česke Budejovices "Jihostroj" – "Odolena Voda"

Somija, Romāns Saušs, Markuss Cielavs

04.11. 18:30 Sastamalas "VaLePa" – Loimā "Hurrikaani"

07.11. 17:00 "Savo Volley" – Raisio "Loimu"

08.11. 17:00 Sastamalas "VaLePa" – Vantā "Ducks"

08.11. 17:00 "Savo Volley" – Loimā "Hurrikaani"

Grieķija, Hermans Egleskalns

07.11. 18:00 Ermupoles "Foinikas Syros" – Pirejas "Olympiacos"

Šveice, Edvarts Buivids

07.11. 19:00 "Chenois Geneve Volleyball" – "Lindaren Volley Amriswil I"

Francija, ProB, Reinis Pekmans

07.11. 20:00 "Martigues Volley-Ball" – "Frejus Var Volley"

Kipra, Jānis Jansons

02.11. 20:00 Nikosijas APOEL – Famagustas "Nea Salamis"

06.11. 18:00 Pafas "Pafiakos" – Nikosijas APOEL

Ukraina, treneris Uģis Krastiņš

05.11. 00:00 Ļvivas "Barkom-Kažaņi" – "MHP Viņņica"

06.11. 00:00 Ļvivas "Barkom-Kažaņi" – "MHP Viņņica"

Sievietes

Čehija, Elvita Dolotova

05.11. 18:00 Šternberkas "Sokol" – Brno "Kralovo Pole"

07.11. 19:30 Brno "Kralovo Pole" – Pršerovas "Volejbal"

Austrija, Ingrīda Šveigere, Inese Raciņa

07.11. 20:00 "PSV VBG Salzburg" – "TSV Sparkasse Hartberg"

Francija, EFB, Enija Bidzāne

07.11. 19:00 "Union Sportive De Villejuif" – "C S M Clamart"