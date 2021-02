Egleskalns rezultativs Grieķijā; Krievijā uzvaru sēriju turpina Petrova pārstāvētā vienība

Deniss Petrovs 2021. gadā Krievijas čempionātā svinējis jau sesto panākumu pēc kārtas ar labām iespējām uzvaru sēriju pagarināt arī šajā nedēļā. Savukārt Hermans Egleskalns ar 19 un 22 punktiem sekmēja divas Pirejas kluba uzvaras Grieķijā.

Divas uzvaras Ukrainas kausa izcīņā un vieta turnīra ceturtajā kārtā tika Uģa Krastiņa vadītajai Ļvivas vienībai, bet pa uzvarai Čehijā un Austrijā attiecīgi Tomam Vanagam un Ingrīdai Šveigerei ar Inesi Raciņu.

Vīrieši

Deniss Petrovs kopā ar Ņižņijnovgorodas ASK šogad Krievijas čempionātā vēl nav zaudējis. Protams, komandai 2021. gadā ir bijis pietiekami parocīgs spēļu kalendārs, taču janvārī klubs sešos mačos svinēja sesto panākumu. Mājās ar 3-1 (25:18, 25:23, 15:25, 25:20) tika pieveikta Denisa iepriekšējā komanda Ļeņingradas apgabala "Dinamo".

Deniss mačā guva divus punktus ar servi.

ASK turnīra tabulā ar astoņām uzvarām 18 spēlēs un 22 punktiem ieņem devīto vietu 14 komandu vidū.

Čehijā viens panākums divās spēlēs savā laukumā tika Toma Vanaga pārstāvētajai "Odolena Voda", kas ar 3-0 (25:18, 25:15, 25:18) revanšējās par zaudējumu iepriekšējā nedēļā Beskidu "Black Volley" un ar 1-3 (26:28, 20:25, 25:22, 16:25) piekāpās Česke Budejovices "VK Jihostroj".

Vanags pirmajā cīņā guva 10 punktus, četrus punktus gūstot blokā, bet otrajā cīņā Toms spēlēja pirmajos divos setos, epizodiski dodamies laukumā arī ceturtajā setā, un guva sešus punktus, no kuriem vienu – blokā.

Ar 26 punktiem 17 mačos Odolena Vodas komanda turnīra tabulā ieņem 7. vietu 12 komandu vidū.

Grieķijā divas uzvaras svinēja Hermana Egleskalna pārstāvētā Pirejas "Olympiacos", kas vispirms mājās ar 3-0 (25:20, 25:15, 25:15) sagrāva Neazmirni "Milon", bet pēc tam viesos ar 3-0 (29:27, 25:18, 25:18) pārspēja arī Saloniku PAOK.

Latvijas diagonālais uzbrucējs pirmajā mačā guva 19 punktus, realizējot 19 no 29 uzbrukuma sitieniem. Otrajā spēlē viņam 22 punkti, divus no tiem gūstot ar servi, vienu – blokā un gūstot punktu pusē no 38 uzbrukumiem.

Ar 16 punktiem sešās spēlēs "Olympiacos" turnīra tabulā izvirzījās pirmajā vietu astoņu komandu konkurencē.

Šveices kausa izcīņas ceturtdaļfinālā zaudējumu viesos cieta Edvarta Buivida pārstāvētā "Lindaren Volley Amriswil I", kas ar 2-3 (22:25, 25:15, 19:25, 25:20, 13:15) piekāpās "Volley Schoenenwerd I".

Latvijas volejbolists laukumā devās uz maiņu, taču nespēja uzlabot komandas sniegumu.

Ukrainas kausa izcīņā divas uzvaras izcīnīja Uģa Krastiņa vadītā Ļvivas "Barkom-Kažaņi" vienība, kas ar 3-2 (28:26, 20:25, 25:21, 25:27, 15:9) pieveica Hmeļņickas "Epicentr-Podoļaņi" un ar 3-0 (25:18, 25:21, 25:15) – Žitomirskas VK "Žitiči-PNU".

Sievietes

Čehijā zaudējumu aizvadītajā nedēļā divu Brno vienību derbijā cieta Latvijas izlases cēlājas Elvitas Dolotovas pārstāvētā Brno "VK Kralovo Pole". Savā laukumā ar 1-3 (25:18, 19:25, 15:25, 15:25) tika zaudēts Brno "VK Šelmy".

Dolotova laukumā nāca uz maiņu trīs pēdējos setos un punktus neguva.

Ar 20 punktiem 14 spēlēs "VK Kralovo Pole" ir sestajā vietā 10 komandu konkurencē.

Uzvaru viesos Austrijas čempionātā izcīnīja Ingrīdas Šveigeres un Ineses Raciņas pārstāvētā "PSV VBG Salzburg", kas ar 3-0 (28:26, 25:20, 25:21) pārspēja "TSV Sparkasse Hartberg".

Šveigere sakrāja 11 punktus, vienu no tiem gūdama blokā, bet Raciņa laukumā nedevās.

Zalcburgas vienība ar 30 punktiem 16 spēlēs ir ceturtajā vietā 10 komandu vidū.

Francijas otrajā līgā kārtējo zaudējumu cieta Enijas Bidzānes pārstāvētā Vilžuifas "Union Sportive De Villejuif", kas izbraukumā ar 0-3 (19:25, 17:25, 11:25) atzina "Entente Saint-Chamond Volley" pārākumu. Latvijas volejboliste nospēlēja visu maču.

Ar sešiem punktiem 12 cīņās Vilžuifas klubs B apakšgrupā ieņem devīto vietu desmit komandu vidū.

Latvijas volejbolistu pārstāvēto klubu spēļu kalendārs

Vīrieši

Krievija, Deniss Petrovs

06.02. 18:00 Ņižņijnovgorodas ASK – Orenburgas "Ņetjaņik"

Čehija, Toms Vanags

06.02. 19.00 Prāgas "VK Lvi" – "Odolena Voda"

Somija, Markuss Cielavs

05.02. 18.30 "Savo Volley" – Vantā "Ducks"

07.02. 17.00 "Savo Volley" – Kokolas "Tiikerit"

Grieķija, Hermans Egleskalns

04.02. 20.00 Pirejas "Olympiacos" – Atēnu "Panathinaikos"

06.02. 18.00 Pirejas "Olympiacos" – Kifisias AOP

Šveice, Edvarts Buivids

06.02. 18.30 "Lindaren Volley Luzern" – "Lindaren Volley Amriswil I"

Francija, ProB, Reinis Pekmans

06.02. 20.00 "Martigues Volley-Ball" – "Grand Nancy Volley Ball"

Ukraina, treneris Uģis Krastiņš

05.02. 19.00 Hmeļņickas "Epicentr-Podoļaņi" – Ļvivas "Barkom-Kažaņi"

06.02. 14.00 Ļvivas "Barkom-Kažaņi" – Viņņicas VK "Serce Podiļļa"

Kipra, Jānis Jansons

05.02. 20.00 Nikosijas APOEL – Karavas AEK

Sievietes

Austrija, Ingrīda Šveigere, Inese Raciņa

06.02. 18.03 "PSV VBG Salzburg" – "UVC Holding Graz"

Francija, EFB, Enija Bidzāne

06.02. 19.00 "Union Sportive De Villejuif" – "Sens Volley 89"