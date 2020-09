Graudiņai pozitīvs Covid-19 tests; Latvijas duets atsauc dalību no EČ

Pozitīva Covid-19 testa dēļ dalību no Jūrmalā plānotā Eiropas čempionāta pludmales volejbolā spiestas atsaukt Latvijas labākās spēlētājas, pašreizējās Eiropas čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka.

Piektdien saņemtās Covid-19 analīzes Graudiņai ir izrādījušās pozitīvas un tas nozīmē, ka viņas Eiropas pludmales volejbola čempionātā piedalīties nedrīkstēs.

Sportistes pāriniecei Kravčenokai un viņu trenerim Andrim Krūmiņam, kas arī ir veikuši testus un ir bijuši cieši saistīti ar Graudiņu treniņprocesā, analīžu rezultāti ir Covid-19 negatīvi. Tomēr tā kā šīs personas ir atzītas par tiešajām kontaktpersonām, arī viņām jāievēro divu nedēļu karantīna, jānovēro sava veselība un jāveic tests atkārtoti.

Latvijas Volejbola federācija šobrīd cieši sadarbojas ar Slimību profilakses kontroles centra epidemiologiem, ir precizējusi visu uz šo brīdi pieejamo informāciju un apzinājusi riskus. SPKC apzin visas tiešās kontaktpersonas, kuras ar Graudiņu kontaktējušas sākot ar 29. augustu. Par tiešajām tiek uzskatītas tās personas, kuras bijušas ar Graudiņu ciešā kontaktā vairāk nekā 15 minūtes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Eiropas čempionāta izlozes pasākums 26. augustā un LVF organizētais 100+ draugi volejbolam pasākums netiek uzskatīti kā riska grupā iekļaujamiem. Par tiešām kontaktpersonām atzītas, jau minētā Anastasija Kravčenoka, treneris Krūmiņš un Tīnas ģimenes locekļi. Pārējiem iepriekš minēto pasākumu apmeklētājiem pēc SPKC teiktā, jānovēro sava veselība un, ja parādās slimības simptomi, jāveic analīzes. Citas preventīvās darbības minēto pasākumu apmeklētājiem nav prasība veikt.

“Šādu situācijas pavērsienu neviens no volejbola sabiedrības nebija gaidījis, tomēr diemžēl laiks tagad ir tāds, ka neviens no mums nav pasargāts no saslimšanas ar Covid-19. Sargāsim sevi un citus, rīkosimies atbildīgi, mazgāsim rokas un ievērosim distanci. Vēlam Tīnai Graudiņai drīzu atveseļošanos,” komentē LVF Ģenerālsekretāre Gunta Aizporiete.

Apmeklētāju un sportistu drošība ir Eiropas pludmales volejbola čempionāta prioritāte. Lai izvairītos saslimšanas gadījumiem plānotā čempionāta laikā, ir izveidota speciāla Covid-19 risku novēršanas komanda, kas jau vairāk nekā mēnesi kopā ar Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) pārstāvjiem strādā pie dažādu pasākumu un kārtību ieviešanas un iespējamo risku novēršanas. Spēlētājiem un skatītājiem jārēķinās, ka prasības būs ļoti stingras un daudz vairāk pārsniegs valstī noteiktos ierobežojumus.