Jēkabpils 'Lūšiem' četru setu zaudējums Baltijas līgas pusfinālā

Latvijas čempiones Jēkabpils "Lūšu" volejbolisti piektdien Sāmsalā cieta zaudējumu "Credit24" meistarslīgas pusfināla spēlē.

Jēkabpilieši ar rezultātu 1-3 (21:25, 23:25, 31:29, 22:25) piekāpās turnīra saimniecei "Saaremaa" komandai.

Lūšu" rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Kristaps Šmits, 14 punktus, divus no tiem blokā, guva Vladislavs Blumbergs, bet 11 punkti bija Gustavam Freimanim, kuram trīs gūti punkti ar bloku.

Uzvarētājiem 23 punkti bija Keitam Pupartam, bet 21 punktu pievienoja Hindreks Pulks.

Cīņā par bronzu "Lūši" sestdien mēros spēkus ar Tallinas "Selver" - Tartu "Bigbank" dueļa zaudētāju.

Vietu pusfinālā jēkabpilieši nodrošināja pēc divām uzvarām ceturtdaļfinālā pār "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" komandu. Tikmēr "Saaremaa" divreiz tika galā ar Klaipēdas "Amber Volley".

Šosezon abas komandas tikušās divreiz. Sāmsalā mājinieki svinēja uzvaru trijos setos, bet Jēkabpilī "lūši" revanšējās ar 3-2. Sezonas sākumā saliniekiem bija cits sastāvs, vēlāk vairākiem ārzemniekiem komandu atstājot. Tomēr tas netraucēja Kuresāres volejbolistiem uzvarēt Baltijas līgas pamatturnīrā.

Kamēr jēkabpilieši kļuva par Latvijas čempioniem, arī Igaunijas čempionātā salinieki tika līdz finālam, kur piekāpās Tartu "Bigbank". Pusfinālā "Saaremaa" pieveica Baltijas līgas galveno favorīti Tallinas "Selver", ko gan bija nomākusi saslimšana ar Covid-19.

Šosezon "Credit24" Meistarlīgas sacensības uzsāka desmit komandas - piecas no Igaunijas, četras no Latvijas un divas no Lietuvas.

Divas Latvijas komandas "Biolars"/"Jelgava" un "Daugavpils Universitāte"/"Ezerzeme" šosezon Meistarlīgā Covid-19 ierobežojumu dēļ dalību līgā beidza sezonas vidū.

Pērn marta beigās turnīra rīkotāji Covid-19 izplatības dēļ pieņēma lēmumu neizspēlēt "Final four" turnīru, kā rezultātā čempioni netika kronēti.