Jūrmalā sākas Eiropas čempionāts pludmales volejbolā

Latvijas pludmales volejbolistes otrdien, 15. septembrī, Majoru pludmalē Jūrmalā uzsāks Eiropas čempionāta grupu turnīru.

Otrdien kā pirmās centrālajā laukumā no Latvijas sportistēm dosies ar 31.numuru sacensībās izliktās Marta Ozoliņa un Luīze Skrastiņa, kuras iepriekšējās nedēļas nogalē finišēja otrās Pasaules tūres vienas zvaigznes sacensībās Viļņā.

Viņām B grupā pretī nāks visu iespējamo pludmales volejbola titulu īpašniece vāciete Laura Ludviga, kuras pāriniece ir Margareta Kozuha. Abas nedēļas nogalē tika līdz pusfinālam Nīderlandes pilsētā Utrehtā notiekošajā "King of the Court" pasākumā un Jūrmalā izliktas ar otro numuru. Mača sākums plkst.16.

Plkst.17 centrālajā laukumā G grupā dosies Krista Paegle un Kristīne Briede (26.), kuras Viļņā tika līdz ceturtdaļfinālam. Viņām būs jāspēlē ar nīderlandietēm - divkārtējo Eiropas eksčempioni Sanni Kaizeri un vienreiz titulu izcīnījušo Madeleinu Mepelinku (7.), kuras "King of the Court" sacensībās nedēļas nogalē finišēja trešās.

Plkst.18 F grupā Eiropas U-20 čempiones Anete Namiķe un Varvara Brailko (27.) tiksies ar 2018.gada Eiropas mēroga sacensību bronzas medaļniecēm čehietēm Marketu Slukovu un Barboru Hermanovu (6.), kuras arī spēlēja Utrehtā, iekļūstot otrajā kārtā.

Plkst.19 centrālajā laukumā spēli sāks Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kuras izliktas ar piekto numuru. Tikai viņas pašas zina, cik daudz nervu prasīja analīzēs augusta beigās Graudiņai konstatētais Covid-19 vīruss un cik lielu robu sagatavošanās periodā tas ir iecirtis. Pāris jau bija spiests atteikties no došanās uz sacensībām Utrehtā, taču nedēļas nogalē gaidāms tāds pats nemīlīgs laiks, kāds tas bija iepriekšējā gadā, izcīnot titulu.

E grupā latviešu pirmās pretinieces būs somietes Rīka Lehtonena un Nīna Ahtiainena (28.).

Visas Latvijas sportistu cīņas notiks pirmajā jeb centrālajā laukumā.

Šoreiz grupu turnīrā katra komanda nespēlēs ar katru, bet pirmās spēles uzvarētāji noskaidros uzvarētāju grupā, kas uzreiz iekļūs izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet zaudētāji - lieko komandu sacensību turpinājumā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiks no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcēs labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlēs pārī ar Margaretu Kozuhu, un nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova. Pašreizējās čempiones ir Graudiņa ar Kravčenoku.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.