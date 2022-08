Kravčenoka: no jaunā trenera sagaidām sistemātisku un mērķtiecīgu darbu

Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka no jaunā trenera, kura vārds pagaidām netiek atklāts, sagaida sistemātisku un mērķtiecīgu darbu, atklāja Kravčenoka.

Graudiņa/Kravčenoka, kuras pagājušajā nedēļā kļuva par Eiropas čempionēm, pirms meistarsacīkstēm pārtrauca sadarbību ar iepriekšējo treneri Gustavo Roču no ASV. Pludmales volejbolistes jau ir atradušas jaunu speciālistu, kura vadībā turpinās trenēties, un Kravčenoka norādīja, ka atlases procesā svarīgi bija atrast treneri, kura darbs būtu sistemātisks un mērķtiecīgs.

"Pirmkārt, tiek sagaidīts mērķtiecīgs un plānots darbs, jo pirms tam sadarbībā ar iepriekšējo treneri mums bija savā ziņā lēns režīms. Tas mums ar Tīnu, kā profesionālām sportistēm, traucēja," stāstīja pludmales volejboliste. "Bijām nelielā neziņā, kur trenēsimies, uz kādām sacensībām brauksim. Plānošana tomēr ir ļoti svarīga, un zināt uz ilgāku laika periodu ko, kur un kad mēs darīsim, ir svarīgi."

Tāpat viņa izcēla, ka tika meklēts speciālists no Eiropas, kurš varētu būt kopā ar komandu visu laiku, jo Graudiņa, kura iepriekš daļu sezonas spēlēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas čempionātā otrpus okeānam, ir noslēgusi studijas Ziemeļamerikā, un Latvijas pludmales volejbolistes var pilnvērtīgi trenēties kopā.

"Tīna tomēr vairs nespēlēs Amerikā, un mēs vairāk laika varēsim trenēties kopā, tāpēc vajag treneri, kurš var pievienoties jebkurā brīdī, un mums nebūs obligāti jāceļo uz ASV," norādīja Kravčenoka. "Protams, neizslēdzam iespēju braukt trenēties uz Ameriku kopā ar citām komandām, bet tas nebūs tik ilgs periods kā iepriekš. Tam jābūt sistemātiskam un plānotam darbam, lai varētu kvalificēties Parīzes olimpiskajām spēlēm."

Kravčenoka atklāja, ka jaunā trenera rekrutēšanas procesu pilnībā uzņēmās abas sportistes.

"Visu darījām mēs pašas - izrunājām, kuri varētu būt kandidāti, uzrunājām viņus. Protams, Latvijas Volejbola federācija un menedžeris Edgars [Buļs] mums palīdzēja vadīt sapulces un runāt ar kandidātiem," viņa piebilda.

Lai gan jauna trenera atrašanas process var būt ietilpīgs, Kravčenoka ir pārliecināta, ka viņai ar pāriniecei nebija grūti atrast atbilstošu treneri, jo abas sportistes skaidri zināja, kāds treneris tiek meklēts, un ātri vien sanācis izveidot labu kontaktu ar vēlamo speciālistu.

"Uzrakstījām trim treneriem, un to, kuru mēs izvēlējāmies, diezgan labi pazinām jau iepriekš. Gan tūrē redzējām, gan iepriekš trenējāmies ar viņa audzēknēm. Principā šis process bija viegls, jo sapratām, ka mūs viss apmierina kandidātā - gan kontakts, kas izveidojās ar treneri, gan kā viņš strādā," trenera piesaistīšanas procesu raksturoja sportiste.

Kravčenoka sezonu turpinās ar dalību "King of the Court" turnīrā, kurā startēs pārī ir jauno pludmales volejbolisti Denielu Konstantinovu. Šis turnīrs paredzēts no 6. līdz 11.septembrim.

"Došos uz "King of the Court" kopā ar Konstantinovu, pēc tam ar Tīnu kopā trenēsimies jaunā trenera vadībā, un gatavosimies Pasaules tūres turnīram Parīzē. Pēc tam arī skatīsimies tālāk pēc rezultāta, jo kalendārs ir briesmīgs mūsu gadījumā," teica Kravčenoka. "Viss oktobris ir praktiski brīvs, bet novembrī atkal ir trīs turnīri."

Nākamais "Beach Pro Tour - Elite 16" posms, kurā startēs Graudiņa/Kravčenoka, notiks Parīzē no 28.septembra līdz 2.oktobrim.