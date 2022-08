'Labā gatavībā' esošā Latvijas dāmu volejbola izlase nedēļas nogalē sāks EČ atlasi

Latvijas sieviešu volejbola izlase ceturtdien devās uz Slovākiju, kur sestdien aizvadīs pirmo 2023. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli, vēsta Latvijas Volejbola federācija.

Izlase atlasē startēs E grupā kopā ar Spānijas, Dānijas un Slovākijas vienībām.

"Visā sagatavošanās posmā ar treneriem kopīgi mēģinājām ne tikai sagatavot spēlētājas fiziski, bet arī saprast, kādu volejbolu mēs varam spēlēt, kas ir mūsu stiprās un vājās puses. Tikai pēdējās divas nedēļās esam pievērsuši uzmanību mūsu pretinieku spēles analīzei. Slovākijas izlase ir viena no grupas favorītēm un mums noteikti būs interesanti paskatīties, kuros spēles elementos un ar ko mēs atšķiramies. Mūsu mērķis ir nospēlēt, cik vien tehniski to varam, mācīties no savām kļūdām, izlikt visas savas emocijas uz laukuma," stāsta Latvijas izlase galvenais treneris Daniēle Mario Kaprioti.

Komanda uz spēli devās šādā sastāvā: Diagonālās spēlētājas Vlada Pridatko un Megija Dambrehte, pirmā tempa uzbrucējas Lāsma Ozola, Anna Rīta, un Junora Vagele, cēlājas Elza Reknere un Elvita Dolotova, otrā tempa uzbrucējas Paula Nikola Ņečiporuka, Anija Jurdža, Petra Ņečiporuka, Adelīna Gerliņa un Liene Šimkuse, "libero" Kristīne Kramēna un Megija Grundmane, galvenais treneris Daniele Mario Capriotti, trenera asistenti Inguna Minusa un Andrejs Odinokovs, fiziskās sagatavotības treneris Attilio Rugerri, fizioterapeits Roni Rekola, statistiķis Mareks Maksimovs un menedžeris Kristaps Čerņavskis.

Vaicāta par mikroklimatu komandā, komandas cēlāja Elvita Dolotova saka, ka tas ir ļoti labs un savstarpēji valda draudzība un liels atbalsts: "Mums bija arī komandas pasākums, kas noteikti tikai vēl vairāk saliedēja mūsu komandu."

Kā arī Dolotova piekrīt trenera teiktajam, ka galvenais uzsvars treniņu periodā bija likts tieši uz komandas spēli: "Mums parādīja arī video ar Slovākijas izlasi, kā arī pastāstīja par labākajiem serves virzieniem, uz ko vajadzētu koncentrēties. Parādīja arī galvenās uzbrucējas, tāpēc aptuveni zinām ko gaidīt. Manuprāt, mēs esam ļoti labi sagatavotas."

Pirmo mājas spēli Latvijas sieviešu izlase aizvadīs 24. augustā Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavā.