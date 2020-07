Latvijas čempionāts 'ERGO Open 2020' šonedēļ startēs Ventspilī

Latvijas pludmales volejbola čempionāta "ERGO Open 2020" pirmais posms, kā pēdējos gados ierasts, notiks Ventspilī. Šajā posmā piedalīsies gan vīriešu, gan sieviešu dueti, informē Latvijas Volejbola federācija.

Covid-19 krīze devusi labu ziņu vietējiem līdzjutējiem, jo visi spēcīgākie Latvijas pludmales volejbolisti, tostarp arī divi olimpiskie pāri, to aizvada Latvijā, piedaloties Latvijas čempionāta sacensībās. Līdztekus aizraujošu spēļu vērošanai skatītājiem būs iespēja konkursos iegūt atbalstītāju sagādātās balvas.

Pirmajam čempionāta posmam vīriešu konkurencē pieteikušās 34 komandas, bet sieviešu – 21 duets. Vīriešu turnīra pamatsacensībās jau iekļautas 12 komandas, bet pārējās kvalifikācijas turnīrā, kas norisināsies jau piektdien, cīnīsies par četrām vakantajām vietām pamatturnīrā.

Sacensībās ar pirmajiem diviem numuriem izsēti Latvijas spicākie dueti Mārtiņš Pļaviņš / Edgars Točs un Aleksandrs Samoilovs / Jānis Šmēdiņš. Pirmie trīs no kvarteta aizvadītajā nedēļas nogalē Ventspils turnīram iesildījās Igaunijas čempionātā (Pļaviņš/Točs tajā triumfēja), bet Jānis nolēma sezonu sākt tieši ar Ventspils turnīru.

Diviem galvenajiem turnīra favorīt pāriem izsēto vidū seko Aleksandrs Solovejs un Mihails Samoilovs, kā arī mūspusē jau redzētie lietuvieši Patrikas Stankevičus un Audrius Knašas. Šis ir vienīgais ārzemju duets, kurš pamatturnīrā iekļauts bez dalības kvalifikācijā, kamēr vēl divām Lietuvas komandām un vienai igauņu nāksies par šādām tiesībām pacīnīties.

Šajā turnīrā dalību pieteikuši vairāki gados jauni pludmales volejbolisti, taču galvenā intriga ir un paliek viena – vai kāds spēs izjaukt finālu Pļaviņš / Točs pret Samoilovu / Šmēdiņu.

Interesanti, ka pirms gada Ventspils posmā vīru fināls nemaz netika izspēlēts… Finālmačā Samoilovam un Šmēdiņam bija jātiekas ar Tomu Šmēdiņu / Haraldu Regžu, taču otrie savainojuma dēļ kortā neizgāja.

Arī dāmu turnīrā Ventspils posmam pieteicies kupls dalībnieču skaits – 21 komanda. Šāds skaits duetu Latvijas čempionāta posmos nav bijis ilgi, kas protams priecē. Nešaubīgās turnīra favorītes ir Latvijas olimpiskā dāmu komanda Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kurām finālā pēc reitinga būtu jāsamēro spēki ar Aneti Namiķi un Varvaru Brailko, taču konkurence par vietām uz goda pjedestāla solās būs spraiga.

Konkurenci Latvijas komandā noteikti sastādīs arī trīs Lietuvas un divas Igaunijas komandas. Jāatgādina, ka dāmu turnīrā pirms gada Namiķe / Brailko finālā piekāpās lietuvietēm Vītenei Vitauskaitei / Urtei Andrukaitei.

Cīņas Ventspils pludmales volejbola stadionā sāksies jau piektdien, kad plkst. 17.00 paredzēts kvalifikācijas turnīra sākums vīru duetiem. Toni Ventspils posmam sestdienas rītā uzdos dāmu kvalifikācijas sākums, kas startēs jau plkst. 9.00. Pēc sieviešu kvalifikācijas turnīra noslēguma (plkst. 11.00) plānojam turnīra atklāšanas ceremoniju.

Pēc šova spēles viss sāksies pa īstam. 16 dueti katrā no dzimumiem uzsāks cīņu par Latvijas čempionāta "ERGO Open 2020" Ventspils posma tituliem. Viss noslēgsies svētdien kad, plkst. 16.00 paredzēts turnīra fināls dāmām, bet stundu vēlāk arī cīņa par zeltu vīriešiem.

Tāpat kā visā valstī, veselības situācijas dēļ būs ierobežojumi arī skatītājiem, taču tieši tāpēc viņu atbalsts ir īpaši nepieciešams visiem spēlētājiem, kuri pēc koronavīrusa izraisītās pauzes ir izsalkuši pēc volejbola un emocijām.

Ieeja uz visām "ERGO Open 2020" spēlēm ir BEZ MAKSAS, tāpēc līdzjutēji ir aicināti klātienē izbaudīt augstas klases pludmales volejbola spraigās spēles, piedalīties konkursos, kā arī baudīt labu mūziku un karsējmeiteņu uzstāšanos. Tomēr skatītāju vietu skaits klātienē būs ierobežots valstī noteikto ar pandēmiju saistīto drošības pasākumu dēļ, un ierasti pilnas skatītāju tribīnes šogad nedrīkstēs būt. Ilggadējais čempionāta sponsors ERGO ir parūpējies arī par to, lai visos posmos sporta līdzjutējiem klātienē būtu nodrošināta pludmales apstākļos ērti lietojama roku dezinficēšanas iespēja. Šogad ikvienam pludmales volejbola līdzjutējam būs iespēja sekot līdzi saviem favorītiem televīzijā, vērojot fināla dienas spēles.

ERGO OPEN 2020 Ventspils posma kalendārs:

3. jūlijs no 17.00 - kvalifikācijas spēles

4. jūlijs no 9.00 – kvalifikācijas spēles, atklāšana, pamatturnīra spēles

5. jūlijs no 10.00 – 1/4 finālu un 1/2 finālu spēles (tiešraide Sportacentrs.com TV)

5. jūlijs no 14.00 – spēles par vietām (tiešraide LTV7)

ERGO OPEN 2020 kalendārs:

1. posms: 3.-5. jūlijs Ventspils (vīriešiem/sievietēm)

2. posms: 17.-19. jūlijs Jūrmala (vīriešiem/sievietēm)

3. posms: 23.-25. jūlijs Saulkrasti (vīriešiem)

4. posms: 8.-9. augusts Daugavpils (vīriešiem/sievietēm)

5. FINĀLS: 14.-16. augusts Cēsis (vīriešiem/sievietēm)