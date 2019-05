Lidojumi četras dienas un nepareiza lidosta – Latvijas volejbolistu 'jautrais' ceļš uz Zelta līgu

Latvijas vīriešu volejbola izlase svētdien debitēs CEV Eiropas Zelta līgā, bet ceļš uz pirmo spēli Turcijā visai delegācijai paliks ilgi atmiņā.

Turcijas Volejbola federācija (TVF) spēli ar Latviju ielikusi valsts vidienē – pilsētā Sivasā. Nepilnu pusmiljonu iedzivotāju lielā pilsēta atrodas apmēram 900 kilometrus no Stambulas. Rīkotājiem jānodrošina treniņš un dzīvošana vienu dienu pirms spēles, bet, ja komanda vēlas ātrāk būt spēles vietā, tad par to jādomā pašiem. Tā kā no Rīgas uz Sivasu praktiski nav iespējams tikt vienā dienā, tad TVF nāca pretī un nodrošināja vienu papildus nakti Stambulā. Līdzīgi būs atpakaļceļā, tādējādi Latvijas volejbola izlase četras dienas pēc kārtas lidos.

Papildus noslogotību volejbolistiem rada vēl viens fakts – valstsvienībā Rīgā atgriežas tikai pirmdien, bet jau trešdien sporta namā "Daugava" jātiekas ar Slovākiju. Tā kā nekādas lielās mājinieku prieksrocības un laicīgāku gatavošanos savās mājās Latvijas izlase neizbaudīs.

Latvijas volejbola izlases fizioterapeits Toms Zvonkovs uzskata, ka ilgais ceļš neiespaidos sportistu sniegumu. "Mēs laicīgi bijām Stambulā viesnīcā, laicīgi varēja iet gulēt, nākamajā dienā nebija agri jāceļas. Tā kā viss kārtībā, bet par funkcionalitāti varēsim redzēt vakara treniņā."

Zvonkovs nedomā, ka arī Turcijas brauciens varētu atstāt kādas pēdas trešdienas spēlē, jo sportisti tomēr ir pieraduši pie dažādiem lidojumiem un pārbraucieniem.

Pirmajā ceļojuma dienā volejbolisti ceļā pavadīja gandrīz pilnu darba dienu – septiņas stundas. Rīgas lidostā komanda ieradās ap pulksten 10, Stambulā nolaidās ap pulksten 15, bet vēl stundas aizgāja ceļā uz viesnīcu Stambulas Āzijas daļā. Iznākumā viesnīcas numuriņos spēlētāji iemitinājās pēc pulksten 17, bet jau pulksten 18 bija viegls treniņš viesnīcas trenažieru zālē. Jāpiebilst, ka Latvijas izlase tika izmitināta TVF četru zvaigžņu viesnīcā "Volley Hotel", kurai blakus ir sporta centrs – sporta zāle, peldbaseins.

Uzņemšana augstā līmenī, bet jautrība sākās nākamajā rītā, kad bija jādodas uz lidostu, lai lidotu uz Sivasu. Pēc ierašanās Stambulas starptautiskajā lidostā (Eiropas daļā) un pirmās drošības kontroles iziešanas pie "Turkish Airlines" stenda tika konstatēts, ka komanda atvesta ne uz to lidostu. Te nu sākās pamatīgs darbas Latvijas izlases menedžerim Artūram Vitkovskim…

Autobuss jau aizbraucis, uz citu reisu samainīt biļetes Stambulas starptautiskajā lidostā vairs nebija iespējams (nebija brīvu vietu pēcpusdienas reisā). Autobuss atgriezās pēc kādām 40 minūtēm un tad ar apmēram 120 km/h lielu ātrumu komanda tika vesta uz lidostu, kas atrodas Stambulas Āzijas daļā. Šī lidosta no komandas naktsmītnes vietas atradās kādu 20 minūšu brauciena attālumā.

Prognozējamās pusotras stundas vietā komanda šajā vietā ieradās 50 minūtēs, kas ļāva bez aizķeršanās veiksmīgi piereģistrēties, iziet drošības pārbaudes un iekāpt lidmašīnā, neaizkavējot reisu. Pēc apmēram 70 minūšu lidojuma Latvijas izlase beidzot bija nonākusi spēles vietā – Turcijas vidienē.

"Ar dažādām izlasēm esmu saistīts jau divus gadus un nekad nav bijuši kaut kādi līdzīgi pārpratumi. Labi, ka izdevās visu sakārtot un viss beidzās veiksmīgi," pēc stresainās situācijas mierīgi varēja uzelpot Latvijas izlases menedžeris Arturs Vitkovskis.

Arī komandas galvenais treneris Avo Kēls ar miera sajūtu sirdī noteica, ka viss noticis veiksmīgi, komanda laicīgi ieradās Sivasā, un varēja pievērsties savam tiešajam darbam – treniņa vadīšanai.

"Ceru, ka lielais pārbrauciens neietekmēs. Jā, līdz Stambulas viesnīcai kopumā no Rīgas pavadījām kādas 7 stundas, bet tāda dzīve. Pārlidojumi ir sportistu dzīves sastāvdaļa. Stambulā nedaudz izkustinājām muskuļus trenažieru zālē, tā kā bez darba un fiziskās nodarbības puiši nepalika," saka Kēls.

Latvijas un Turcijas volejbola izlases spēli Sivasā aizvadīs mājīgajā "Taha Akgul Kapali Spor Salonu" arēnā, kurā ir 5000 skatītāju vietas. Zāle ir atvērta pirms nepilniem trīs gadiem, bet blakus arēnai atrodas viens no modernākajiem un jaunākajiem futbola stadioniem (27 000 skatītāju ietilpība). Portāls "Delfi" svēydien no pulksten 13:30 piedāvās CEV Eiropas Zelta līgas spēles Latvija – Turcija teksta tiešraidi no Sivasas.