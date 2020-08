'Lūšu' vēlmes piepildās – Jēkabpils klubs tiksies ar zvaigžņoto Milānas vienību

2020./2021. gada sezonā Latvijas klubi Eiropas Volejbola federācijas (CEV) Izaicinājuma kausa sešpadsmitdaļfinālā cīnīsies ar komandām no Milānas, Prāgas un Ostravas, tika noskaidrots piektdien notikušajā izlozē.

Jēkabpils "Lūšiem" CEV Izaicinājuma kausa 1/16 finālā pretī tika ielozēta Milānas "Allianz Powervolley" no Itālijas, bet RTU/"Robežsardze"/"Jūrmala" pirmais pretinieks būs Prāgas "Lvi".

Visspēcīgākais pretinieks ticis Latvijas pagājušās sezonas labākajai komandai "Credit24" meistarlīgā Jēkabpils "Lūšiem", kam jātiekas ar zvaigžņoto Milānas "Allianz Powervolley", kas iepriekšējā koronavīrusa Covid-19 dēļ nepabeigtajā sezonā pamaturnīrā Itālijā ieņēma piekto vietu, bet CEV Izaicinājuma kausā pēc Arta Caica pārstāvētās "Saaremaa" apspēlēšanas iekļuva kausa pusfinālā, kuru aizvadīt arī neļāva vīrusa pandēmija.

Pirms izlozes Jēkabpils kluba prezidents Māris Trušelis izteicās, ka viņam nebūtu nekas pretī uz Jēkabpili atvest kādu Eiropas grandu: "Mēs nebaidāmies zaudēt jau pirmajā kārtā. Varbūt pat būtu labāk, ja uz Latviju atbrauktu tāda kalibra klubs no Itālijas vai Francijas, kāds Milānas vienības izskatā iepriekšējās sezonas ceturtdaļfinālā patrāpījās pretī "Saaremaa" vienībai. Puse Igaunijas sekoja līdzi šīm spēlēm."

Tagad viņa vēlmes ir piepildījušās.

Pārējiem Latvijas klubiem pretinieki būs no Čehijas. Jaunizveidotajam RTU/"Robežsardze"/"Jūrmala" klubam pirmais pretinieks būs Prāgas "Lvi", kas iepriekšējā sezonā Čehijas augstākajā līgā pirms sacensību pārtraukšanas ieņēma piekto vietu.

Iepriekšējā sezonā Prāgas klubs Eiropas kausos nespēlēja.

"Federācija piedāvāja apdomāt variantu, ka arī mēs varētu startēt Eiropas kausos, un piekritām. Ja mēs varam dot šādu iespēju jaunajiem volejbolistiem, mums tas ir jādara," pirms izlozes teica jaunās komandas pārstāvis Arnis Tunte.

Sievietēm CEV Izaicinājuma kausā Rīgas Volejbola skola (RVS) sešpadsmitdaļfinālā tiksies ar "Ostrava" no Čehijas.

Arī Ostravas vienība pārtrauktajā Čehijas čempionātā ieņēma piekto vietu, Eiropas kausos nespēlējot.

RVS pagājušajā sezonā debitēja Izaicinājuma kausa izcīņā, 1/16 finālā piekāpjoties Bēkēščabas "Roplabda" no Ungārijas ar 1-3 un 0-3.

Jau ziņots, ka pēc iepriekšējo gadu līderes Martas Kamēlijas Levinskas došanās studēt uz ASV klubā bija pārdomas par starta lietderību CEV Izaicinājuma kausā, taču ar LVF atbalstu nolemts startēt tik augsta līmeņa sacensībās, kas ir neatsverama pieredze visai jaunajai komandai, teica RVS direktors Kristaps Čerņavskis.

Iepriekšējā sezonā tieši RVS bija tā komanda, kas pēc piecu gadu pārtraukuma ļāva Latvijai atkal būt pārstāvētai kādā no Eiropas kausu izcīņām.

Savus pretiniekus CEV Izaicinājuma kausa 1/16 finālā uzzināja arī citas latviešu pārstāvētās vienības.

Uģa Krastiņa trenētā Ļvivas "BarkomĶažaņi" tiksies ar Bukarestes "Dinamo", Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera igauņu speciālista Avo Kēla vadītā "Parnu" ar vairākiem izlases dalībniekiem spēlētāju un personāla lomās samēros spēkus ar Kokolas "Tiikerit" no Somijas, bet Arta Caica pagājušās sezonas komanda "Saaremaa" ar Artūru Tinti fiziskās sagatavošanas trenera amatā tiksies ar Šveices "Lausanne".

Izaicinājuma kausa sacensībās vīriešiem šosezon piedalīsies 32, bet sievietēm – 26 komandas.

Prestižākajā Čempionu līgas turnīrā Edvarta Buivida pārstāvētā Amrisvilas "Lindaren Volley" no Šveices E grupā tiksies ar Soļigorskas "Šahtjor" no Baltkrievijas un Māseikas "Greenyard" no Beļģijas.

Sacensības līgā turpinās vien grupas uzvarētāji, kopā ar D un F grupu uzvarētājiem veidojot H grupu 2. kārtā. Arī no H grupas tikai uzvarētāji iekļūs kausa ceturtajā kārtā, pārējām komandām turpinot sacensības CEV Kausā.

Sacensībās vīriešiem pieteikušās 36 komandas.