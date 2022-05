Nākamnedēļ Ventspilī sāksies 'Depo Open' jeb Latvijas čempionāts pludmales volejbolā

Nāakamjā nedēļā ar pirmo posmu Ventspilī sāksies "DEPO Open 2022" Latvijas čempionāts pludmales volejbolā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas čempionāta pludmales volejbolā sezona tradicionāli sāksies Ventspilī – Pludmales volejbola stadionā Zilā karoga pludmalē. Tur no 27. līdz 29. maijam tiks aizvadīts pirmais posms, iesildoties pirms Jūrmalā notiekošā "Beach Pro Tour – Elite 16" posma, kurā piedalīsies visi labākie Latvijas pāri.

Regulāri Latvijas čempionāta posms Ventspilī notiek kopš 2017. gada, kad tika atklāts jaunais Ventspils pludmales volejbola stadions. Pirmos četrus gadus pēc kārtas uzvarētāju laurus vīriešu konkurencē plūca Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, un tikai 2021. gadā augstāko vietu uz pjedestāla sīvā trīs setu cīņā izdevās izcīnīt Edgaram Točam un Mārtiņam Pļaviņam. Sieviešu konkurencē, savukārt, uzvarētāju godā ir bijušas dažādas komandas gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm. Pēdējos divus gadus Ventspils posmā piedalījušās un uzvaru ir izcīnījušas Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa. Vēstures liecības rāda, ka Ventspils posmā diezgan labi ir veicies arī mūsu tuvākajiem kaimiņiem - gan Lietuviešu, gan Igauņu duetiem.

DEPO Open 2022 sezona triju mēnešu garumā ir pludmales volejbola svētki ar labāko Latvijas sportistu līdzdalību. Šosezon Latvijas čempionātā DEPO Open 2022 pludmales volejbolisti sacenšas piecos posmos un finālā. Visi posmi tiek rīkoti ārpus Rīgas, turpinot aptvert Latvijas reģionus, un visos posmos piedalās kā vīrieši, tā sievietes. Tāpat kā iepriekšējās sezonās visos posmos, izņemot finālu, kā viesi aicināti piedalīties arī spēlētāji no citām valstīm.

Ieeja uz visām "DEPO Open 2022" spēlēm ir bez maksas. Tāpēc līdzjutēji ir aicināti klātienē izbaudīt augstas klases pludmales volejbola spraigās spēles, piedalīties konkursos, kā arī baudīt labu mūziku un karsējmeiteņu uzstāšanos. Aizraujošākās svētdienas spēles tiks translētas arī portālā "Delfi", TV kanālos "Best4Sport" un LTV7.

Programma:

Piektdien, 27.maijā – no 15.00 kvalifikācijas turnīrs

Sestdien, 28. maijā – no 9.00 pamatturnīra spēles

Svētdien, 29. maijā

No 10.00 – ¼ fināli un ½ fināli

14:00 – spēle par 3. vietu sievietēm, tiešraide LTV7

15:00 – spēle par 3. vietu vīriešiem, tiešraide LTV7

16:00 – fināls sievietēm, tiešraide LTV7

17:00 – fināls vīriešiem, tiešraide LTV7