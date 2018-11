Līdz ar Latvijas Volejbola federācijas (LVF) prezidenta ievēlēšanu organizācijai varētu būt arī jauna valde, pauda LVF ģenerālsekretārs Edgars Zaiženijs un viens no valdes locekļiem Māris Trušelis.

LVF prezidenta amatu nolēmis pamest Atis Sausnītis. Sagaidāms, ka jauns prezidents tiks ievēlēts federācijas ārkārtas kopsapulcē 18.janvārī.

Kā atklāja Zaiženijs, volejbola federācija šobrīd savu kandidātu nevirza. Tāpat nav informācijas par kādu no potenciālajiem Sausnīša pēctečiem, izņemot banku sektorā strādājošo Jāni Buku, kuru prezidenta amatā vēlas redzē LVF pašreizējās vadības opozicionāre biedrība "Es par volejbolu!".

Šobrīd nav arī skaidrības, vai darbu pēc vēlēšanām turpinās pašreizējā valde.

"Pēc pēdējās valdes sēdes viens no locekļiem [Aivis Mirbahs] uzrakstīja atlūgumu, tāpēc šobrīd ir skaidrs, ka valdē būs divas vakantas vietas - viņa un Sausnīša," teica Zaiženijs.

Kā pēdējais valdei pievienojās valsts čempionvienības Jēkabpils "Lūši" prezidents Trušelis, kurš amatā tika iecelts aprīļa beigās.

"Pēdējā saruna valdes sēdē bija tāda, ka katrs pats izlemj, vai atkāpsies vai nē. Loģiski būtu atkāpties visiem, tajā skaitā arī man, darot to zināmu mēnesi pirms vēlēšanām. Tas neizslēdz iespēju, ka jaunais prezidents varētu uzrunāt kādu no jau esošās valdes. Ja jaunajam prezidentam būs tīkams mans redzējums, tad kopīgi varēsim to izvērtēt," stāstīja Trušelis.

Viņaprāt, liela daļa darbu federācijā būtu jāsāk no baltas lapas.

"Tas nozīmē, ka jāizbeidz tiesvedība pret volejbola federāciju. Tāpat visām pusēm ir jāapsēžas pie viena galda un jāizlemj, ko mēs gribam sasniegt," teica Trušelis.

Jau ziņots, ka oktobrī tiesa noraidīja organizācijas "Es par volejbolu!" iesniegto sūdzību par pērn februārī notikušo LVF prezidenta vēlēšanu leģitimitāti. "Es par volejbolu!" gan grasās iesniegt apelāciju.

Trušelis uzskata, ka visas domstarpības vajadzētu likt pie malas un vienoties par vienu kandidātu, lai vēlēšanas neaizēno Latvijas volejbola attīstību.

"Citās federācijās prezidenta vēlēšanās ir bijušas problēmas un kašķi, un neviena no šīm vēlēšanām nav nonākusi pie pozitīva rezultāta. Ja būs vairāki kandidāti, tad atkal būs netīrās veļas mazgāšana. Gribētu, lai visi vienbalsīgi nolemjam par jaunu cilvēku - jaunu un tīru lapu. Mums jāņem piemēri no savām un citu federāciju neveiksmēm. Nedomāju, ka vēlēšanas nesīs ko labu, ja būs tikai cīņa par krēsliem. Šo dažu mēnešu pauze var ietekmēt volejbola attīstību nākamajos gados," skaidroja Trušelis.

LVF prezidenta amatā Sausnītis ir jau trešo termiņu. Pirmo reiz viņš šos pienākumus pildīja no 2004. līdz 2008.gadam, tad LVF vadīja Almers Ludviks, bet amatā Sausnītis atgriezās 2013.gada janvārī.