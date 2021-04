Platačs pirms Latvijas izlases treniņiem paraksta līgumu ar Čehijas ekstralīgas klubu

Latvijas volejbola izlases diagonālais uzbrucējs Kristaps Platačs nākamo sezonu aizvadīs Čehijā. Viņš vienojies par līgumu ar "Kladno volejbal cz" vienību, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Aizvadīto sezonu Platačs pēc dalības Latvijas izlases panākumā Kiprā un vietas Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā izcīnīšanas aizvadīja izlases galvenā trenera Avo Kēla vadītajā "Parnu VK" vienībā. Nākamo sezonu viņš aizvadīs Čehijā, kur šosezon spēlēja Toms Vanags un Elvita Dolotova.

- Kā tik laicīgi tiki līdz līgumam ar Kladno komandu?

- Pats esmu patīkami pārsteigts, ka tā sanāca, bet liela loma tur bija Reinim Pekmanam. Martā sazinājāmies, un viņš bija ieinteresēts palīdzēt. Divas – trīs nedēļas pagāja, un viņš zvanīja, ka esot konkrēts piedāvājums. Piekritu. Reinis bija runājis arī ar Tomu Vanagu.

- Ko tev sola jaunā komanda?

- Naudiņas, protams, ir biščiņ lielākas nekā Baltijas līgā, bet ne tas bija svarīgākais. Gribēju pamēģināt sevi Čehijas čempionātā. Viņi ņem mani kā pirmo "diagonāli". Līgums ir uz vienu gadu.

- Ko tu gaidi no nākamās sezonas?

- Cerams, šī būs laba sezona. Gribas atrast stabilitāti. Mazāk kļūdīties, bišķīt vairāk ar prātu spēlēt, nevis tikai sist pa bumbu (smejas). Pilnveidot savu spēli gan individuāli, gan kā komandas spēlētājam.

Būšu vienīgais latvietis komandā. Tā būs pirmo gadu. Pirms tam kaut vai fizioterapeits Toms Zvonkovs Pērnavas komandā bija – varēja latviski parunāt. Šogad jau bija vēl labāk – bijām trīs latviešu spēlētāji. Viens otru atbalstījām, un skats uz dzīvi bija pozitīvāks.

- Kāda tev izvērtās sezona Pērnavas klubā?

- Aizvadītajā sezonā pozitīvā nav daudz. Atsevišķās spēlēs vinnējām, bet visās svarīgākajās pazaudējām. Gāja kā pa kalniem, vairāk pa leju. It kā sezona nebija tik slikta, bet nekā kaklā karama nav. Arī pašam nestabilitāte iegriež. Sezona tomēr nebija tāda, kādu to biju iecerējis.

- Vai jau esi paspējis atpūsties un cik ļoti gribas atkal iet laukumā?

- Trīs nedēļas esmu atpūties no bumbām, bet fiziski centos nepalaisties. Varbūt ne uzreiz doties laukumā, bet ir pienācis laiks atkal nopietni trenēties. Pirmo nedēļu atpūtos un atslēdzos no volejbola, pagājušajā nedēļā atsāku fiziski kustēties ar tām ierīcēm, kas man ir pieejamas pagalmā. Jūtu, ka ar to nepietiek, jo svaru zāles man mājās nav. Tāpēc gribas vairāk pastrādāt. Un tad arī vēlme ar bumbām padarboties radīsies.

- Tā kā Egleskalnam ir dota atpūta Zelta līgā, savā pozīcijā, iespējams, būsi pieredzējušākais. Kā tu to uztver?

- Lai savu vietiņu saglabātu, nāksies svīst vēl vairāk nekā tiem, kuri it kā ir aiz manis. Viņi nav ne gramu sliktāki par mani. Domāju, ka izcīnīšu savu vietu, bet noteikti viegli tas nebūs.

- Ko tu Zelta līgā gaidi no sevis, komandas, pretiniekiem?

- Ceru, ka vietu izlasē izcīnīšu un dabūšu uzspēlēt pret visām komandām, kas mums būs pretī. Gribu izbaudīt spēles izlasē, jo ir drošības spilvens un par līgumu nākamajai sezonai man vairs nav jāuztraucas. Īpašu vēlmju ne pret vienu no komandām nav, bet, protams, igauņus pēc ilgiem laikiem gribētos vinnēt principa dēļ. Varbūt arī tiem pašiem spāņiem atriebties par spēlēm kvalifikācijā.