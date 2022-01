Pļaviņam ceļgalā ievietots mākslīgs skrimslis; Šmēdiņam vēdera vīruss

Latvijas pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš decembrī treniņnometnē pārcietis ceļgala savainojumu, kas viņam piespiedis veikt ceļgala operāciju, bet Jānis Šmēdiņš uz "King of the Court" finālposmu nedosies vēdera vīrusa dēļ, sportisti vēsta sociālajos tīklos.

36 gadus vecais Mārtiņš Pļaviņš pāri ar Edgaru Toču pagājušā gada vasarā sasniedza Tokijas olimpisko spēļu pusfinālu un ieņēma augsto ceturto vietu. Pāris gan lēma sadarbību pārtraukt un sezonas izskaņā pēdējo reizi spēlēja kopā, neizcīnot ne uzvaru Pasaules tūres finālturnīrā.

Sportists gaidāmajā sezonā spēlēs kopā ar 23 gadus veco Mihailu Samoilovu. Pļaviņš, atklājot jaunumus, nosmēja, ka tā ir pēdējās lapas pāršķiršana.

Tagad gan tapis zināms, ka Londonas olimpisko spēļu bronzas ieguvējam vispirms būs jāiziet rehabilitācijas process. Pļaviņš sociālajā vietnē "Instagram" pauž, ka viņu nepatīkami pārsteigusi ziņa – bez operācijas viņš nevarētu turpināt sportot.

"Decembrī treniņnometnē Hurgadā [Ēģiptē] man ceļgala aizmugurē savilka kāju," raksta Pļaviņš. "Kādas divas nedēļas nevarēju sēdēt ar saliektu kāju. Man šķita, ka tas varētu būt no slodzes, un kaut kā izdzīvoju."

"Atgriežoties no nometnes, pieteicos pie daktera uz magnētisko rezonansi. Izrādījās, ka ar saitēm viss ir kārtībā, bet ceļgala skrimslī ir laika gaitā izveidojies 2cm2 liels caurums, kurā ir šķidrums. Vienīgā iespēja bija operācija, kurā ceļgalā bija jāievieto mākslīgais skrimslis," stāsta sportists.

Pļaviņš arī atklāja, ka vismaz sešas nedēļas pavadīs uz kruķiem. Ierakstu pavada tēmturis "missionparis2024" ["Misija – Parīze2024"], kas norāda uz sportista vēlmi 39 gadu vecumā piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs. Sarunā ar mediju MVP volejbolists jau iepriekš atzina, ka centīsies piedalīties Parīzes pludmales volejbola turnīrā.

Mārtiņš Pļaviņš piedalījies trijās olimpiskajās spēlēs, tajās debitējot 2008. gadā ar Mihaila Samoilova vecāko brāli Aleksandru. Četrus gadus vēlāk viņš pie bronzas godalgām tika pārī ar Jāni Šmēdiņu.

Šmēdiņam dalību "King of the Court" sacensību finālposmā liedzis vēdera vīruss, savā "Twitter" kontā vēsta viņa pārinieks Aleksandrs Samoilovs.

"Šonedēļ bija plānots uzsākt sacensību sezonu ar "King of the Court" sacensību finālposmu. Diemžēl Šmēdiņš ir atteicies no dalības turnīrā, jo trīs dienas cīnās ar vēdera vīrusu un šodien devās uz slimnīcu," ziņo Samoilovs.

"King of the Court" sacensību finālposmā, kas no 5. līdz 8.janvārim norisinās Dohā, Samoilovs spēlēs kopā ar Moricu Pristaucu no Austrijas.