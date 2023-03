Samoilovs/Šmēdiņš saglabā iespēju spēlēt 'King of the Court' finālā

Latvijas pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš sestdien Maiami ieņēma ceturto vietu "King of the Court" pusfinālā, saglabājot izredzes spēlēt finālā.

A pusfināla pirmajā kārtā latvieši bija pirmie, bet otrajā samierinājās ar ceturto vietu un neturpināja cīņu par ceļazīmi uz finālu, kuras ieguva A un B pusfinālu divi labākie dueti. Svētdien "play-off" kārtā četri dueti cīnīsies par vienu ceļazīmi uz finālu, kurā piedalīsies kopumā pieci pāri.

Jau ziņots, ka ceturtdien kvalifikāciju nepārvarēja vēl viens latviešu duets Edgars Točs/Kristians Fokerots.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros.

Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet, izspēli zaudējušie. Pretinieki turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti, un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.