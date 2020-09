Točs: Pabaudījām pasaules klases pavasarīgo volejbolu

Sportisti Jūrmalā notiekošajā Eiropas čempionātā šonedēļ izbaudījuši pasaules klases pavasarīgo pludmales volejbolu, atzīst latviešu sportists Edgars Točs.

Jau ziņots, ka Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs sestdien Eiropas meistarsacīkstēs pludmales volejbolā Jūrmalā cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā piekāpās itāļiem Paolo Nikolai un Danielem Lupo un ieņēma devīto vietu Eiropas čempionātā.

Ar ceturto numuru turnīrā izliktie latvieši piekāpās trīskārtējiem Eiropas čempioniem Nikolai un Lupo, kuri Jūrmalā izsēti ar piekto numuru, ar 0-2 (17:21, 18:21).

"Bija daudz kļūdu no manas puses. Epizodēs, kad vajadzēja atspēlēties, sasteidzu lēmumu. Šo spēli ņemu uz sevi," sarunā ar žurnālistiem teica Točs.

Kā Pļaviņš, tā arī Točs norādīja, ka jūtams lielo turnīru deficīts sezonā.

"Šajā divās nedēļās pabaudījām pasaules klases pavasarīgo volejbolu," atzina Točs, kurš pagājušajā nedēļā kopā ar pārinieki piedalījās "King of the Court" sacensībās Nīderlandē. "Tagad paņemsim nelielu pauzīti. Cerēsim, ka pēc iespējas ātrāk tiks publicēts nākamās sezonas kalendārs. Jau klīst baumas, ka martā būs turnīrs Katarā, bet ceram, ka būs ātrāk, lai varam labi sagatavoties sezonai. Taču līdz tam brīdim nebūs tā, ka neko nedarīsim."

Jau ziņots, ka ceturtdien spēles Eiropas čempionātā nenotika, jo spēcīgais vējš bija appludinājis spēļu laukumus. Piektdien mači notika Mārupē ""Ruukki"" pludmales stadiona" āra laukumos, bet sestdien sacensības atgriezušās Majoru pludmalē.

Mitro laikapstākļu dēļ laukumi ir cieti, un Točs atzīst, ka mača sākumā pat būtu noderējuši sporta apavi.

"Brīvprātīgie un turnīra personāls paveica milzu darbu, lai viss notiktu. Apstākļi visiem vienādi, tāpēc nevar sūkstēties. "Ruukki" centrā bija citādākas smiltis, taču arī bija ciets segums. Daudziem spēlētājiem tas maina spēles stilu. Mums patīk dziļākas smiltis - tad ir vairāk māņsitienu, Mārtiņam vieglāk pieslēgties uz "katu" salasīšanu, bet savukārt man tos bloķēt," skaidroja Točs.

Tikmēr Pļaviņš secināja, ka latvieši gana labi nospēlēja aizsardzībā un blokā, bet pretiniekiem bija labāka serve.

"Īstajā brīdī viņi paņēma svarīgus punktus. Ir tāds pavasarīgs volejbols, jo nav bijis daudz sacensību. Katrā epizodē gribās izdarīt pēc iespējas labāk, bet tā kā nav bijusi spēļu prakse, tas neizdodas. Edgaram spēles vidū teicu, ka pēc katra punkta vajag izpūst gaisu. Nekur nav jāsteidzas, ir jānomierinās. Otro setu spēlējām mierīgi, un daudz kas izdevās," komentēja Pļaviņš.

Itālijas volejbolistiem šajā turnīrā bijis daudz trīs setu spēļu. "Brīžiem šķiet, ka viņi, zaudējot vienu setu, baigi uz to neiespringst. Ja jūt, ka nevar vinnēt, tad atdod un trešo sāk no nulles. Tāpat kā vakar mačā pret vāciešiem, kuriem viņi otro setu zaudēja ar 13 gūtiem punktiem, bet pēc tam uzvarēja," stāstīja Pļaviņš.

Viņš norāda, ka turnīrs Nīderlandē tikai palīdzējis, nevis traucējis sagatavoties čempionātam.

"Ja nebūtu aizbraukuši uz to turnīru, tad būtu vēl sliktāk. Tur varēja izbaudīt pasaules klases serves līmeni. Tā bija pozitīva pārmaiņa pēc Latvijas čempionāta un tas bija vajadzīgs. Taču spēlēšana "King of the Court" galīgi nav saistīta ar šo čempionātu, jo bija pietiekami daudz brīva laika, tāpēc noguruma nekāda nav," pauda Pļaviņš.

Astotdaļfināla un ceturtdaļfināla spēles vīriešiem notiks sestdien, bet dueļi par godalgotām vietām paredzēti svētdien. Sieviešu turnīrā sestdien tiks aizvadīti arī pusfināli.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.