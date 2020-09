Spēcīgais vējš ceturtdien radījis postījumus Majoru pludmalē Jūrmalā, kur vētras dēļ atcelta Eiropas čempionāta pludmales volejbolā spēļu diena.

Jau ziņots, ka šobrīd tiek veiktas izmaiņas spēļu grafikā, bet sacensību kalendārs pieļauj spēles aizvadīt turpmākajās dienās.

Šobrīd organizatoru veidotie vaļņi ļāvuši kārtībā saglabāt centrālo laukumu, tomēr vētra jau radījusi pirmos postījumus, portālam "Delfi" stāsta turnīra direktors Kaspars Timermanis.

"Cietušas ir teltis un vēl dažas rīkotāju vietas, mazākie laukumi," klāsta Timermanis. "Skaidrs, ka rīt no rīta arī vēl spēles Majoros nenotiks, jo būs jāsaved kārtībā viss. Bet mēs jau vēl nezinām, kad laika apstākļi normalizēsies. Šobrīd meklējam iespējas spēlēt āra laukumos citviet. Ejot pa Jūrmalas ielām nevar pateikt, ka turpat aiz kāpas, jūras krastā ir tik šausmīgi laika apstākļi."

Man tiko atsūtīja. Jūrmala.

Nez ko citi donā par šādu traktorēšanu? pic.twitter.com/NNx6zUDBNG — rīdziniece (@riigasiedzimtaa) September 17, 2020

Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka jau sasniegušas izslēgšanas spēļu otro kārtu, bet dalību izslēgšanas spēlēs nodrošinājuši arī Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs un Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš. Vīriešiem gan vēl ceturtdien bija paredzētas otrās kārtas spēles apakšgrupu turnīrā, kurā vajadzēja piedalīties vēl trīs Latvijas dueti.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20. septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.