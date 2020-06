Volejbola izlases kapteinis Švans: tagad vajag sevi tā kārtīgi pamocīt

Pirmajās trijās nedēļās, kad tiks likti fiziskās sagatavotības pamati pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sevi nav jāžēlo, jo vēlāk tas palīdzēs volejbola laukumā, otrdien izlases atklātā treniņa laikā sarunā ar aģentūru LETA teica Latvijas volejbola izlases 2019. gada sezonas kapteinis Toms Švans.

Otrdien, 2020. gada sezonas izlases trešā koptreniņa laikā, volejbolists jūtas labi, jo treniņi notiek mājās.

"Pirmkārt, treniņi mājās ir labāki tāpēc, ka tas notiek dzimtenē," viņš saka, kad jāsalīdzina sviedru liešana Francijas kluba un Latvijas izlases krāsās. "Šeit tomēr ir patīkamāk nekā svešumā."

"Francijā spēlēju ļoti daudz,” par aizvadīto sezonu pirms nodarbībām izlases rindās Francijas otrajā spēcīgākajā līgā "Saint-Nazaire Volley-Ball" vienības sastāvā saka Švans. "Vienmēr biju pamatsastāvā. Man sezona patika, un es to vērtēju pozitīvi."

Par galveno ieguvumu Sennazēras kluba rindās volejbolists min pieredzi: "Jebkura pieredze ir pozitīva, vienalga – laba vai slikta. Pieredze ir pieredze."

Nākamajai sezonai Švanam līguma pagaidām vēl nav.

"Aģents cītīgi strādā," par to volejbolists nesatraucas, galveno uzmanību pievēršot treniņiem izlasē.

Gatavošanās pēc izlases plāna nesākās pirmdien līdz ar Latvijas izlases treniņnometni, jo valstsvienības fiziskās sagatavotības treneris igauņu speciālists Tarmo Tītss kandidātiem jau iepriekš sūtīja gatavošanās plānus.

"Pamazām gatavojāmies, skrējām, pildījām trenera atsūtītos uzdevumus," Švans atzīmē, ka būtībā darbs izlasē bija sācies jau pirms 1. jūnija.

"Grūti novērtēt, kādā formā esmu šobrīd, jo diezgan liels laiks ir izlaists, kaut gan kaut ko darīju, uzskrēju krosiņus," saka pirmā tempa spēlētājs. "To ir ļoti grūti pateikt, jo volejbolu pašlaik nespēlējam. Mums ir tikai fiziskās sagatavošanas treniņi. Tāpēc mēģināšu strādāt, lai atgrieztu sevi labākajā sportiskajā formā. Labāk varēs novērtēt formu, kad sāksies darbs ar bumbām."

"Man patīk viss," ar Tītsa, kuram fiziskās sagatavotības treniņos galvenokārt palīdz valstsvienības fizioterapeits Toms Zvonkovs, uzdevumiem Švans tiek galā bez problēmām. "Tagad vajag sevi tā kārtīgi pamocīt. Šīs trīs pirmās nedēļas sevi nevajag žēlot un iet ar pilnu jaudu. Tad vēlāk būs labāk, bāze būs ielikta."

Pirms treniņnometnes metru un 98 centimetrus slaidais izlases spēlētājs uz svariem nav kāpis. Tāpēc viņš nevar pateikt, cik viņa pašreizējais svars atšķiras no sacensību sezonas kilogramiem.

"Ja netrenējos, man svars krītas," saka sportists. "Man nav kā dažiem citiem, kuriem svars brīvlaikā pieaug. Manējais bēg prom. Tāpēc droši vien svars būs jāpalielina, jo muskuļu masa ir pazaudēta. Bišķi vairāk ir pasēdēts, nav padarīts tik daudz, kā tas parasti bijis regulāri – katru dienu."

Kamēr aģentūra LETA sarunājās ar volejbolistu, viņa komanda, kas spēlēja ar baltajām formām, zaudēja divus vārtus. Spēle beidzās ar rezultātu 5:4 par labu "melnajiem" jeb jaunajiem. Tāpēc aģentūra uzņemas atbildību par šo zaudējumu.

Kad 2019. gadā Latvijas izlasē notika balsojums par vienības kapteini, par to izvēlēja Švanu.

Švans kopš 2014. gada valstsvienībā ir aizvadījis 32 oficiālās spēles, un bez viņa šā brīža valstsvienības modelis nav iedomājams.

Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas sacensības paredzētas no 15. augusta līdz 6. septembrim. Latvijas vīriešu izlases pretinieki D grupā cīņā par vietu finālturnīrā būs Spānijas, Moldovas un Kipras volejbolisti, pa cīņai ar katru no tiem aizvadot mājās un izbraukumā. Ja koronavīrusa izraisīto ierobežojumu dēļ kvalifikācijas turnīru nebūs iespējams aizvadīt paredzētajā laikā, tiek izskatīta iespēja kvalifikācijas sacensības rīkot no 2021. gada 1. līdz 17. janvārim.

Latvijas volejbola izlases kandidātu saraksts:

cēlāji - Deniss Petrovs (Ņižņijnovgorodas ASK, Krievija), Edvīns Skrūders (Jēkabpils "Lūši"), Jānis Jansons ("Limbaži"/MSĢ);

otrais temps - Romāns Saušs ("Argo de Sete", Francija), Toms Vanags ("AERO Odolena Voda", Čehija), Kristaps Šmits ("Limbaži"/MSĢ), Armands Āboliņš (Jēkabpils "Lūši"), Atvars Ozoliņš ("Parnu", Igaunija), Markuss Cielavs ("Savo Volley", Somija);

diagonāle - Hermans Egleskalns ("Tours Volley-Ball", Francija), Edvarts Buvids (Amrisvilas "LINDAREN Volley I", Šveice), Kristaps Platačs ("Parnu", Igaunija);

pirmais temps - Toms Švans ("Saint-Nazaire Volley-Ball", Francija), Gustavs Freimanis, Vladislavs Blumbergs (abi - Jēkabpils "Lūši"), Edgars Šimanskis ("Limbaži"/MSĢ);

libero - Ingars Ivanovs (RTU/"Robežsardze").