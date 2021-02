Volejbolisti ārzemēs: Petrova ASK septītā uzvara pēc kārtas; Egleskalns izcils Grieķijā

Deniss Petrovs un Ņižņijnovgorodas ASK Komanda Krievijas čempionātā 2021. gadā svinējusi jau septīto panākumu pēc kārtas. Pa divām uzvarām svinēja Hermans Egleskalns Grieķijā, Markuss Cielavs Somijā, kā arī Uģa Krastiņa vadītā Ļvivas vienība Ukrainas čempionātā, bet pa uzvarai latviešiem arī Čehijā, Šveicē un Kiprā, raksta Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Deniss Petrovs kopā ar Ņižņijnovgorodas ASK šogad Krievijas čempionātā joprojām nav zaudējis, izcīnot jau septīto uzvaru pēc kārtas. Šoreiz no ASK rokām krita Orenburgas "Ņetjaņik", Ņižņijnovgorodas komandai svinot panākumu mājās ar 3-1 (25:19, 27:25, 21:25, 25:21). Petrovs mačā guva vienu punktu vienīgajā uzbrukumā.

ASK turnīra tabulā ar deviņām uzvarām 19 spēlēs un 25 punktiem pakāpusies uz astoto vietu 14 komandu vidū.

Čehijā panākumu izbraukumā svinēja arī Toma Vanaga pārstāvētā "Odolena Voda", kas ar 3-2 (25:23, 23:25, 25:19, 21:25, 15:10) pārspēja Prāgas "VK Lvi". Vanags spēlē uz maiņu iesaistījās otrajā un trešajā setā, bet pamatsastāvā uzsāka abus pēdējos setus. Viņš guva 11 punktus, pa vienam punktam gūstot blokā un ar servi.

Ar 31 punktu 20 mačos Odolena Vodas komanda turnīra tabulā pakāpusies uz sesto vietu 12 komandu vidū.

Aizvadītajā nedēļā Vanaga pārstāvētā komanda izstājās arī no Čehijas kausa izcīņas. Astotdaļfinālā Odolena Vodas vienība ar 0-3 (24:26, 19:25, 15:25) un 2-3 (20:25, 25:22, 25:21, 23:25, 12:15) piekāpās Toma iepriekšējai komandai Ūsti pie Labas "SK Volejbal". Pirmajā mačā Latvijas volejbolists spēlēja visos trijos setos, otrā seta beigās tiekot nomainīts, bet otrajā spēlē spēlēja pirmajos četros setos.

Somijas čempionātā divas uzvaras savā laukumā izcīnīja Markusa Cielava pārstāvētā "Savo Volley", kas ar 3-0 (25:20, 25:22, 25:19) pārspēja Vantā "Ducks" un ar 3-0 (25:18, 25:20, 25:18) – Kokolas "Tiikerit". Cielavs pirmajā spēlē laukumā uz servi devās trešajā setā, punktus negūstot, bet otrajā palika uz rezervistu soliņa.

Turnīra tabulas augšgalā desmit komandu konkurencē ir "Savo Volley" ar 39 punktiem 14 cīņās, bet tai seko pagājušajā nedēļā nespēlējusī Romāna Sauša pārstāvētā "VaLePa Sastamala Tampere" ar 35 punktiem 13 spēlēs.

Grieķijā divas pārliecinošas uzvaras svinēja Hermana Egleskalna pārstāvētā Pirejas "Olympiacos", kas mājās grandu divcīņā ar 3-0 (30:28, 25:17, 25:15) sagrāva Atēnu "Panathinaikos", pārtraucot triju zaudējumu sēriju pret galvaspilsētas klubu, bet pēc tam ar 3-0 (25:15, 25:16, 32:30) pārspēja arī Kifisias AOP.

Latvijas izlases diagonālais uzbrucējs pirmajā mačā guva vien astoņus punktus, tai skaitā vienu blokā, bet otrajā spēlē viņš bija galvenais uzvaras kaldinātājs, kļūstot par mača rezultatīvāko spēlētāju. Egleskalns savāca 23 punktus, vienu no tiem gūstot ar servi, trīs – blokā un gūstot punktus 19 no 36 uzbrukumiem.

Ar 22 punktiem astoņās spēlēs "Olympiacos" turnīra tabulā ir pirmajā vietu astoņu komandu konkurencē.

Šveices čempionātā Edvarta Buivida pārstāvētā "Lindaren Volley Amriswil I" aizvadītajā nedēļā viesos ar 3-1 (25:14, 23:25, 25:18, 25:22) pārspēja Buivida iepriekšējo klubu "Lindaren Volley Luzern", pret kuru būs jāaizvada arī ceturtdaļfināla sērija līdz trim uzvarām.

Buivids laukumā aizvadīja visu maču, ar 19 punktiem kļūstot par rezultatīvāko komandā. Viens punkts gūts ar netveramu servi, divi – blokā, bet uzbrukumā punktā pārvērsti 64% uzbrukumu.

Ar 37 punktiem 14 cīņās Amrisvilas komanda pamatturnīrā finišēja pirmajā ailītē turnīra tabulā 8 komandu sacensībās.

Francijas otrajā spēcīgākajā līgā "ProB" vēl vienu zaudējumu cietusi Reiņa Pekmana pārstāvētā "Martigues Volley-Ball", kas mājās ar 1-3 (21:25, 25:23, 22:25, 22:25) piekāpās "Grand Nancy Volley Ball".

Pekmans nebija pieteikumā, un sezona viņam savainojuma dēļ jau beigusies. Ar 11 punktiem 13 spēlēs Martigas komanda ieņem astoto vietu deviņu komandu konkurencē.

Ukrainas meistarsacīkstēs divas uzvaras izcīnīja Uģa Krastiņa vadītā Ļvivas "Barkom- Kažaņi" vienība, kas ar 3-0 (28:26, 25:19, 25:23) pieveica līdzšinējo līderi Hmeļņickas "Epicentr-Podoļaņi" un ar 3-0 (27:25, 25:16, 25:22) – Viņņicas VK "Serce Podiļļa".

Ļvivas vienība desmit komandu vidū ar 45 punktiem 16 mačos izvirzījusies pirmajā vietā.

Kipras čempionātā ceturto uzvaru izcīnīja cēlāja Jāņa Jansona pārstāvētā Nikosijas APOEL, kas mājās ar 3-1 (23:25, 25:14, 25:7, 25:19) pārspēja pastarīti Karavas AEK. Jansons devās laukumā pamatsastāvā.

APOEL ar 13 punktiem 15 spēlēs ieņem septīto vietu deviņu komandu konkurencē.

Pirmdien pirmajā OPAP kausa pirmās kārtas spēlē APOEL mājās ar 3-2 (30:28, 22:25, 25:23, 23:25, 15:12) uzvarēja Famagustas "Anorthosis". Atbildes spēle 12. februārī viesos Limasolā.

Zaudējumu savā laukumā Austrijas čempionātā piedzīvoja Ingrīdas Šveigeres un Ineses Raciņas pārstāvētā "PSV VBG Salzburg", kas ar 1-3 (20:25, 25:19, 20:25, 16:25) piekāpās "UVC Holding Graz".

Šveigere sakrāja astoņus punktus, vienu no tiem gūdama ar servi, bet Raciņa laukumā devās epizodiski, punktus negūstot.

Zalcburgas vienība ar 30 punktiem 17 spēlēs ir ceturtajā vietā 10 komandu vidū.

Francijas otrajā līgā kārtējo zaudējumu cieta Enijas Bidzānes pārstāvētā Vilžuifas "Union Sportive De Villejuif", kas savā laukumā ar 0-3 (17:25, 17:25, 17:25) atzina "Sens Volley 89" pārākumu. Latvijas volejboliste nospēlēja visu maču.

Ar sešiem punktiem 13 cīņās Vilžuifas klubs B apakšgrupā ieņem devīto vietu desmit komandu vidū.

Kalendārs

Vīrieši



Krievija, Deniss Petrovs

10.02. 18.00 Belgorodas "Belogorje" – Ņižņijnovgorodas ASK

13.02. 13.00 Ufas "Ural" – Ņižņijnovgorodas ASK



Čehija, Toms Vanags

13.02. 19.00 "Odolena Voda" – Kladno "volejbal cz"

Somija, Romāns Saušs, Markuss Cielavs

09.02. 18.30 "VaLePa Sastamala Tampere" – Raisio "Loimu"

13.02. 17.00 "Akaa-Volley" – "Savo Volley"

Grieķija, Hermans Egleskalns

10.02. 18.00 Verias "Filippos" – Pirejas "Olympiacos"

Šveice, Edvarts Buivids

13.02. 18.00 "Lindaren Volley Amriswil I" – "Lindaren Volley Luzern"

Francija, ProB, Reinis Pekmans

13.02. 19.00 "Plessis-Robinson Volley Ball" – "Martigues Volley-Ball"

Ukraina, treneris Uģis Krastiņš

12.02. 16.00 Ļvivas "Barkom-Kažaņi" – Harkovas "Sbirna Harkivskoi oblasti-Juridična Akademija"

13.02. 11.00 Harkovas "Lokomotiv-Sbirna Harkivskoi oblasti" – Ļvivas "Barkom-Kažaņi"

Sievietes

Čehija, Elvita Dolotova

13.02. 18.00 Brno Šternberkas "TJ Sokol" – Brno "Kralovo Pole"

Austrija, Ingrīda Šveigere, Inese Raciņa

13.02. 17.30 Klāgenfurtes "ATSC Kelag Wildcats" – "PSV VBG Salzburg"

Francija, EFB, Enija Bidzāne

13.02. 19.00 "Union Sportive De Villejuif" – "CSM Clamart"