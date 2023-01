Volejbolisti ārzemēs: Ramanim 20 punkti uzbrukumā uzvarā NCAA čempionāta spēlē

Latvijas Volejbola federācija (LVF) apkopojusi Latvijas volejbolistu sniegumu pagājušajā nedēļā ārpus valsts robežām. Miks Ramanis aizvadītajā nedēļā ar 20 gūtiem punktiem uzbrukumā sekmēja savas komandas uzvaru NCAA čempionāta spēlē, rezultatīvi Somijā spēlēja Paula Ņečiporuka un Aivars Petruševics, Čehijā – Kristaps Platačs, Francijas otrajā līgā – Atvars Ozoliņš, Uģa Krastiņa vadītā Ļvivas vienība otro reizi pēc kārtas uzvarēja Polijas čempionāta mačā, otrajā vietā Kiprā ir Toma Vanaga pārstāvētā Nikosijas APOEL, bet trešajā vietā Portugālē – Toma Švana pārstāvētā Lisabonas "Sporting".

Vīrieši



NCAA čempionātā ASV pirmo zaudējumu cieta Mika Ramaņa pārstāvētā Brigama Janga Universitātes (BYU) vienība, kas izbraukumā vispirms ar 0-3 (21:25, 23:25, 16:25) piekāpās Irvainas Kalifornijas Universitātei, bet pēc tam ar 3-2 (26:24, 21:25, 25:22, 19:25, 15:9) šo pašu pretinieku pieveica. Latvijas spēlētājs pirmajā cīņā guva 12 punktus uzbrukumā, taču pretinieki 26 punktus sakrāja ar bloku. Otrajā cīņā Ramanis pielika punktu spēlei ar savu 20. precīzo uzbrukumu. Šoreiz jau BYU bija pārāka blokā (22:10). Sešās cīņās "Cougars" volejbolisti ir izcīnījuši piecas uzvaras.

"PlusLiga" sacensībās Polijā Uģa Krastiņa trenētā Ukrainas vienība Ļvovas "Barkom-Kažaņi" svinēja otro uzvaru pēc kārtas un trešo četrās spēlēs, viesos ar 3-0 (28:26, 25:23, 25:19) pieveicot Belhatovas "Skra". Pēc 22 spēlēm Ļvivas klubs ar 24 punktu ieņem 12. vietu 16 komandu konkurencē.

Čehijas čempionātā Kristapa Platača pārstāvētā "Kladno" viesos ar 3-2 (29:27, 24:26, 22:25, 25:14, 15:10) pieveica "Ostrava". Platačs guva 19 punktus un kļuva par rezultatīvāko komandā. Viņš guva punktu 15 no 30 uzbrukumiem, kā arī četrreiz izcēlās blokā.

Pāvela Jemeļjanova pārstāvētā Liberecas "Dukla" pirmdien izbraukumā ar 2-3 (24:26, 22:25, 25:23, 25:13, 14:16) piekāpās Česke Budejovices "Jihostroj". Jemeļjanovs spēlēja epizodiski, punktus negūstot. Ar 55 punktiem 21 spēlē Liberecas vienība ieņem pirmo vietu, bet "Kladno" ar 38 punktiem 20 cīņās ieņem piekto vietu 13 klubu vidū.

Somijas čempionātā Aivara Petruševica pārstāvētā Kījervi "Kyky-Betset" viesos ar 3-2 (18:25, 22:25, 25:17, 31:29, 15:11) pārspēja un ar 0-3 (22:25, 24:26, 21:25) zaudēja Vantā "Ducks". Petruševics abās cīņās bija komandas otrs rezultatīvākais spēlētājs. Pirmajā cīņā viņš vienu punktu guva no serves līnijas, trīs – ar bloku, kā arī punktā pārvērta 21 no 55 uzbrukumiem, sakrādams 25 punktus. Otrajā spēlē viņa kontā 14 punkti – divi ar servi un 12 – 30 uzbrukumu mēģinājumos.

Loimā "Hurrikaani", bez Kristera Dardzāna sastāvā, mājās ar 3-1 (25:18, 25:21, 19:25, 26:24) pārspēja Turku "TuTo", bet Gunta Atara trenētā "Perungan Pojat" izbraukumā ar 2-3 (20:25, 25:22, 26:24, 27:29, 18:20) piekāpās Kokolas "Tiikerit". Turnīra tabulā Loimā "Hurrikaani" ar 36 punktiem 21 spēlē ir sestā, "Perungan Pojat" 23 mačos nopelnījusi 23 punktus un ir divas vietas zemāk, bet Kījervi "Kyky-Betset" ar 14 punktiem 23 spēlēs ierindojas pēdējā vietā 11 komandu konkurencē.

Francijas "Ligue B" sacensībās uzvaru izcīnīja vien "Martigues" ar Romānu Saušu sastāvā, savā laukumā ar 3-1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:13) pārspējot Monpeljē "France Avenir 2024". Saušs spēlēja epizodiski, vienīgajā uzbrukumā punktu negūstot.

Denisa Petrova "Cannes" mājās ar 0-3 (22:25, 13:25, 20:25) piekāpās "Grand Nancy". Petrovs guva vienu punktu ar servi.

Gustava Freimaņa "Ajaccio" savā laukumā ar 1-3 (17:25, 17:25, 25:20, 20:25) piekāpās "Rennes". Freimanis atkal spēlēja diagonālā uzbrucēja pozīcijā, gūstot 12 punktus, no kuriem vienu ar bloku, bet 11 punktus – realizējot 24 uzbrukumus.

Zaudējumu izbraukumā piedzīvoja Atvara Ozoliņa pārstāvētā "Frejus", kas ar 1-3 (23:25, 22:25, 25:21, 15:25) piekāpās "Saint-Jean d'Illac". Ozoliņš ar 17 punktiem kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju. Viņš uzbrukumā realizēja 15 no 37 punktu gūšanas iespējām, kā arī pa vienam punktam guva ar servi un bloku.

Pēc 16 kārtām Denisa Petrova pārstāvētās "Cannes" ar 28 punktiem ieņem piekto vietu turnīra tabulā, Romāna Sauša pārstāvētā "Martigues" ar 27 punktiem ir sestā, "Ajaccio" ar 23 punktiem ir astotā, bet Atvara Ozoliņa pārstāvētā "Frejus" ar 17 punktiem – desmitā 12 komandu vidū.

Beļģijas čempionātā Renāra Paula Jansona pārstāvētā Ālstas "Lindemans" izbraukumā ar 3-1 (25:23, 25:17, 33:35, 26:24) pārspēja "Waremme". Renārs spēlēja epizodiski un guva vienu punktu četros uzbrukumos.

Jāņa Medeņa pārstāvētā Ahelas "Tectum" viesos ar 1-3 (25:27, 21:25, 25:18, 21:25) piekāpās Monsengibēras "Axis Guibertin". Medenis bija pieteikumā, bet nespēlēja.

Ar izcīnītiem 17 punktiem 12 spēlēs "Lindemans" ieņem sesto vietu, bet Ahelas "Tectum" ar deviņiem punktiem 13 cīņās – devīto vietu deviņu komandu vidū.

Rumānijas čempionātā Edvīna Skrūdera pārstāvētā Bukarestes "Rapid" izbraukumā ar 3-0 (25:22, 25:20, 27:25) pieveica "Constanta". Edvīns laukumā uz servi devās trešajā setā, punktus negūstot.

Kristapa Šmita pārstāvētā Galacas "Arcada" mājās ar 3-0 (25:20, 25:23, 25:11) pārspēja "Zalau". Šmits spēlēja epizodiski un punktus neguva.

"Arcada" ar 33 punktiem 14 cīņās ir trešā, bet "Rapid" sakrājusi 28 punktus un 12 komandu vidū atrodas piektajā vietā. Galacas "Arcada" aizvadīja arī Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) kausa "play-off" kārtas atbildes spēli, viesos spējot atņemt vienu setu Pjačencas "Gas Sales Bluenergy", piekāpjoties ar 1-3 (31:29, 10:25, 12:25, 23:25). Tomēr divu spēļu summā pārāka bija Itālijas vienība, kas pirmajā mačā uzvarēja ar 3-0. Šmits devās laukumā uz maiņu pirmajā setā un līdz cīņas beigās guva septiņus punktus – vienu ar servi un sešus punktus 18 uzbrukumos.

Portugāles čempionāta otrajā etapā Toma Švana pārstāvētā "Sporting" spēcīgāko astotnieka cīņā mājās ar 3-1 (23:25, 26:24, 25:18, 25:15) pieveica "Espinho". Latvijas volejbolists guva deviņus punktus, pa vienam sakrājot blokā un ar servi, kā arī realizējot septiņus no 12 uzbrukumiem. Ar 20 punktiem deviņās cīņās galvaspilsētas klubs labāko astotniekā ieņem trešo vietu. CEV Izaicinājuma kausa ceturtdaļfinālā galvaspilsētas klubs arī savā laukumā piekāpās citam Portugāles klubam "Fonte do Bastardo", šoreiz ar 2-3 (19:25, 25:21, 25:23, 19:25, 10:15), un izstājās no sacensībām. Švans spēlēja piektajā setā, gūstot vienu punktu ar servi.

Kipras čempionātā Toma Vanaga pārstāvētā Nikosijas APOEL savā laukumā ar 3-2 (28:26, 16:25, 26:24, 22:25, 15:9) pieveica Famagustas "Anorthosis". Vanags bija laukumā visu spēli. Ar 14 punktiem sešās otrās kārtas spēlēs APOEL astoņu komandu vidū ir otrajā vietā līgā.

Sievietes



Ungārijas čempionātā cēlājas Elvitas Dolotovas pārstāvētā Sēkešfehērvāras "MAV Elore" mājās ar 3-1 (25:17, 25:20, 18:25, 25:20) pārspēja Budapeštas MTK. Dolotova punktus trijos uzbrukumos neguva.

Ar 11 punktiem deviņos mačos Anijas Jurdžas pārstāvētā Ņīreģhāzas "Fatum" ieņem piekto vietu, bet "MAV Elore" ar astoņiem punktiem desmit spēlēs ir pēdējā astoņu komandu konkurencē.

Somijas čempionātā igauņu speciālista Avo Kēla vadītā un Paulas Ņečiporukas pārstāvētā Rovaniemi "Arctic Volley" mājās ar 3-0 (25:21, 25:20, 25:20) pārspēja Kūsamo "Polkky" un ar 3-1 (8:25, 25:17, 26:24, 25:14) – Hemēnlinnas HPK. Paula pirmajā mačā guva desmit punktus 29 uzbrukumos, kā arī divus punktus sakrāja blokā, bet otrajā mačā viņa pa punktam sakrāja ar servi un bloku, kā arī realizēja 13 no 37 uzbrukuma iespējām. Pirmajā mačā viņa dalīja cīņas rezultatīvākās spēlētājas laurus, bet otrajā kļuva par rezultatīvāko spēles dalībnieci. Turnīra tabulā "Arctic Volley" ar 27 punktu 19 cīņās ieņem septīto vietu desmit komandu vidū.

Šveices čempionātā Petra Ņečiporukas pārstāvētā "Geneve" mājās ar 3-0 (25:10, 25:21, 25:14) pieveica turnīra pastarīti Vatvilas "Toggenburg". Petra guva 11 punktus, vienu – ar servi, bet desmit – uzbrukumā, punktā pārvēršot pusi uzbrukuma sitienu. Ar 13 punktiem 15 spēlēs "Geneve" pakāpusies uz astoto vietu 10 komandu vidū.

Beļģijā Lāsmas Ozolas pārstāvētā "LVL Genk" mājās ar 3-0 (25:15, 25:15, 25:23) pieveica Kalmthautas "Fixit". Ozola guva trīs punktus blokā, bet četri uzbrukuma mēģinājumi bija nesekmīgi. Ar 12 punktiem 11 spēlēs "LVL Genk" desmit komandu vidū ieņem septīto vietu.