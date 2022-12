Dienvidkoreja kompensācijas laikā no Urugvajas rokām izrauj biļeti uz astotdaļfinālu

Par dramatisku iekļūšanu Pasaules kausa astotdaļfinālā piektdien Katarā parūpējās Dienvidkorejas futbolisti, kas kompensācijas laikā izrāva uzvaru pār Portugāli un kliedēja Urugvajas centienus iekļūt "play-off".

H apakšgrupas noslēdzošās - trešās - kārtas spēlē Dienvidkoreja ar 2:1 (1:1) uzvarēja apakšgrupas līderi Portugāli, izšķirošos vārtus iesitot 90+1. minūtē, savukārt otrā cīņā Urugvaja ar 2:0 (2:0) apspēlēja Ganu. Urugvaja vēl pirms korejiešu vārtiem provizoriski bija astotdaļfināla dalībniece, taču beigās ir spiesti samierināties ar braukšanu mājās.

Dienvidkoreja astotdaļfinālu sasniegusi pēc divu turnīru pārtraukuma, šajā laikā netiekot ārā no grupas.

Lai sasniegtu astotdaļfinālu, Dienvidkorejai šajā mačā bija jāizcīna uzvara, tomēr bīstamāk uzbruka portugāļi. Viņi arī diezgan ātri atklāja rezultātu, kad jau piektajā minūtē no labā flanga lielisku piespēli soda laukumā izdarīja Diogu Dalo, bumbai nonākot pie Rikardu Hortas, kurš ar spēcīgu sitienu no tuvas distances atklāja mača rezultātu. Pēc minūtēm desmit korejieši iesita Portugāles vārtos, taču tiesnesi fiksēja aizmuguri. Neizšķirtu Āzijas komanda panāca 28. minūtē - pēc stūra sitiena un bumbas atsišanās kritienā vārtus iesita Kims Jongvons.

Dienvidkorejai īsti neizdevās iegūt iniciatīvu, jo bīstami uzbruka Portugāle, kurai bija reālākas iespējas iesist. Āzijas komanda aktivizējās mača izskaņa, kad par vairākiem labiem momentiem parūpējās šī reģiona lielākā zvaigzne Hinmins Sons. Tieši viņš bija atslēgas figūra Dienvidkorejas uzvaras vārtos - pēc portugāļu stūra sitiena viņā veica lielisku skrējienu uz pretinieku soda laukumu un pēdējā brīdī piespēlēja bumbu Hvanam Hijčhanam, viņam ar spēcīgu sitienu pārspējot vārtsargu.

Pēc dueļa beigām Dienvidkoreja nepacietīgi gaidīja otras spēles iznākumu, pēcāk ļaujot emocijām vaļu.

H grupas otrā mačā 15. minūtē Džordans Ajū izdarīja sitienu pa Urugvajas vārtiem, bet vārtsargs Serhio Rošē atvairīja bumbu. Mohameds Kuduss ieguva atvairīto bumbu un mēģināja sist pa vārtiem, bet vārtsargs viņu soda laukumā klupināja. Pēc video atkārtojuma izvērtēšanas galvenais tiesnesis piešķīra 11 metru soda sitienu. Andrē Ajū to nerealizēja, Rošē atvairot bumbu un glābjot komandu.

26. minūtē Urugvajas futbolisti pārtvēra bumbu laukuma centrā un no labās malas sāka uzbrukumu. Darvins Nunjess piespēlēja bumbu soda laukumā, aizsargi neveiksmīgi nospēlēja, un Luiss Suaress to saņēma pēc atsitiena pret zemi. Viņš pēc pauzes izdarīja sitienu, vārtsargs to atvairīja, bet Džordžians de Arraskaeta bija pirmais pie bumbas un ar galvu ievirzīja to vārtos. Sešas minūtes vēlāk urugvajieši izspēlēja skaistu uzbrukumu, kura noslēgumā Luiss Suaress bumbu pārmeta pāri aizsargam un nogādāja de Arraskaetam, kurš vienā pieskārienā no gaisa izdarīja precīzu sitienu.

Otrajā puslaikā Ganas futbolisti izlīdzināja mača ritējumu, un biežāk veidoja vārtu gūšanas iespējas, nespējot tās realizēt. Brīžiem vārtsargs Rošē spēlēja nedroši, taču viņš spēja arī glābt pēc bīstamiem sitieniem. Spēles gaita pamatīgi mainījās, kad abas komandas uzzināja, ka otrā mačā Dienvidkoreja izvirzījās vadībā. Abas izlases apmainījās ar bīstamiem uzbrukumiem.

Kompensācijas laikā vienā no uzbrukumiem Edinsons Kavani krita soda laukumā, tomēr galvenais tiesnesis strikti norādīja, ka pārkāpuma tur nebija. Strīdīgajā situācijā neiesaistījās arī VAR sistēma. Mača rezultāts nemainījās, un Urugvajai šī uzvara izrādījās sirdi plosoša, jo viņi nespēja iekļūt nākamajā kārtā.

Urugvajieši pēc mača devās skaidroties ar galveno tiesnesi, bet uz rezervistu soliņa ilggadējais komandas līderis Suaress izplūda asarās.

