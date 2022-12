Horvātija pēcspēles sitienos dara galu Japānas sapnim par ceturtdaļfinālu

Pasaules kausā futbolā pirmdien Katarā ceturtdaļfinālu sasniedza vicečempione Horvātijas izlase, kas 11 metru pēcspēles sitienos pieveica Japānu.

Pēc pamatlaika un pagarinājuma cīņa noslēdzās neizšķirti 1:1, bet pēcspēles sitienos ar 3:1 pārāki bija horvāti.

Horvātijas labā vienīgos vārtus no spēles guva Ivans Perišičs (attēlā), bet Japānai precīzs bija Daizens Maeda.

Lielisku sniegumu pēcspēles sitienos demonstrēja Horvātijas vārtsargs Dominiks Livakovičs, kurš atvairīja trīs no četriem japāņu sitieniem.

3 - Croatia’s Dominik Livakovic is the third goalkeeper to make three saves in a single World Cup penalty shootout after Portugal’s Ricardo in 2006 versus England and Croatia’s Danijel Subasic versus Denmark in 2018. Hero. pic.twitter.com/7BrtzYZbmM