Kamerūna atspēlējas futbola karuselī un spēlē neizšķirti ar Serbiju

Aizraujošā G apakšgrupas mačā Pasaules kausa finālturnīrā Kamerūnas futbola izlase pirmdien spēlēja neizšķirti 3:3 (1:2) ar Serbiju.

Kamerūnas izlases labā vārtus guva Žans Šarls Kastelleto, Vensāns Abubakars un Ēriks Maksims Šupo-Motings, kamēr Serbijai precīzi bija Strahinja Pavlovičs, Sergejs Milinkovičs-Savičs un Aleksandrs Mitrovičs.

Spēles ievadā kontrole laukumā piederēja Serbijas futbolistiem, taču vadībā izvirzījās tieši Kamerūna - 29. minūtē Šarls Kastelleto pēc stūra sitiena bija pirmais pie partnera pāradresētās bumbas, no ļoti tuvas distances to sperot vārtos. Kaut arī pēc iesistiem vārtiem Āfrikas komanda aktivizējās un radīja vēl pāris labas iespējas, pirmā puslaika kompensācijas laikā spēle apgriezās kājām gaisā, jo Serbija divu minūšu laikā iesita divus vārtus un pārņēma vadību.

Vispirms kompensācijas laika pirmajā minūtē pēc centrējuma Pavlovičs ar galvu skaisti sita vārtos, bet vēl pēc brīža serbi piespieda Kamerūnu pieļaut rupju kļūdu savu vārtu tuvumā, kas ļāva Milinkovičam-Savičam raidīt bumbu tuvējā vārtu stūrī.

2 - Serbia 🇷🇸 are the first nation ever to score twice in first half added time in a #FIFAWorldCup match. Turnaround. #CAMSER pic.twitter.com/btmgVGSPkC